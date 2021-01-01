каждый день

Голубые озёра

Мы отправимся с вами в заповедник, расположенный всего в 10 км от города. Здесь в заболоченной и лесной территории находятся прекрасные Голыбе озера с кристально чистой водой. Система состоит из трёх несвязанных друг с другом озёр — Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Таких уникальных естественных водных комплексов немного на планете. Озера разделены протоками и ручьями на отдельные водоемы.

Погружение с аквалангом

Пробное погружение с аквалангом, которое предлагает программа PADI Discover Scuba Diving, может стать Вашим шансом приобщиться к удивительным чудесам подводного мира. Они продемонстрируют Вам, насколько бывают увлекательными занятия дайвингом в безопасной обстановке и непринуждённой атмосфере.

Под грамотным руководством наших инструкторов Вы совершите свое первое погружение, свой первый вдох под водой, испытав при этом множество волнующих эмоций, ярких впечатлений. Вы поймёте сущность подводного плавания, и узнаете, что дайвинг — это совсем несложно, доступно, увлекательно и приятно.