каждый день

Релакс экскурсия на Голубые озера с пробным погружением

Мы отправимся в природный заповедник, который по праву называют «жемчужиной Казани» за его...

Мы отправимся в природный заповедник, который по праву называют «жемчужиной Казани» за его невероятную красоту.

Посетим три прекрасных Голубых озера с кристально чистой водой, узнаем их истории и совершим пробное погружение с аквалангом.

На этой экскурсии вы помете, что дайвинг — это совсем несложно, доступно, увлекательно и приятно.
Релакс экскурсия на Голубые озера с пробным погружением
Релакс экскурсия на Голубые озера с пробным погружением
Релакс экскурсия на Голубые озера с пробным погружением
Релакс экскурсия на Голубые озера с пробным погружением
Релакс экскурсия на Голубые озера с пробным погружением
Релакс экскурсия на Голубые озера с пробным погружением
Голубые озёра
Мы отправимся с вами в заповедник, расположенный всего в 10 км от города. Здесь в заболоченной и лесной территории находятся прекрасные Голыбе озера с кристально чистой водой. Система состоит из трёх несвязанных друг с другом озёр — Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Таких уникальных естественных водных комплексов немного на планете. Озера разделены протоками и ручьями на отдельные водоемы.
Погружение с аквалангом
Пробное погружение с аквалангом, которое предлагает программа PADI Discover Scuba Diving, может стать Вашим шансом приобщиться к удивительным чудесам подводного мира. Они продемонстрируют Вам, насколько бывают увлекательными занятия дайвингом в безопасной обстановке и непринуждённой атмосфере.
Под грамотным руководством наших инструкторов Вы совершите свое первое погружение, свой первый вдох под водой, испытав при этом множество волнующих эмоций, ярких впечатлений. Вы поймёте сущность подводного плавания, и узнаете, что дайвинг — это совсем несложно, доступно, увлекательно и приятно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
5 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
  • Необходимое снаряжение для погружения.
  • Теоретическое обучение.
  • Подводное погружение на открытой воде продолжительностью 45 минут вместе с инструктором.
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Казань, место проживания туристов
Завершение: По желанию туристов, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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каждый день

Николай И.
Николай И.
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