Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём

Взбодриться активной ходьбой по лесу и побывать в крупнейшей святыне Казанской епархии

Эта программа для души и тела! Сначала вы отправитесь на живописную многокилометровую прогулку и вдоволь надышитесь сосновым воздухом.

После — вас ждёт Раифский монастырь внутри и снаружи.

Буду рад поделиться знаниями о чудесной природе своего края и обители, о которой слышал почти всякий, кто едет в Казань.
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём
Вокруг Раифы: фитнес-тур вдоль заповедника и знакомство с монастырём

Что вас ожидает

Треккинг для здорового духа

Мягкая разминка, несколько минут для того, чтобы настроиться на нужный лад, — и в путь. Километраж зависит от степени вашей подготовки, ориентировочно это 10-20 км по лесу. Маршрут проходит вдоль заповедной зоны: здесь целебный хвойный воздух, мягкий ковёр из иголок под ногами и в любой сезон великолепные пейзажи. В зимнее время мы можем отправиться в тур на лыжах, а в тёплое — на велосипедах. Чтобы насытить треккинг не только физической пользой, но и духовной, я расскажу вам о природе этого уголка и о местности в целом. После прогулки есть возможность переодеться в тёплом помещении, перекусить и согреться чаем на раифской воде.

Древняя обитель

Вторая часть экскурсии — знакомство со святыней. Мы прогуляемся по территории Раифского Богородицкого монастыря, а также наберём святой воды и купим хлеба — монахи пекут его по особому рецепту, поэтому угоститься или взять буханку домой рекомендую каждому. Рядом с обителью есть живописное озеро, здесь мы и завершим путешествие.

Организационные детали

  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно. Из Казани от Северного вокзала до Раифского Богородицкого монастыря ходит автобус. Для гостей на автомобиле есть охраняемая парковка (100 рублей за всё время пребывания).
  • Если у вас есть лыжи или велосипед, на прогулку можно отправиться на них (в зависимости от сезона, по желанию)
  • Перекус и горячий чай входят в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Раифский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Тимур
Тимур
Всем мир! Меня зовут Тимур, родился и вырос в поселке Раифа. В отрочестве своем много общался с монахами, ходил на богослужения, работал монастырским библиотекарем, отливал свечи. Интересуюсь философией (европейская, дзен), искусством, занимаюсь абстрактной фотографией (работы участвовали в фотовыставках). Ну и, конечно, люблю фотопрогулки, поездки на велосипеде (лыжах, зимой), рыбалку на озере.
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