Что вас ожидает

Треккинг для здорового духа

Мягкая разминка, несколько минут для того, чтобы настроиться на нужный лад, — и в путь. Километраж зависит от степени вашей подготовки, ориентировочно это 10-20 км по лесу. Маршрут проходит вдоль заповедной зоны: здесь целебный хвойный воздух, мягкий ковёр из иголок под ногами и в любой сезон великолепные пейзажи. В зимнее время мы можем отправиться в тур на лыжах, а в тёплое — на велосипедах. Чтобы насытить треккинг не только физической пользой, но и духовной, я расскажу вам о природе этого уголка и о местности в целом. После прогулки есть возможность переодеться в тёплом помещении, перекусить и согреться чаем на раифской воде.

Древняя обитель

Вторая часть экскурсии — знакомство со святыней. Мы прогуляемся по территории Раифского Богородицкого монастыря, а также наберём святой воды и купим хлеба — монахи пекут его по особому рецепту, поэтому угоститься или взять буханку домой рекомендую каждому. Рядом с обителью есть живописное озеро, здесь мы и завершим путешествие.

Организационные детали