Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Незабываемая дорога к незабываемым ракурсам

От Кисловодска по дороге выше более, чем на 1600 метров вы увидите только горные луга, нависающие над вершинами облака и пасущиеся стада овец, коров и лошадей. А прибыв на место, встретите главное чудо Бермамыта — скалы невероятных форм. Я расскажу, как образовался их причудливый ландшафт, покажу «Двух Монахов» и «Амфитеатр» в виде двух полукругов с отточенными ступенями — одно из излюбленных мест для фотографий. И, конечно, на смотровой площадке у вас будет время для созерцания магических далей Кавказа.

Историческое место притяжения

Бермамыт известен давно. В 19 веке горцы устраивали поездки сюда для отдыхающих на курортах Кисловодска. Я расскажу, как в те времена организовывали такие путешествия, где останавливались на ночлег, какие представления здесь проводили по вечерам и какие известные личности, кроме Лермонтова, отметили эти потрясающие места своим присутствием.

В программу также включено посещение чайного домика, где вы можете продегустировать множество различных видов варенья, отведать блюда кавказской кухни 🥧 и приобрести сувениры 🎁.

Организационные детали