Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Бермамыт: самое красивое плато Кавказа

Ощутить единение с природой среди величественных горных вершин и послушать истории края

Хусей
Хусей – представитель из Кисловодска
Одно из наиболее впечатляющих мест Северного Кавказа когда-то вдохновило Лермонтова написать картину «Эльбрус на восходе солнца».

Оценить те самые ракурсы сможете и вы.

Я расскажу о геологических особенностях Бермамыта и о том, как в 19 веке здесь развлекали гостей Кисловодска.

Кроме того, вы откроете дивные панорамы по пути к плато и заглянете в уютный чайный домик.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 400 ₽ за экскурсию

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Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа

Что вас ожидает

Незабываемая дорога к незабываемым ракурсам
От Кисловодска по дороге выше более, чем на 1600 метров вы увидите только горные луга, нависающие над вершинами облака и пасущиеся стада овец, коров и лошадей. А прибыв на место, встретите главное чудо Бермамыта — скалы невероятных форм. Я расскажу, как образовался их причудливый ландшафт, покажу «Двух Монахов» и «Амфитеатр» в виде двух полукругов с отточенными ступенями — одно из излюбленных мест для фотографий. И, конечно, на смотровой площадке у вас будет время для созерцания магических далей Кавказа.

Историческое место притяжения
Бермамыт известен давно. В 19 веке горцы устраивали поездки сюда для отдыхающих на курортах Кисловодска. Я расскажу, как в те времена организовывали такие путешествия, где останавливались на ночлег, какие представления здесь проводили по вечерам и какие известные личности, кроме Лермонтова, отметили эти потрясающие места своим присутствием.

В программу также включено посещение чайного домика, где вы можете продегустировать множество различных видов варенья, отведать блюда кавказской кухни 🥧 и приобрести сувениры 🎁.

Организационные детали

  • Поездка проводится на автомобиле 🚘 Тойота Гранд Хайс, 7 мест + водитель 🚗
  • Отдельно оплачиваются траты в чайном домике
Начало и место завершения
🚩 в месте вашего проживания в Кисловодске
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа
Бермамыт: самое красивое плато Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хусей
Хусей
Здравствуйте! Я Хусей, живу в Кисловодске и с удовольствием покажу вам все достопримечательности нашего горного края! Я люблю горы, знаю и почитаю историю Кавказа и готов поделиться ей с вами, дорогие друзья. Занимаюсь только индивидуальными экскурсиями, маршрут подбираю под ваши пожелания и возможности. До встречи в Кисловодске!
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