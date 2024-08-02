В апреле – туры в Махачкале

Найдено 4 тура в категории «В апреле» в Махачкале, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
На машине
2 отзыва
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулакский каньон и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
60 000 за всё до 2 чел.
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
На машине
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 900 за всё до 5 чел.
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
На машине
На катере
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
11 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
57 000 за человека
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
На автобусе
5 дней
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
14 апр в 11:30
21 апр в 11:30
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
    Провели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. Особое благодарность нашему гиду Гаджи.
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    Показал самые интересные локации, помог сделать интересные снимки, познакомил с кухней Дагестана, оперативно реагировал на все наши просьбы и пожелания. В итоге получили незабываемые впечатления от знакомства с Дагестаном!

    Провели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. Особое
  • М
    Мария
    11 июня 2024
    Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
    Провели с Абдуллой прекрасных 3 дня в Дагестане. Понравилось абсолютно все. Абдулла - человек, прекрасно знающий свой край, обычаи и
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    историю. За интереснейшим рассказом по дороге, он отмечал моменты, которые интересны именно нам и поэтому прямо в пути корректировал немного маршрут, чтобы мы увидели именно то, что покорит наше сердце. Все места для ночевки в горах так же были супер комфортными. На один день Абдулла передавал ведение экскурсии своему брату и мы так же остались супер довольны этим днем. Могу сказать, что мы бывали на многих экскурсиях в разных странах, и нам есть с чем сравнить. То, как Абдулла трепетно относится к своим гостям и работе - выше всяких похвал и мы однозначно вернемся, чтобы дальше изучать данный край с ним.

    Провели с Абдуллой прекрасных 3 дня в Дагестане. Понравилось абсолютно все. Абдулла - человек, прекрасно знающий

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
  2. Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
  3. Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
  4. С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Село Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в октябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "В апреле" можно забронировать 4 тура от 39 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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