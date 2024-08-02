3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулакский каньон и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 900₽ за всё до 5 чел.
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
11 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
57 000₽ за человека
5 дней
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
14 апр в 11:30
21 апр в 11:30
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина2 августа 2024Провели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. Особое благодарность нашему гиду Гаджи.
- ММария11 июня 2024Провели с Абдуллой прекрасных 3 дня в Дагестане. Понравилось абсолютно все. Абдулла - человек, прекрасно знающий свой край, обычаи и
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В апреле»
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