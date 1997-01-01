Олеся проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов

Погрузиться в аутентичный быт северного народа, увидеть оленей и побывать в местах силы

Олеся
Олеся – представитель из Мурманска
Очутиться в семье коренного народа Кольского полуострова, услышать рассказы хранительницы саамских традиций, ощутить единение с природой — это путешествие подарит вам настоящую сказку Севера.

Вы покормите дружелюбных оленей, отведаете брусничного пирога в теплом чуме, загадаете желание у сейда — а на память сохраните десятки ярких и атмосферных снимков!
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 40003 600 ₽ за человекаскидка10%

    Заказать экскурсию
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов

Что вас ожидает

Ощутить дух настоящего Севера
Дорога из Мурманска приведет нас не в очередную туристическую точку, а в этническую деревню, где местные жители действительно чтят и сохраняют саамские традиции, живут тем же укладом, что их предки. Вы услышите древние сказания о Гиперборее, узнаете о зарождении саами на Кольском полуострове. И под аккомпанемент бубна погрузитесь в волшебный мир Севера, где люди и окружающий их мир природы говорят на одном языке и мирно соседствуют бок о бок.

Проникнуться традициями саамов
Наблюдая за повседневной жизнью деревни, вы очаруетесь местным колоритом и разберетесь, почему саами предпочитают селиться вдали от шума крупных городов. Конечно, поговорим и о ремесле оленеводов: вы узнаете, почему олени — самые важные животные в жизни саами, покормите животных и сделаете сотни милых фото на память. А после согреетесь травяным чаем с брусничным пирогом в настоящем чуме и загадаете желание у сейда — священного и ритуального для саами места.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто стремится познакомиться с жизнью коренного народа Севера и почувствовать единение с природой.

Организационные детали

  • Фото и видео снимается на флагман Samsung — Note 20 ULTRA, который значительно сэкономит время и поразит качеством материалов
  • Поездка начинается и заканчивается у порога вашего отеля, время выезда может меняться (согласуем с группой)
  • Также мы можем организовать для вас индивидуальную экскурсию ⛳ по запросу
  • Катание на оленьих упряжках в этой деревне не проводится, но по запросу мы можем организовать для вас поездку в туристическую деревню, где это возможно
Начало и место завершения
🚩 у отеля
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олеся
Олеся
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что мое место на Кольском полуострове. Здесь я создала команду единомышленников, с которыми вот уже 5 лет я провожу самые энергичные и необычные экскурсии в Мурманске и области. Хотите зарядиться невероятной энергетикой и влюбиться в Север так же, как и мы? Тогда нам по пути!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Олеся проводит ещё 2 экскурсии

Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
От 10 000
8 часов
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
1 отзыв
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
скидка20%
5000
4 000
9 часов
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
11 700
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
37 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
10 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
30 отзывов
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
30 отзывов
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
30 отзывов
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
5 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
27 отзывов
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
11 500
8 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
21 отзыв
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии