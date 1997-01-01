Олеся проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ощутить дух настоящего Севера

Дорога из Мурманска приведет нас не в очередную туристическую точку, а в этническую деревню, где местные жители действительно чтят и сохраняют саамские традиции, живут тем же укладом, что их предки. Вы услышите древние сказания о Гиперборее, узнаете о зарождении саами на Кольском полуострове. И под аккомпанемент бубна погрузитесь в волшебный мир Севера, где люди и окружающий их мир природы говорят на одном языке и мирно соседствуют бок о бок.

Проникнуться традициями саамов

Наблюдая за повседневной жизнью деревни, вы очаруетесь местным колоритом и разберетесь, почему саами предпочитают селиться вдали от шума крупных городов. Конечно, поговорим и о ремесле оленеводов: вы узнаете, почему олени — самые важные животные в жизни саами, покормите животных и сделаете сотни милых фото на память. А после согреетесь травяным чаем с брусничным пирогом в настоящем чуме и загадаете желание у сейда — священного и ритуального для саами места.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто стремится познакомиться с жизнью коренного народа Севера и почувствовать единение с природой.

Организационные детали