Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска

Проехать на снегоходе по снежной тундре и разведать рыбные места на диких озерах Севера

Юрий
Юрий – представитель из Мурманска
Подлёдная рыбалка 🐟 на северных озёрах, рядом с побережьем Баренцева моря 🌊 — настоящее приключение для тех, кто хочет проникнуться духом Заполярья.

Вы пересечете просторы тундры, разведаете рыбное место вдали от туристических троп и, вооружившись всем необходимым, насладитесь рыбалкой.

А вечером подкрепитесь ухой из нашего свежего улова.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2500020 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска

Что вас ожидает

По тундре — на внедорожнике и снегоходах!
Из Мурманска на внедорожнике мы доберемся до озер близ Териберки или другого рыбного места, которое выберем вместе, ориентируясь на фактическую погоду, сезон и ваши предпочтения. Оказавшись у цели, пересядем на снегоход и домчимся к месту рыбалки, наслаждаясь скоростью и северными пейзажами тундры. На снегоходе нам предстоит проехать от 20 до 40 км в каждую сторону в зависимости от выбранного озера.

Особенности северной рыбалки
Вы проведете весь день (или даже не один!) вдали от туристической суеты и оцените тишину и уединение диких отдалённых озёр. Мы обеспечим вас всем необходимым: удочками и ледобуром, наживкой, складными стульчиками, а также обувью и верхней одеждой для поездки на снегоходе. Будем ловить кумжу и арктического гольца — это распространенные в наших краях рыбы лососёвых пород с нежнейшим алым мясом. Во время рыбалки поговорим о повадках местной рыбы, природных особенностях Заполярья и его удивительной природе. А после сможем разжечь костер и приготовить горячую ароматную уху из свежепойманной рыбы.

Если одного дня для рыбалки вам будет недостаточно, мы сможем устроиться на ночь в зимних палатках или в рыбацком домике, чтобы утром пополнить улов!

Организационные детали

  • Подлёдная рыбалка 🐟 доступна до 20 мая!
  • Стоимость указана за однодневную рыбалку для группы 1 — 3 человека, с маршрутом до 20 км и 1 снегоходом. Окончательная стоимость зависит от продолжительности маршрута (удалённости выбранного вами озера) и количества человек. Мы можем выехать на однодневную рыбалку утром и вечером быть уже дома, а можем отправиться на многодневную основательную рыбалку.
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска
Подлёдная рыбалка в окрестностях Мурманска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову уже более 10 лет. Я и моя команда отвезём вас в самые интересные уголки нашего края — полуостров Рыбачий, Хибины и пр., поделимся захватывающими историями, организуем ваш отдых по высшему стандарту. В вашем распоряжении отличные автомобили — внедорожники и микроавтобусы, палатки и всё необходимое снаряжение.
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Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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