Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

По тундре — на внедорожнике и снегоходах!

Из Мурманска на внедорожнике мы доберемся до озер близ Териберки или другого рыбного места, которое выберем вместе, ориентируясь на фактическую погоду, сезон и ваши предпочтения. Оказавшись у цели, пересядем на снегоход и домчимся к месту рыбалки, наслаждаясь скоростью и северными пейзажами тундры. На снегоходе нам предстоит проехать от 20 до 40 км в каждую сторону в зависимости от выбранного озера.

Особенности северной рыбалки

Вы проведете весь день (или даже не один!) вдали от туристической суеты и оцените тишину и уединение диких отдалённых озёр. Мы обеспечим вас всем необходимым: удочками и ледобуром, наживкой, складными стульчиками, а также обувью и верхней одеждой для поездки на снегоходе. Будем ловить кумжу и арктического гольца — это распространенные в наших краях рыбы лососёвых пород с нежнейшим алым мясом. Во время рыбалки поговорим о повадках местной рыбы, природных особенностях Заполярья и его удивительной природе. А после сможем разжечь костер и приготовить горячую ароматную уху из свежепойманной рыбы.

Если одного дня для рыбалки вам будет недостаточно, мы сможем устроиться на ночь в зимних палатках или в рыбацком домике, чтобы утром пополнить улов!

Организационные детали