Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Что вас ожидает

Маршрут на 1 день: перевал Муста Тунтури

В рамках однодневного путешествия мы проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка. Доберемся до реки Титовка и её водопадов, заберемся на скалы и осмотрим места сражений времен Великой Отечественной. Посетим музей, в котором собраны артефакты военного времени. И конечно, устроим обед в красивом месте, пропитанном духом Севера.

Маршрут на 2 дня: вокруг полуострова Средний

Если вы выберете 2-дневную программу, после военного музея на Муста Тунтури мы отправимся к Двум Братьям — скалам-останцам, культовому месту саамов. На обед устроимся на Берегу рыжих камней, откуда в хорошую погоду можно увидеть берег Норвегии. Переночуем в устье ручья, на месте бывшего финского поселения: вечером у костра поговорим об истории этих мест. А на утро направимся обратно в Мурманск через тундру с её лаконичными пейзажами.

Маршрут на 3 дня: исследовать полуострова Рыбачий и Средний

Утром второго дня мы возьмем курс на полуостров Рыбачий, к мысам Немецкий и Кекурский! На первом вы отметитесь в самой северной точке Европейской части России и увидите действующий маяк. А второй впечатлит чёрными и острыми, как бритва, скалами.

Мы побываем в заброшенных гарнизонах Северного флота, остановимся в «ягодных» и «грибных» местах. Поужинаем под шум прибоя, а на ночь устроимся среди скал северного побережья Рыбачьего. Это идеальное место для наблюдения полярного дня: вы увидите, как в полночь солнце развернется над Баренцевым морем, озаряя волны и тундру непередаваемым оранжевым светом.

По запросу мы также можем организовать для вас рыбалку — как на озёрах, так и на море. В нашем распоряжении лодка и снасти.

Организационные детали

Продолжительность и варианты программы

Цена экскурсии указана за однодневную программу на автомобиле в группе до 3 человек

на автомобиле в группе до 3 человек Экскурсия на хребет Муста Тунтури занимает около 12 часов. Экскурсия на Муста Тунтури и полуостров Средний — 2 дня. Экскурсия на Муста Тунтури, Рыбачий и Средний — 3 дня.

Мы можем выстроить маршрут экскурсии индивидуально в соответствии с вашими интересами и предпочтениями

Что входит в стоимость, а что — нет