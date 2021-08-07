Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний

Преодолеть перевал Муста Тунтури и остаться наедине с магической природой Русского Севера

5
4 отзыва
Пустынная тундра, отвесные утёсы и десятки километров морского побережья — отправляемся к самым атмосферным и неприступным уголкам Мурманской области.

За три дня вы преодолеете перевал Муста Тунтури, увидите сакральные скалы Два Брата и Берег рыжих камней.

Доберетесь до мысов Немецкий и Кекурский и встретите полярный день на берегу сурового Баренцева моря.
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний

Что вас ожидает

Маршрут на 1 день: перевал Муста Тунтури

В рамках однодневного путешествия мы проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка. Доберемся до реки Титовка и её водопадов, заберемся на скалы и осмотрим места сражений времен Великой Отечественной. Посетим музей, в котором собраны артефакты военного времени. И конечно, устроим обед в красивом месте, пропитанном духом Севера.

Маршрут на 2 дня: вокруг полуострова Средний

Если вы выберете 2-дневную программу, после военного музея на Муста Тунтури мы отправимся к Двум Братьям — скалам-останцам, культовому месту саамов. На обед устроимся на Берегу рыжих камней, откуда в хорошую погоду можно увидеть берег Норвегии. Переночуем в устье ручья, на месте бывшего финского поселения: вечером у костра поговорим об истории этих мест. А на утро направимся обратно в Мурманск через тундру с её лаконичными пейзажами.

Маршрут на 3 дня: исследовать полуострова Рыбачий и Средний

Утром второго дня мы возьмем курс на полуостров Рыбачий, к мысам Немецкий и Кекурский! На первом вы отметитесь в самой северной точке Европейской части России и увидите действующий маяк. А второй впечатлит чёрными и острыми, как бритва, скалами.

Мы побываем в заброшенных гарнизонах Северного флота, остановимся в «ягодных» и «грибных» местах. Поужинаем под шум прибоя, а на ночь устроимся среди скал северного побережья Рыбачьего. Это идеальное место для наблюдения полярного дня: вы увидите, как в полночь солнце развернется над Баренцевым морем, озаряя волны и тундру непередаваемым оранжевым светом.

По запросу мы также можем организовать для вас рыбалку — как на озёрах, так и на море. В нашем распоряжении лодка и снасти.

Организационные детали

Продолжительность и варианты программы

  • Цена экскурсии указана за однодневную программу на автомобиле в группе до 3 человек
  • Экскурсия на хребет Муста Тунтури занимает около 12 часов. Экскурсия на Муста Тунтури и полуостров Средний — 2 дня. Экскурсия на Муста Тунтури, Рыбачий и Средний — 3 дня.
  • Мы можем выстроить маршрут экскурсии индивидуально в соответствии с вашими интересами и предпочтениями

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер (автомобили Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Delica), а также ночёвки в палаточном лагере (обеспечим вас спальными мешками и матрасами, костровым оборудованием)
  • Также возможна организация питания в поездке за отдельную плату. Стоимость — 2500 руб. с человека в день; для однодневной экскурсии на Муста Тунтури — 1000 руб. с человека.
  • Четвёртый и пятый участники могут присоединиться за доплату 4000 руб. за человека. Если группа больше 5 человек, мы подключаем вторую машину.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову уже более 10 лет. Я и моя команда отвезём вас в самые интересные уголки нашего края — полуостров Рыбачий, Хибины и пр., поделимся захватывающими историями, организуем ваш отдых по высшему стандарту. В вашем распоряжении отличные автомобили — внедорожники и микроавтобусы, палатки и всё необходимое снаряжение.
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4 настоящих отзыва от туристов

А
7 авг 2021
Необычайное путешествие, которое трудно описать словами.
Пеший поход по хребту Муста Тунтури с ночевкой на берегу красивой бухты, киты, феноменальное гало на небе, морошковые поляны, Иван-чай на закате.
Поездка по полуострову Средний, полное бездорожье, броды и огромные лужи. Юрий-великолепный Водитель, досконально знающий дорогу, спокойный и уравновешенный в любой ситуации. Великолепные виды поросших зеленью скал у Двух Братьев, бурное северное море, шквалистый ветер, горячая свежесваренная финская уха. Юрино меню в походе- это бомба!
Полуостров Рыбачий- мыс Кекурский- прекрасное сильное место, мощь во всей красе.
Путешествие с Юрием - это полное погружение в природу и атмосферу Этого места с человеком любящим и знающим Русский север, заботливым и внимательным к людям, обожающим свою работу.
К
1 авг 2021
Кажется, что работа гида очень специфическая… чтобы было по-настоящему интересно, чтобы остались яркие впечатления, гид должен буквально «болеть» своим предметом - любить его, и стремиться разделить эти эмоции с теми, кого ведет. У Юрия это есть.
Незабываемый опыт, потрясающие ощущения.
Очень здорово.
Мария
18 июля 2021
Самое невероятное и потрясающее приключение на Русском Севере! Огромное спасибо, Юрию и его Команде за удивительное путешествие и настроение.
Бескрайние просторы, ощеломляющие виды! Величие и красота Природы Кольского пл-ва, по-ва Средний и Рыбачий, незабываемый переход через хребет Муста-Тунтури, безумный и несравнимый мыс Кекурский, крайняя северная точка европейской части России, мыс Немецкий, тундра, Баренцево море, воды Северного Ледовитого Океана, Полярный день, сумасшедшие впечатления, горячие эмоции и классная компания единомышленников, любителей попутешествовать, и просто, отличных ребят! Вот все это, было в нашей безумной и незабываемой поездке на Край Земли, в Царство вечного холода, который подарил нам свое тепло и гостеприимство! Юрию и Игорю - самые теплые от нас слова Благодарности, пожелания процветания, новых открытых дорог и чего то еще, самого главного впереди.
Теперь на Север, - только с Вами! Ура! И до новых встреч! С любовью, Мария, Егор и Ваня😃🤗👍
Е
13 июля 2021
В июле выдалась возможность побывать с семьей на русском севере, в Мурманской области. По рекомендации друзей, обратились к Юрию и остались очень довольны! Стоимость экскурсии полностью себя оправдывает. За три дня мы проехали около 800 км и посетили множество красивых и интересных мест: Муса-Тунтури, полуострова Средний и Рыбачий. Юрий не только отличный гид, но и интересный собеседник, виртуозный водитель, фотограф и хороший повар! Для тех, кто захочет повторить наш маршрут, мы обязательно будем рекомендовать Юрия.

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