Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

120 км — комфортно, красиво 🤩 и интересно Дорога до одинокого, но прославленного поселка Териберка займет 2, 5-3 часа. Мы не просто промчимся по аскетичной тундре, но по желанию группы будем останавливаться в самых живописных местах. История 📖 Кольского края и идеи маршрутов, хроники Териберки и мифы коренного народа саами — об этом поговорим по пути.
Ожившие фото, о которых вы мечтали Многие вспомнят дорогу, вырубленную в скалах, по которой герои фильма «Левиафан» едут в суд — в Териберке она впечатлит вас в первую очередь. А затем вы:
Прогуляетесь 👣 по песчаному пляжу Териберкского залива
Подниметесь к военной батарее времен ВОВ — здесь проходил северный рубеж обороны
Увидите водопад, сбрасывающий воды в Баренцево море 🌊, и пляж 🏖️, за которым закрепилось название «Яйца дракона»
Вдоволь полюбуетесь мощью Северного Ледовитого океана, а самые отчаянные в нем искупаются :)
Заглянете в гости в самую северную материковую пивоварню страны, погладите хаски и покормите оленей
Посетите атмосферное кладбище кораблей и будете вовсю высматривать китов и морских котиков, часто заплывающих в залив.
Организационные детали
В стоимость включено: транспортные расходы (комфортабельный микроавтобус) и обед в столовой (первое, второе и компот)
Проезд к водопаду по желанию и оплачивается дополнительно (1000 руб. с человека)
Продолжительность экскурсии 🧭 10-12 часов, из которых 2, 5-3 часа уходит на дорогу в одну сторону
Экскурсия ⛳ подойдет взрослым и детям старше 9 лет (нужно много ходить)
Начало и место завершения
🚩 на площади Пять Углов в Мурманске
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Живу в Мурманске более 2 лет. Люблю Север, природу, туризм — решил связать эти вещи, сделать это своей работой. Вожу походы и авто-туры по Кольскому полуострову. Создал свою фирму, есть собственный микроавтобус. Специализируюсь на пешем туризме и sup-турах. Всегда стараюсь сплотить группу: в отзывах мои путешественники отмечают дружескую обстановку.