Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

Что вас ожидает

120 км — комфортно, красиво 🤩 и интересно

Дорога до одинокого, но прославленного поселка Териберка займет 2, 5-3 часа. Мы не просто промчимся по аскетичной тундре, но по желанию группы будем останавливаться в самых живописных местах. История 📖 Кольского края и идеи маршрутов, хроники Териберки и мифы коренного народа саами — об этом поговорим по пути.

Ожившие фото, о которых вы мечтали

Многие вспомнят дорогу, вырубленную в скалах, по которой герои фильма «Левиафан» едут в суд — в Териберке она впечатлит вас в первую очередь. А затем вы:

Прогуляетесь 👣 по песчаному пляжу Териберкского залива

Подниметесь к военной батарее времен ВОВ — здесь проходил северный рубеж обороны

— здесь проходил северный рубеж обороны Увидите водопад, сбрасывающий воды в Баренцево море 🌊, и пляж 🏖️, за которым закрепилось название «Яйца дракона»

Вдоволь полюбуетесь мощью Северного Ледовитого океана, а самые отчаянные в нем искупаются :)

Заглянете в гости в самую северную материковую пивоварню страны, погладите хаски и покормите оленей

Посетите атмосферное кладбище кораблей и будете вовсю высматривать китов и морских котиков, часто заплывающих в залив.

Организационные детали