Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

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Териберка. Север, который вы ждете

Понять тонкую красоту природы и услышать предания Кольского края

Никита
Никита – Гид из Мурика
«Ту радость, и бодрость, и силу, какую дает Север, вряд ли можно найти в других местах» — с этими словами Рериха вы точно согласитесь после нашего путешествия в Териберку.

Ощутите соленый ветер мощного океана, увидите каменные и песчаные пляжи, скалистый берег и водопад.

Я расскажу о развитии Териберки и помогу полюбить завораживающую неброскую природу Кольского.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 6 000 ₽ за человека

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Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете

Что вас ожидает

120 км — комфортно, красиво 🤩 и интересно
Дорога до одинокого, но прославленного поселка Териберка займет 2, 5-3 часа. Мы не просто промчимся по аскетичной тундре, но по желанию группы будем останавливаться в самых живописных местах. История 📖 Кольского края и идеи маршрутов, хроники Териберки и мифы коренного народа саами — об этом поговорим по пути.

Ожившие фото, о которых вы мечтали
Многие вспомнят дорогу, вырубленную в скалах, по которой герои фильма «Левиафан» едут в суд — в Териберке она впечатлит вас в первую очередь. А затем вы:

  • Прогуляетесь 👣 по песчаному пляжу Териберкского залива
  • Подниметесь к военной батарее времен ВОВ — здесь проходил северный рубеж обороны
  • Увидите водопад, сбрасывающий воды в Баренцево море 🌊, и пляж 🏖️, за которым закрепилось название «Яйца дракона»
  • Вдоволь полюбуетесь мощью Северного Ледовитого океана, а самые отчаянные в нем искупаются :)
  • Заглянете в гости в самую северную материковую пивоварню страны, погладите хаски и покормите оленей
  • Посетите атмосферное кладбище кораблей и будете вовсю высматривать китов и морских котиков, часто заплывающих в залив.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные расходы (комфортабельный микроавтобус) и обед в столовой (первое, второе и компот)
  • Проезд к водопаду по желанию и оплачивается дополнительно (1000 руб. с человека)
  • Продолжительность экскурсии 🧭 10-12 часов, из которых 2, 5-3 часа уходит на дорогу в одну сторону
  • Экскурсия ⛳ подойдет взрослым и детям старше 9 лет (нужно много ходить)
Начало и место завершения
🚩 на площади Пять Углов в Мурманске
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете
Териберка. Север, который вы ждете

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Никита
Никита
Живу в Мурманске более 2 лет. Люблю Север, природу, туризм — решил связать эти вещи, сделать это своей работой. Вожу походы и авто-туры по Кольскому полуострову. Создал свою фирму, есть собственный микроавтобус. Специализируюсь на пешем туризме и sup-турах. Всегда стараюсь сплотить группу: в отзывах мои путешественники отмечают дружескую обстановку.
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