Экскурсии в городах Новгородской Области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Новгородской Области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4800
₽
за всё
Историческая и философская прогулка по усадьбам золотого дворянства
3000
₽
за всё
От первого летописного упоминания до последних новостей - на экскурсии вы будете перелистывать страницы истории Каширы и
5200
₽
за всё
Главные места города, музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь за 1 день
5
2 отзыва
4600
₽
за всё
Посетить старинные монастыри и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
5
1 отзыв
1955
₽
за всё
Экспресс-экскурсия по главным достопримечательностям города, изображенным на редкой купюре 90-х
6000
₽
за всё
Узнать непростую историю отношений города и правителя - на фоне старинных памятников
5
20 отзывов
5000
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны
Групповые экскурсии
3.5
4 отзыва
750
₽
за чел.
Приглашаем вас в путешествие на северный курорт, в город с тысячелетней историей - Старую Руссу
3
3 отзыва
450
₽
за чел.
Каждый вторник мы приглашаем Вас погрузиться в атмосферу места, где жил, творил
450
₽
за чел.
Проведёт гостей дорогих новгородский посадник и покажет, где шла
5
7 отзывов
450
₽
за чел.
Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю
5
1 отзыв
2000
₽
за чел.
Едем в старинный и красивый город на Великом водном пути Из варяг
5
2 отзыва
450
₽
за чел.
Осмотреть дом писателя, посетить местную церковь с чудотворной иконой и узнать интересные факты
5
3 отзыва
850
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности древнего города на обзорной автобусной экскурсии
5
3 отзыва
2200
₽
за чел.
Где-то в глубине Новгородской земли затерялся небольшой городок - Валдай
Обзорные по городам
5
1 отзыв
1955
₽
за всё
Экспресс-экскурсия по главным достопримечательностям города, изображенным на редкой купюре 90-х
4.2
5 отзывов
1300
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
5
20 отзывов
5000
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны
5
21 отзыв
4150
₽
за всё
Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
5
36 отзывов
3500
₽
за всё
Погулять по старинному городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
13000
₽
за всё
Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень
Водные прогулки
5
6 отзывов
15000
₽
за всё
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
Туры на автомобиле
4800
₽
за всё
Историческая и философская прогулка по усадьбам золотого дворянства
5200
₽
за всё
Главные места города, музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь за 1 день
5
2 отзыва
4600
₽
за всё
Посетить старинные монастыри и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
3.5
2 отзыва
1800
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Гастрономические туры
5
2 отзыва
4600
₽
за всё
Хотели бы вы знали, как жили в Великом Новгороде несколько веков назад
4.8
26 отзывов
6000
₽
за всё
Узнать о местной многовековой культуре пития и продегустировать горячительные напитки
Экскурсионные туры на несколько дней
20000
₽
за всё
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами
Последние отзывы об экскурсиях по Новгородской Области
- ДДиана30 апреля 2022Замечательная экскурсия! Очень душевный интерактив) Также очень понравилось, что экскурсовод (у нас экскурсию проводила Агафья Мелисентовна) с радостью вступала в диалог и отвечала на все вопросы достаточно подробно! Рекомендую однозначно😊
- ИИрина29 апреля 2022Спасибо Максиму за интересное погружение в историю Великого Новгорода, 4 часа пролетели за одно мгновение. Экскурсия нас с мужем воодушевила и теперь мы рассказываем друзьям и знакомым про историю этого замечательного города. Благодаря Максиму, мы точно знаем, какие места мы посетим при следующем визите🤩
- ААнастасия28 апреля 2022Аркадий очень хороший рассказчик. Любит город, его историю. Знает ответы на все вопросы.
- ААнастасия28 апреля 2022Отзыв на: Народные промыслы Великого НовгородаБлагодаря экскурсии, красочным экспонатам и особенно мастер-классу за долгое время ощутила, что по-настоящему отдохнула. Спасибо!
- ССветлана28 апреля 2022Дорогие туристы,приглашайте Созинову Ирину в экскурсоводы! Получите колоссальное удовольствие. Ирина приятный человек,влюбленный в Великий Новгород, энтузиаст. Надеемся,отзыв поможет вам провести ваш отдых и экскурсии неформально и познавательно
- ММария27 апреля 2022Были в Великом Новгороде всего три дня в конце апреля. Долго выбирала экскурсию на сайте. Т. к. времени у нас было немного, хотелось за одну экскурсию охватить максимум исторических мест и я выбрала четырехчасовую экскурсию «Великий Новгород на авто» с Максимом. Максим забрал нас от квартиры, где мы остановились, что очень удобно. Четыре часа пролетели как один миг!!! Мы СТОЛЬКО ВСЕГО увидели и узнали о Новгороде и Новгородской земле, об эпохе зарождения Руси, посетили практически все памятники архитектуры и истории в городе и его близлежащих окрестностях. Максим - профессионал, его повествование выше всяких похвал, много событий, фактов, легенд. Особенно нас покорила история создания памятника Тысячелетия Руси. Максим, спасибо! Благодаря Вам мы влюбились в Ваш город и надеемся ещё раз побывать в Великом Новгороде.
- ААлександр26 апреля 2022Максим забрал нас из гостиницы. Использование авто позволило познакомиться в городе, но и за городом. Везде осмотр был информативный. Спасибо.
- ИИрина25 апреля 2022Нам всё очень понравилось! Константин великолепно провёл экскурсию! Время пролетело незаметно! Наши дети (12и15 лет) также оценили! Рекомендуем!
- ИИрина25 апреля 2022Отзыв на: Древние храмы Великого НовгородаЭкскурсия понравилась. Константин очень эрудированный и хорошо знающий историю Великого Новгорода человек. Из-за того, что храм Спаса Преображения был закрыт, не смогли посмотреть на фрески Феофана Грека.
- ДДмитрий25 апреля 2022Отзыв на: Великий Новгород - первое знакомствоНесмотря на ненастную погоду Денис Репкин провёл замечательную экскурсию по Новгородскому Кремлю, его окрестностям и познавательно рассказал об истории города
- ВВладимир24 апреля 2022Алексей очень интересный рассказчик и знаток земли Новгородской. Помимо интересных исторических фактов, познакомил нас с кухней Великого Новгорода. Однозначно рекомендую
- ННина24 апреля 2022Отзыв на: Великий Новгород - первое знакомствоПо мнению нашей семьи Анжелика лучший гид в нашей практике путешествий. Очень рекомендуем, очень интересный и знающий рассказчик, истинная патриотка своего города. Спасибо!!!
- ННаталья23 апреля 2022Сбылась моя мечта- я в Великом Новгороде с мужем и друзьями! Экскурсия с Максимом превзошла ожидания! Мы посмотрели столько интересных мест с подробным рассказом об их исторической значимости и ценности для России и в целом для мира. Вместо обозначенных 4-х часов экскурсия длилась почти 5. Максим отвечал на бесконечное количество вопросов, машина была очень комфортная. Очень удобный формат экскурсии: сочетание поездки в отдаленные уголки города, пригород и хождения пешком-просто находка. От души рекомендую!
- ЕЕкатерина22 апреля 2022Мы очень признательны Максиму за интересную экскурсию и по-настоящему индивидуальный подход. С нами было три ребёнка, и экскурсовод сумел подстроить повествование с этим учётом. Сама экскурсия получилась насыщенной, динамичной и запоминающейся. Видно, что рассказчик хотел передать как можно больше знаний об этом удивительным месте.
- ППолина22 апреля 2022Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, знающий историю Новгорода "от" и "до". Прекрасно структурированный рассказ, объясняющий почему и как развивался регион. Мне кажется, экскурсия подойдет как для первого знакомства с кремлем, так и для расширения уже имеющихся знаний. Очень много информации, которая интересно преподносится.
- ППолина22 апреля 2022Отличная экскурсия, Елена хорошо преподносит материал, очень структурированно. Видно, что Елена погружена в историю Новгородской земли. Рекомендую этого экскурсовода для знакомства с историческими местами региона.
- ИИрина21 апреля 2022Алексей, большое спасибо за экскурсию. Помимо содержательной экскурсии, очень интересно было пообщаться именно с Вами. Рекомендациями воспользовались. День удался. Удачи!
- ЕЕвгения21 апреля 2022С огромной благодарностью, уважением и восхищением вспоминаю нашего экскурсовода Константина! Его хотелось слушать бесконечно! Я настолько прониклась историей Великого Новгорода, что решила углубить свои знания! Константин, спасибо Вам! Лучшая экскурсия, лучший экскурсовод!
- ИИрина18 апреля 2022Спасибо за интересную экскурсию
- ААлина18 апреля 2022Отзыв на: Народные промыслы Великого НовгородаОчень понравилась экскурсия по мастерски. Мастеркласс выбрали бересту - делали из неё погремушку-шаркунок. Мастеркласс очень короткий, хотелось бы все же немного посложнее что-то для взрослых. Для детей наверное этот вариант подходит лучше.