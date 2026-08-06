Мои заказы

Экскурсии по Новгородской Области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Новгородской Области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Великий Новгород
Старая Русса
Кашира
Раменское

Индивидуальные экскурсии

Пробежка: Великий Новгород в темпе 6:00
Пробежка: Великий Новгород в темпе 6:00
4900
за всё
Увидеть город глазами местного жителя и не пропустить регулярную пробежку
Великий Новгород
Индивидуальный мастер-класс за гончарным кругом в Новгороде
Индивидуальный мастер-класс за гончарным кругом в Новгороде
8000
за всё
Создать собственную кружку, вазу или миску и почувствовать магию работы с глиной
Великий Новгород
От мальчика Онфима к Параскеве Пятнице
От мальчика Онфима к Параскеве Пятнице
4.8
8 отзывов
от
5700
за всё
Совершить исторический променад по Древнему Новгороду
Великий Новгород
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
5
48 отзывов
20000
за всё
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
Великий Новгород
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю
5
45 отзывов
3200
за всё
Расшифровать главные достопримечательности кремля с профессиональным гидом
Великий Новгород
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
15000
за всё
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
Великий Новгород
Исторический квест без гида в Великом Новгороде
Исторический квест без гида в Великом Новгороде
5
28 отзывов
800
за всё
Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
Великий Новгород
Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки
Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки
5
2 отзыва
8700
за всё
Душевная прогулка по Великому Новгороду, где началась история русского гения
Великий Новгород
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
5
17 отзывов
6400
за всё
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим
Великий Новгород

Групповые экскурсии

Великий Новгород: там, где оживает история (в мини-группе)
Великий Новгород: там, где оживает история (в мини-группе)
1000
за чел.
Познакомиться с памятниками и ключевыми событиями во время просмотра видео и прогулки по городу
Великий Новгород
ARтефакты VRемени: вече и Ганза в Великом Новгороде (иммерсивная экскурсия)
ARтефакты VRемени: вече и Ганза в Великом Новгороде (иммерсивная экскурсия)
5
1 отзыв
2500
за чел.
Увидеть ключевые точки центра города, надеть VR-очки и оказаться в гуще событий 600-летней давности
Великий Новгород
Кремль в Великом Новгороде
Кремль в Великом Новгороде
5
11 отзывов
959
за чел.
Где начиналась русская государственность
Великий Новгород
Раменье и Гжель - две истории одного округа
Раменье и Гжель - две истории одного округа
4000
за чел.
Про фабрики, фарфор и крепостное право, которого не было (старт в Раменском)
Раменское
Вечерняя водная прогулка «Огни ночного Новгорода»
Вечерняя водная прогулка «Огни ночного Новгорода»
4.7
8 отзывов
1000
за чел.
Увидеть знаковые локации Великого Новгорода с катамарана и узнать интересные факты
Великий Новгород
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
5
29 отзывов
1900
за чел.
Узнать легенды одного из древнейших городов России и увидеть ключевые локации
Великий Новгород
Великий Новгород сквозь века: от Рюрикова городища к стенам кремля (обед включён)
Великий Новгород сквозь века: от Рюрикова городища к стенам кремля (обед включён)
5
3 отзыва
3800
за чел.
Увидеть место рождения русской государственности и заглянуть в самый древний храм России
Великий Новгород
Рюриково городище - там, где начиналась история Руси
Рюриково городище - там, где начиналась история Руси
4
2 отзыва
2100
за чел.
Проехать по княжеским местам, увидеть храмы 12-14 веков и взглянуть на Великий Новгород с набережной
Великий Новгород
Истории двух монастырей - от Антония Римлянина до Хутынской обители
Истории двух монастырей - от Антония Римлянина до Хутынской обители
2500
за чел.
Посетить древние новгородские монастыри и проследить их путь - от испытаний до возрождения
Великий Новгород

Обзорные по городам

Великий Новгород: там, где оживает история (в мини-группе)
Великий Новгород: там, где оживает история (в мини-группе)
1000
за чел.
Познакомиться с памятниками и ключевыми событиями во время просмотра видео и прогулки по городу
Великий Новгород
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
4.9
47 отзывов
1500
за чел.
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Великий Новгород
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» на теплоходе
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» на теплоходе
4.5
29 отзывов
1500
за чел.
Хит сезона 2026. Увлекательная экскурсия объединяет реку Волхов и «Словенское море» — озеро Ильмень. Это уникальный шанс насладиться водной гладью, ар...
Великий Новгород
Жил-был город: прогулка по Великому Новгороду с историком
Жил-был город: прогулка по Великому Новгороду с историком
4.9
33 отзыва
7960
за всё
Изучить исторический центр с Ильёй Хохловым - кандидатом исторических наук и автором книг о городе
Великий Новгород
Первое знакомство с Великим Новгородом
Первое знакомство с Великим Новгородом
5
67 отзывов
950
за чел.
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду, где вы узнаете о его главных символах, таких как кремль и Софийский собор, а также ра...
Великий Новгород
Романтика старинных улочек
Романтика старинных улочек
5
17 отзывов
4890
за всё
Пройти по Неревскому концу и раскрыть малоизвестные тайны и легенды Великого Новгорода
Великий Новгород
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
5
29 отзывов
6666
за чел.
С драйвом провести 2 часа на пассажирском сиденье культового Harley Davidson
Великий Новгород
Обзорная экскурсия по историческому центру Великого Новгорода
Обзорная экскурсия по историческому центру Великого Новгорода
5
71 отзыв
4900
за всё
На экскурсии вы познакомитесь с главными историческими достопримечательностями Великого Новгорода — Кремлём и Ярославовым дворищем. На их территории н...
Великий Новгород
Великий Новгород на пути из варяг в греки
Великий Новгород на пути из варяг в греки
4.9
11 отзывов
5100
за всё
Узнать, чем жил средневековый город и полюбоваться росписями старинных храмов
Великий Новгород

Водные прогулки

Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
5
48 отзывов
20000
за всё
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
Великий Новгород
Вечерняя водная прогулка «Огни ночного Новгорода»
Вечерняя водная прогулка «Огни ночного Новгорода»
4.7
8 отзывов
1000
за чел.
Увидеть знаковые локации Великого Новгорода с катамарана и узнать интересные факты
Великий Новгород
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
5
29 отзывов
1900
за чел.
Узнать легенды одного из древнейших городов России и увидеть ключевые локации
Великий Новгород
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
15000
за всё
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
Великий Новгород
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
3.7
3 отзыва
1800
за чел.
Насладиться закатом и спокойствием под живую музыку на озере Ильмень в Великом Новгороде
Великий Новгород
Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки
Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки
5
2 отзыва
8700
за всё
Душевная прогулка по Великому Новгороду, где началась история русского гения
Великий Новгород
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
4.9
47 отзывов
1500
за чел.
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Великий Новгород
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» на теплоходе
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» на теплоходе
4.5
29 отзывов
1500
за чел.
Хит сезона 2026. Увлекательная экскурсия объединяет реку Волхов и «Словенское море» — озеро Ильмень. Это уникальный шанс насладиться водной гладью, ар...
Великий Новгород
Экскурсия «По святым местам реки Волхов»
Экскурсия «По святым местам реки Волхов»
4.7
28 отзывов
1300
за чел.
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Великий Новгород

Туры на автомобиле

Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам
Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам
5
4 отзыва
от
10000
за чел.
Увидеть, как рождается керамика, познакомиться с мастерами и создать свой сувенир
Раменское
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
5
7 отзывов
8900
за всё
Погрузиться в далёкое прошлое древней части города и познакомиться с её памятниками
Великий Новгород
Путешествие по древней Новгородской земле
Путешествие по древней Новгородской земле
5
208 отзывов
7150
за всё
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Великий Новгород
Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»
Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»
5
57 отзывов
6500
за всё
Погрузиться в атмосферу старины и узнать о быте наших предков
Великий Новгород
Кремль, Ярославово дворище и духовные святыни (на вашем авто)
Кремль, Ярославово дворище и духовные святыни (на вашем авто)
5
2 отзыва
11450
за всё
Увидеть главные достопримечательности Великого Новгорода и узнать их историю
Великий Новгород
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
Путешествие из Великого Новгорода: город Валдай
5
4 отзыва
от
39240
за чел.
Побывать в удивительном по красоте месте, увидеть Иверский монастырь и озёра
Великий Новгород
Музей «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь
Музей «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь
4.9
9 отзывов
10850
за всё
Оценить деревянное зодчество и увидеть первую православную обитель Новгородской земли
Великий Новгород
Великий Новгород и окрестности на авто
Великий Новгород и окрестности на авто
4.4
6 отзывов
от
25500
за всё
Проехать по главным местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Великий Новгород
Весь Великий Новгород за 4 часа
Весь Великий Новгород за 4 часа
5
33 отзыва
9975
за всё
Господин Великий Новгород. Город, чьё имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, хранит в себе множество историй и легенд. Мы по...
Великий Новгород

Гастрономические туры

Сырное путешествие: производство + дегустация
Сырное путешествие: производство + дегустация
5
15 отзывов
700
за чел.
На семейной сыроварне недалеко от Великого Новгорода
Великий Новгород
«От Рюрикова городища к стенам Кремля» (с обедом)
«От Рюрикова городища к стенам Кремля» (с обедом)
5
3 отзыва
3800
за чел.
11-00 Встреча в центре города у гостиницы "Волхов" 4* (ул. Предтеченская, 24). Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данно...
Великий Новгород
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
«Десерт для императрицы»: учимся готовить новгородские сульчины
5
17 отзывов
13800
за всё
Познакомиться с историей новгородской кухни и сделать сытное угощение по старинному рецепту
Великий Новгород
Мастер-класс «Шоколадный сувенир» в Великом Новгороде
Мастер-класс «Шоколадный сувенир» в Великом Новгороде
5
8 отзывов
2000
за чел.
Приготовить полезную сладость из натуральных ингредиентов и без белого сахара
Великий Новгород
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
4.6
9 отзывов
5500
за чел.
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
Великий Новгород
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
4
4 отзыва
5500
за чел.
Побывать в окрестностях живописного озера и изучить местные достопримечательности
Великий Новгород
Мастер-класс «Карамельные батончики» в Великом Новгороде
Мастер-класс «Карамельные батончики» в Великом Новгороде
4.9
19 отзывов
2700
за чел.
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью
Великий Новгород
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной Мастерской Шоколада
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной Мастерской Шоколада
5
15 отзывов
2300
за чел.
Приглашаем вас на мега-творческий и ароматный мастер-класс, где вы создадите уникальную картину из ремесленного шоколада – без белого сахара, искусств...
Великий Новгород
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
5
11 отзывов
5460
за всё
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Великий Новгород

Последние отзывы об экскурсиях по Новгородской Области

Ц
Сырное путешествие: производство + дегустация
Дата посещения: 6 авг 2026
Прекрасно провели время, сыры вкусные, напробовались и взяли с собой. Спасибо большое за чудесную экскурсию.
Прекрасно провели время, сыры вкусные, напробовались и взяли с собой. Спасибо большое за чудесную экскурсию.
Прекрасно провели время, сыры вкусные, напробовались и взяли с собой. Спасибо большое за чудесную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Первое знакомство с Великим Новгородом
Дата посещения: 6 авг 2026
Понравилась экскурсия.ирина интересно рассказывала,отвечала на вопросы.все замечательно.спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
К
Автопрогулка по Великому Новгороду
Дата посещения: 4 авг 2026
Все очень хорошо, профессионально, вежливо, с большим знанием истории.
Все очень хорошо, профессионально, вежливо, с большим знанием истории.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепный экскурсовод!
Экскурсия на 2,5 часа прошла, как одно мгновение! Ирина - прекрасная, харизматичная рассказчица с чувством юмора.
Спасибо за интересное, насыщенное погружение в историю Великого Новгорода!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Древние храмы Новгородчины на авто
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия с Юлией прошла замечательно.Всё прошло очень позитивно, необыкновенно интересно и комфортно.Экскурсия с художником, историком, патриотом своего города и прекрасным водителем оставляет самое хорошее впечатление.Всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Автопрогулка по Великому Новгороду
Дата посещения: 29 июл 2026
Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в историю города, почувствовать его
читать дальшеуменьшить

уникальность и самобытность. Грамотная речь, интересные локации, юмор экскурсовода и комфорт автомобиля добавили яркости впечатлений от увиденного! Спасибо большое! С уважением,гости из Санкт Петербурга Виктория и Диана.

Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в
Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в
Вам был полезен этот отзыв?
А
Здравствуй, Великий Новгород
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепная экскурсия! Редко встретишь гида с такой идеально поставленной речью и трепетно относящегося к истории города. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны. Групповая экскурсия
Дата посещения: 16 июл 2026
Благодарны Ирине за проведенную экскурсию.Ирина провела экскурсию для нас двоих, т.к. группа не набралась.
Ирина так увлеченно рассказывала,что мы влюбились в
читать дальшеуменьшить

Новгород.Узнали об экономическом развитии города с момента его основания,это дополнило наши знания,т.к. ранее посещали ,в основном, храмы и монастыри.
Рассказ был очень эмоциональным,подробным, Ирина дополняла рассказ старинными фотографиями и предметами старины.
Всем советуем побывать на этой экскурсии!!!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Великий Новгород на авто
Дата посещения: 24 июл 2026
Все прошло великолепно!
Спасибо большое Максиму - знатоку истории и, влюблённому в свой, поистине, Великий город! Четыре часа незабываемых впечатлений от
читать дальшеуменьшить

увиденного и познанного пролетели как один миг.
От экскурсии получили массу положительных эмоций, целиком "погрузились" в историю нашей Великой Родины благодаря знаниям и умению донести информацию до слушателей. Рекомендуем Максима всем желающим ознакомиться с историей этого Края. С уважением, Илья

Все прошло великолепно!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Кремль город держит - театрализованная групповая экскурсия
Дата посещения: 27 июл 2026
Мне понравилось, очень атмосферно. Рассказывала Мирослава интересно, с историями, не сухие факты. Ну и костюм и говор добавлял колорита))
Вам был полезен этот отзыв?