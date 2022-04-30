Экскурсии по Новгородской Области

Экскурсии в городах Новгородской Области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Новгородской Области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Великий Новгород
Старая Русса
Кашира
Покров

Индивидуальные экскурсии

По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
4800
за всё
Историческая и философская прогулка по усадьбам золотого дворянства
Великий Новгород
Кашира - от старины до наших дней
Кашира - от старины до наших дней
3000
за всё
От первого летописного упоминания до последних новостей - на экскурсии вы будете перелистывать страницы истории Каширы и
Кашира
Великий Новгород и его удивительные окрестности
Великий Новгород и его удивительные окрестности
5200
за всё
Главные места города, музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь за 1 день
Великий Новгород
Древние храмы Великого Новгорода
Древние храмы Великого Новгорода
5
2 отзыва
4600
за всё
Посетить старинные монастыри и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
Великий Новгород
«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
5
1 отзыв
1955
за всё
Экспресс-экскурсия по главным достопримечательностям города, изображенным на редкой купюре 90-х
Великий Новгород
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
1800
за всё
Пешеходная
Старая Русса
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
от
2500
за всё
Автобусная и пешеходная
Старая Русса
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
6000
за всё
Узнать непростую историю отношений города и правителя - на фоне старинных памятников
Великий Новгород
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
5
20 отзывов
5000
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны
Великий Новгород

Групповые экскурсии

Фолк-рок мюзикл «Садко»
Фолк-рок мюзикл «Садко»
1600
за чел.
Великий Новгород
Знакомьтесь, Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса
3.5
4 отзыва
750
за чел.
Приглашаем вас в путешествие на северный курорт, в город с тысячелетней историей - Старую Руссу
Старая Русса
Русса Достоевского
Русса Достоевского
3
3 отзыва
450
за чел.
Каждый вторник мы приглашаем Вас погрузиться в атмосферу места, где жил, творил
Старая Русса
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
450
за чел.
Проведёт гостей дорогих новгородский посадник и покажет, где шла
Великий Новгород
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
5
7 отзывов
450
за чел.
Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю
Великий Новгород
Вернисаж в Старой Руссе
Вернисаж в Старой Руссе
5
1 отзыв
2000
за чел.
Едем в старинный и красивый город на Великом водном пути Из варяг
Старая Русса
Старая Русса - по местам Достоевского
Старая Русса - по местам Достоевского
5
2 отзыва
450
за чел.
Осмотреть дом писателя, посетить местную церковь с чудотворной иконой и узнать интересные факты
Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса
Знакомьтесь, Старая Русса
5
3 отзыва
850
за чел.
Увидеть главные достопримечательности древнего города на обзорной автобусной экскурсии
Старая Русса
Путешествие на Валдай: в краю святых озёр
Путешествие на Валдай: в краю святых озёр
5
3 отзыва
2200
за чел.
Где-то в глубине Новгородской земли затерялся небольшой городок - Валдай
Великий Новгород

Обзорные по городам

«Пятирублевый» Новгород
«Пятирублевый» Новгород
5
1 отзыв
1955
за всё
Экспресс-экскурсия по главным достопримечательностям города, изображенным на редкой купюре 90-х
Великий Новгород
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
1800
за всё
Пешеходная
Старая Русса
Город с 1000-летней историей
Город с 1000-летней историей
750
за чел.
Автобусная и пешеходная
Старая Русса
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
4.2
5 отзывов
1300
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Великий Новгород
Великий Новгород на авто
Великий Новгород на авто
5
20 отзывов
5000
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны
Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
5
21 отзыв
4150
за всё
Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
Великий Новгород
Загородная экскурсия в «Витославлицы» с посещением Свято-Юрьева монастыря
Загородная экскурсия в «Витославлицы» с посещением Свято-Юрьева монастыря
5600
за всё
Великий Новгород
Великий Новгород - первое знакомство
Великий Новгород - первое знакомство
5
36 отзывов
3500
за всё
Погулять по старинному городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Великий Новгород
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
13000
за всё
Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень
Старая Русса

Водные прогулки

Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
5
6 отзывов
15000
за всё
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
Великий Новгород

Туры на автомобиле

По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
4800
за всё
Историческая и философская прогулка по усадьбам золотого дворянства
Великий Новгород
Великий Новгород и его удивительные окрестности
Великий Новгород и его удивительные окрестности
5200
за всё
Главные места города, музей деревянного зодчества Витославлицы и Юрьев монастырь за 1 день
Великий Новгород
Древние храмы Великого Новгорода
Древние храмы Великого Новгорода
5
2 отзыва
4600
за всё
Посетить старинные монастыри и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
Великий Новгород
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе
1800
за всё
Пешеходная
Старая Русса
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
от
2500
за всё
Автобусная и пешеходная
Старая Русса
Старая Русса - город Достоевского
Старая Русса - город Достоевского
450
за чел.
Пешеходная
Старая Русса
Антиниево-Леохновская пустынь
Антиниево-Леохновская пустынь
750
за чел.
Автобусная
Старая Русса
Город с 1000-летней историей
Город с 1000-летней историей
750
за чел.
Автобусная и пешеходная
Старая Русса
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского
3.5
2 отзыва
1800
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Великий Новгород

Гастрономические туры

Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустацией
Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустацией
5
2 отзыва
4600
за всё
Хотели бы вы знали, как жили в Великом Новгороде несколько веков назад
Великий Новгород
Хмельная история Великого Новгорода
Хмельная история Великого Новгорода
4.8
26 отзывов
6000
за всё
Узнать о местной многовековой культуре пития и продегустировать горячительные напитки
Великий Новгород
Хмельная история Великого Новгорода
Хмельная история Великого Новгорода
6000
за всё
Великий Новгород

Экскурсионные туры на несколько дней

Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород
20000
за всё
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами
Великий Новгород

Последние отзывы об экскурсиях по Новгородской Области

  • Д
    Диана
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
    Замечательная экскурсия! Очень душевный интерактив) Также очень понравилось, что экскурсовод (у нас экскурсию проводила Агафья Мелисентовна) с радостью вступала в диалог и отвечала на все вопросы достаточно подробно! Рекомендую однозначно😊
  • И
    Ирина
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Великий Новгород на авто
    Спасибо Максиму за интересное погружение в историю Великого Новгорода, 4 часа пролетели за одно мгновение. Экскурсия нас с мужем воодушевила и теперь мы рассказываем друзьям и знакомым про историю этого замечательного города. Благодаря Максиму, мы точно знаем, какие места мы посетим при следующем визите🤩
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Аркадий очень хороший рассказчик. Любит город, его историю. Знает ответы на все вопросы.
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Народные промыслы Великого Новгорода
    Благодаря экскурсии, красочным экспонатам и особенно мастер-классу за долгое время ощутила, что по-настоящему отдохнула. Спасибо!
  • С
    Светлана
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
    Дорогие туристы,приглашайте Созинову Ирину в экскурсоводы! Получите колоссальное удовольствие. Ирина приятный человек,влюбленный в Великий Новгород, энтузиаст. Надеемся,отзыв поможет вам провести ваш отдых и экскурсии неформально и познавательно
  • М
    Мария
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Великий Новгород на авто
    Были в Великом Новгороде всего три дня в конце апреля. Долго выбирала экскурсию на сайте. Т. к. времени у нас было немного, хотелось за одну экскурсию охватить максимум исторических мест и я выбрала четырехчасовую экскурсию «Великий Новгород на авто» с Максимом. Максим забрал нас от квартиры, где мы остановились, что очень удобно. Четыре часа пролетели как один миг!!! Мы СТОЛЬКО ВСЕГО увидели и узнали о Новгороде и Новгородской земле, об эпохе зарождения Руси, посетили практически все памятники архитектуры и истории в городе и его близлежащих окрестностях. Максим - профессионал, его повествование выше всяких похвал, много событий, фактов, легенд. Особенно нас покорила история создания памятника Тысячелетия Руси. Максим, спасибо! Благодаря Вам мы влюбились в Ваш город и надеемся ещё раз побывать в Великом Новгороде.
  • А
    Александр
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Великий Новгород на авто
    Максим забрал нас из гостиницы. Использование авто позволило познакомиться в городе, но и за городом. Везде осмотр был информативный. Спасибо.
  • И
    Ирина
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Господин Великий Новгород
    Нам всё очень понравилось! Константин великолепно провёл экскурсию! Время пролетело незаметно! Наши дети (12и15 лет) также оценили! Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древние храмы Великого Новгорода
    Экскурсия понравилась. Константин очень эрудированный и хорошо знающий историю Великого Новгорода человек. Из-за того, что храм Спаса Преображения был закрыт, не смогли посмотреть на фрески Феофана Грека.
  • Д
    Дмитрий
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Великий Новгород - первое знакомство
    Несмотря на ненастную погоду Денис Репкин провёл замечательную экскурсию по Новгородскому Кремлю, его окрестностям и познавательно рассказал об истории города
  • В
    Владимир
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Новгородский кремль-детинец
    Алексей очень интересный рассказчик и знаток земли Новгородской. Помимо интересных исторических фактов, познакомил нас с кухней Великого Новгорода. Однозначно рекомендую
  • Н
    Нина
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Великий Новгород - первое знакомство
    По мнению нашей семьи Анжелика лучший гид в нашей практике путешествий. Очень рекомендуем, очень интересный и знающий рассказчик, истинная патриотка своего города. Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Великий Новгород на авто
    Сбылась моя мечта- я в Великом Новгороде с мужем и друзьями! Экскурсия с Максимом превзошла ожидания! Мы посмотрели столько интересных мест с подробным рассказом об их исторической значимости и ценности для России и в целом для мира. Вместо обозначенных 4-х часов экскурсия длилась почти 5. Максим отвечал на бесконечное количество вопросов, машина была очень комфортная. Очень удобный формат экскурсии: сочетание поездки в отдаленные уголки города, пригород и хождения пешком-просто находка. От души рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Великий Новгород на авто
    Мы очень признательны Максиму за интересную экскурсию и по-настоящему индивидуальный подход. С нами было три ребёнка, и экскурсовод сумел подстроить повествование с этим учётом. Сама экскурсия получилась насыщенной, динамичной и запоминающейся. Видно, что рассказчик хотел передать как можно больше знаний об этом удивительным месте.
  • П
    Полина
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Новгородский кремль-детинец
    Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, знающий историю Новгорода "от" и "до". Прекрасно структурированный рассказ, объясняющий почему и как развивался регион. Мне кажется, экскурсия подойдет как для первого знакомства с кремлем, так и для расширения уже имеющихся знаний. Очень много информации, которая интересно преподносится.
  • П
    Полина
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие по древней Новгородской земле
    Отличная экскурсия, Елена хорошо преподносит материал, очень структурированно. Видно, что Елена погружена в историю Новгородской земли. Рекомендую этого экскурсовода для знакомства с историческими местами региона.
  • И
    Ирина
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Новгородский кремль-детинец
    Алексей, большое спасибо за экскурсию. Помимо содержательной экскурсии, очень интересно было пообщаться именно с Вами. Рекомендациями воспользовались. День удался. Удачи!
  • Е
    Евгения
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Господин Великий Новгород
    С огромной благодарностью, уважением и восхищением вспоминаю нашего экскурсовода Константина! Его хотелось слушать бесконечно! Я настолько прониклась историей Великого Новгорода, что решила углубить свои знания! Константин, спасибо Вам! Лучшая экскурсия, лучший экскурсовод!
  • И
    Ирина
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Господин Великий Новгород
    Спасибо за интересную экскурсию
  • А
    Алина
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Народные промыслы Великого Новгорода
    Очень понравилась экскурсия по мастерски. Мастеркласс выбрали бересту - делали из неё погремушку-шаркунок. Мастеркласс очень короткий, хотелось бы все же немного посложнее что-то для взрослых. Для детей наверное этот вариант подходит лучше.
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