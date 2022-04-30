Д Диана 5 Отзыв на: Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией Замечательная экскурсия! Очень душевный интерактив) Также очень понравилось, что экскурсовод (у нас экскурсию проводила Агафья Мелисентовна) с радостью вступала в диалог и отвечала на все вопросы достаточно подробно! Рекомендую однозначно😊

И Ирина 5 Отзыв на: Великий Новгород на авто Спасибо Максиму за интересное погружение в историю Великого Новгорода, 4 часа пролетели за одно мгновение. Экскурсия нас с мужем воодушевила и теперь мы рассказываем друзьям и знакомым про историю этого замечательного города. Благодаря Максиму, мы точно знаем, какие места мы посетим при следующем визите🤩

А Анастасия 5 Отзыв на: Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Аркадий очень хороший рассказчик. Любит город, его историю. Знает ответы на все вопросы.

А Анастасия 5 Отзыв на: Народные промыслы Великого Новгорода Благодаря экскурсии, красочным экспонатам и особенно мастер-классу за долгое время ощутила, что по-настоящему отдохнула. Спасибо!

С Светлана 5 Отзыв на: Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь Дорогие туристы,приглашайте Созинову Ирину в экскурсоводы! Получите колоссальное удовольствие. Ирина приятный человек,влюбленный в Великий Новгород, энтузиаст. Надеемся,отзыв поможет вам провести ваш отдых и экскурсии неформально и познавательно

М Мария 5 Отзыв на: Великий Новгород на авто Были в Великом Новгороде всего три дня в конце апреля. Долго выбирала экскурсию на сайте. Т. к. времени у нас было немного, хотелось за одну экскурсию охватить максимум исторических мест и я выбрала четырехчасовую экскурсию «Великий Новгород на авто» с Максимом. Максим забрал нас от квартиры, где мы остановились, что очень удобно. Четыре часа пролетели как один миг!!! Мы СТОЛЬКО ВСЕГО увидели и узнали о Новгороде и Новгородской земле, об эпохе зарождения Руси, посетили практически все памятники архитектуры и истории в городе и его близлежащих окрестностях. Максим - профессионал, его повествование выше всяких похвал, много событий, фактов, легенд. Особенно нас покорила история создания памятника Тысячелетия Руси. Максим, спасибо! Благодаря Вам мы влюбились в Ваш город и надеемся ещё раз побывать в Великом Новгороде.

А Александр 5 Отзыв на: Великий Новгород на авто Максим забрал нас из гостиницы. Использование авто позволило познакомиться в городе, но и за городом. Везде осмотр был информативный. Спасибо.

И Ирина 5 Отзыв на: Господин Великий Новгород Нам всё очень понравилось! Константин великолепно провёл экскурсию! Время пролетело незаметно! Наши дети (12и15 лет) также оценили! Рекомендуем!

И Ирина 5 Отзыв на: Древние храмы Великого Новгорода Экскурсия понравилась. Константин очень эрудированный и хорошо знающий историю Великого Новгорода человек. Из-за того, что храм Спаса Преображения был закрыт, не смогли посмотреть на фрески Феофана Грека.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Великий Новгород - первое знакомство Несмотря на ненастную погоду Денис Репкин провёл замечательную экскурсию по Новгородскому Кремлю, его окрестностям и познавательно рассказал об истории города

В Владимир 5 Отзыв на: Новгородский кремль-детинец Алексей очень интересный рассказчик и знаток земли Новгородской. Помимо интересных исторических фактов, познакомил нас с кухней Великого Новгорода. Однозначно рекомендую

Н Нина 5 Отзыв на: Великий Новгород - первое знакомство По мнению нашей семьи Анжелика лучший гид в нашей практике путешествий. Очень рекомендуем, очень интересный и знающий рассказчик, истинная патриотка своего города. Спасибо!!!

Н Наталья 5 Отзыв на: Великий Новгород на авто Сбылась моя мечта- я в Великом Новгороде с мужем и друзьями! Экскурсия с Максимом превзошла ожидания! Мы посмотрели столько интересных мест с подробным рассказом об их исторической значимости и ценности для России и в целом для мира. Вместо обозначенных 4-х часов экскурсия длилась почти 5. Максим отвечал на бесконечное количество вопросов, машина была очень комфортная. Очень удобный формат экскурсии: сочетание поездки в отдаленные уголки города, пригород и хождения пешком-просто находка. От души рекомендую!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Великий Новгород на авто Мы очень признательны Максиму за интересную экскурсию и по-настоящему индивидуальный подход. С нами было три ребёнка, и экскурсовод сумел подстроить повествование с этим учётом. Сама экскурсия получилась насыщенной, динамичной и запоминающейся. Видно, что рассказчик хотел передать как можно больше знаний об этом удивительным месте.

П Полина 5 Отзыв на: Новгородский кремль-детинец Шикарная экскурсия, шикарный экскурсовод, знающий историю Новгорода "от" и "до". Прекрасно структурированный рассказ, объясняющий почему и как развивался регион. Мне кажется, экскурсия подойдет как для первого знакомства с кремлем, так и для расширения уже имеющихся знаний. Очень много информации, которая интересно преподносится.

П Полина 5 Отзыв на: Путешествие по древней Новгородской земле Отличная экскурсия, Елена хорошо преподносит материал, очень структурированно. Видно, что Елена погружена в историю Новгородской земли. Рекомендую этого экскурсовода для знакомства с историческими местами региона.

И Ирина 5 Отзыв на: Новгородский кремль-детинец Алексей, большое спасибо за экскурсию. Помимо содержательной экскурсии, очень интересно было пообщаться именно с Вами. Рекомендациями воспользовались. День удался. Удачи!

Е Евгения 5 Отзыв на: Господин Великий Новгород С огромной благодарностью, уважением и восхищением вспоминаю нашего экскурсовода Константина! Его хотелось слушать бесконечно! Я настолько прониклась историей Великого Новгорода, что решила углубить свои знания! Константин, спасибо Вам! Лучшая экскурсия, лучший экскурсовод!

И Ирина 5 Отзыв на: Господин Великий Новгород Спасибо за интересную экскурсию