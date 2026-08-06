Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Новгородской Области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
4900
₽
за всё
Увидеть город глазами местного жителя и не пропустить регулярную пробежку
8000
₽
за всё
Создать собственную кружку, вазу или миску и почувствовать магию работы с глиной
4.8
8 отзывов
от
5700
₽
за всё
Совершить исторический променад по Древнему Новгороду
5
48 отзывов
20000
₽
за всё
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
5
45 отзывов
3200
₽
за всё
Расшифровать главные достопримечательности кремля с профессиональным гидом
15000
₽
за всё
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
5
28 отзывов
800
₽
за всё
Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
5
2 отзыва
8700
₽
за всё
Душевная прогулка по Великому Новгороду, где началась история русского гения
5
17 отзывов
6400
₽
за всё
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим
Групповые экскурсии
1000
₽
за чел.
Познакомиться с памятниками и ключевыми событиями во время просмотра видео и прогулки по городу
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Увидеть ключевые точки центра города, надеть VR-очки и оказаться в гуще событий 600-летней давности
5
11 отзывов
959
₽
за чел.
Где начиналась русская государственность
4000
₽
за чел.
Про фабрики, фарфор и крепостное право, которого не было (старт в Раменском)
4.7
8 отзывов
1000
₽
за чел.
Увидеть знаковые локации Великого Новгорода с катамарана и узнать интересные факты
5
29 отзывов
1900
₽
за чел.
Узнать легенды одного из древнейших городов России и увидеть ключевые локации
5
3 отзыва
3800
₽
за чел.
Увидеть место рождения русской государственности и заглянуть в самый древний храм России
4
2 отзыва
2100
₽
за чел.
Проехать по княжеским местам, увидеть храмы 12-14 веков и взглянуть на Великий Новгород с набережной
2500
₽
за чел.
Посетить древние новгородские монастыри и проследить их путь - от испытаний до возрождения
Обзорные по городам
1000
₽
за чел.
Познакомиться с памятниками и ключевыми событиями во время просмотра видео и прогулки по городу
4.9
47 отзывов
1500
₽
за чел.
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
4.5
29 отзывов
1500
₽
за чел.
Хит сезона 2026. Увлекательная экскурсия объединяет реку Волхов и «Словенское море» — озеро Ильмень. Это уникальный шанс насладиться водной гладью, ар...
4.9
33 отзыва
7960
₽
за всё
Изучить исторический центр с Ильёй Хохловым - кандидатом исторических наук и автором книг о городе
5
67 отзывов
950
₽
за чел.
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду, где вы узнаете о его главных символах, таких как кремль и Софийский собор, а также ра...
5
17 отзывов
4890
₽
за всё
Пройти по Неревскому концу и раскрыть малоизвестные тайны и легенды Великого Новгорода
5
29 отзывов
6666
₽
за чел.
С драйвом провести 2 часа на пассажирском сиденье культового Harley Davidson
5
71 отзыв
4900
₽
за всё
На экскурсии вы познакомитесь с главными историческими достопримечательностями Великого Новгорода — Кремлём и Ярославовым дворищем. На их территории н...
4.9
11 отзывов
5100
₽
за всё
Узнать, чем жил средневековый город и полюбоваться росписями старинных храмов
Водные прогулки
5
48 отзывов
20000
₽
за всё
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
4.7
8 отзывов
1000
₽
за чел.
Увидеть знаковые локации Великого Новгорода с катамарана и узнать интересные факты
5
29 отзывов
1900
₽
за чел.
Узнать легенды одного из древнейших городов России и увидеть ключевые локации
15000
₽
за всё
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
3.7
3 отзыва
1800
₽
за чел.
Насладиться закатом и спокойствием под живую музыку на озере Ильмень в Великом Новгороде
5
2 отзыва
8700
₽
за всё
Душевная прогулка по Великому Новгороду, где началась история русского гения
4.9
47 отзывов
1500
₽
за чел.
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
4.5
29 отзывов
1500
₽
за чел.
Хит сезона 2026. Увлекательная экскурсия объединяет реку Волхов и «Словенское море» — озеро Ильмень. Это уникальный шанс насладиться водной гладью, ар...
4.7
28 отзывов
1300
₽
за чел.
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Туры на автомобиле
5
4 отзыва
от
10000
₽
за чел.
Увидеть, как рождается керамика, познакомиться с мастерами и создать свой сувенир
5
7 отзывов
8900
₽
за всё
Погрузиться в далёкое прошлое древней части города и познакомиться с её памятниками
5
208 отзывов
7150
₽
за всё
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
5
57 отзывов
6500
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу старины и узнать о быте наших предков
5
2 отзыва
11450
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности Великого Новгорода и узнать их историю
5
4 отзыва
от
39240
₽
за чел.
Побывать в удивительном по красоте месте, увидеть Иверский монастырь и озёра
4.9
9 отзывов
10850
₽
за всё
Оценить деревянное зодчество и увидеть первую православную обитель Новгородской земли
4.4
6 отзывов
от
25500
₽
за всё
Проехать по главным местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
5
33 отзыва
9975
₽
за всё
Господин Великий Новгород. Город, чьё имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, хранит в себе множество историй и легенд. Мы по...
Гастрономические туры
5
15 отзывов
700
₽
за чел.
На семейной сыроварне недалеко от Великого Новгорода
5
3 отзыва
3800
₽
за чел.
11-00 Встреча в центре города у гостиницы "Волхов" 4* (ул. Предтеченская, 24). Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данно...
5
17 отзывов
13800
₽
за всё
Познакомиться с историей новгородской кухни и сделать сытное угощение по старинному рецепту
5
8 отзывов
2000
₽
за чел.
Приготовить полезную сладость из натуральных ингредиентов и без белого сахара
4.6
9 отзывов
5500
₽
за чел.
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
4
4 отзыва
5500
₽
за чел.
Побывать в окрестностях живописного озера и изучить местные достопримечательности
4.9
19 отзывов
2700
₽
за чел.
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью
5
15 отзывов
2300
₽
за чел.
Приглашаем вас на мега-творческий и ароматный мастер-класс, где вы создадите уникальную картину из ремесленного шоколада – без белого сахара, искусств...
5
11 отзывов
5460
₽
за всё
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Последние отзывы об экскурсиях по Новгородской Области
Ц
Дата посещения: 6 авг 2026
Прекрасно провели время, сыры вкусные, напробовались и взяли с собой. Спасибо большое за чудесную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 6 авг 2026
Понравилась экскурсия.ирина интересно рассказывала,отвечала на вопросы.все замечательно.спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 4 авг 2026
Все очень хорошо, профессионально, вежливо, с большим знанием истории.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепный экскурсовод!
Экскурсия на 2,5 часа прошла, как одно мгновение! Ирина - прекрасная, харизматичная рассказчица с чувством юмора.
Спасибо за интересное, насыщенное погружение в историю Великого Новгорода!
Экскурсия на 2,5 часа прошла, как одно мгновение! Ирина - прекрасная, харизматичная рассказчица с чувством юмора.
Спасибо за интересное, насыщенное погружение в историю Великого Новгорода!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия с Юлией прошла замечательно.Всё прошло очень позитивно, необыкновенно интересно и комфортно.Экскурсия с художником, историком, патриотом своего города и прекрасным водителем оставляет самое хорошее впечатление.Всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дата посещения: 29 июл 2026
Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в историю города, почувствовать его
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепная экскурсия! Редко встретишь гида с такой идеально поставленной речью и трепетно относящегося к истории города. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 16 июл 2026
Благодарны Ирине за проведенную экскурсию.Ирина провела экскурсию для нас двоих, т.к. группа не набралась.
Ирина так увлеченно рассказывала,что мы влюбились в
Ирина так увлеченно рассказывала,что мы влюбились в
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 24 июл 2026
Все прошло великолепно!
Спасибо большое Максиму - знатоку истории и, влюблённому в свой, поистине, Великий город! Четыре часа незабываемых впечатлений от
Спасибо большое Максиму - знатоку истории и, влюблённому в свой, поистине, Великий город! Четыре часа незабываемых впечатлений от
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 27 июл 2026
Мне понравилось, очень атмосферно. Рассказывала Мирослава интересно, с историями, не сухие факты. Ну и костюм и говор добавлял колорита))
Вам был полезен этот отзыв?