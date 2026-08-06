читать дальше уменьшить увиденного и познанного пролетели как один миг.

От экскурсии получили массу положительных эмоций, целиком "погрузились" в историю нашей Великой Родины благодаря знаниям и умению донести информацию до слушателей. Рекомендуем Максима всем желающим ознакомиться с историей этого Края. С уважением, Илья

Все прошло великолепно!Спасибо большое Максиму - знатоку истории и, влюблённому в свой, поистине, Великий город! Четыре часа незабываемых впечатлений от