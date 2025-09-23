Индивидуальная
до 5 чел.
К Карпысакскому водопаду
Откройте для себя уникальный уголок природы, где величественные каскады Карпысакского водопада и история Новосибирска сливаются в одном путешествии
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
24 сен в 10:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Квест-прогулка по Академгородку
Отправьтесь на увлекательную квест-прогулку по Академгородку, где наука встречается с природой. Найдите зверушек и узнайте секреты местности
Начало: Остановка Дом Ученых, Морской пр-т 44
Завтра в 13:00
24 сен в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейный день в стекольной мастерской
Создайте тёплые воспоминания в стекольной мастерской Новосибирска. Освойте искусство работы со стеклом и создайте уникальные бусины
Начало: На Красном проспекте
25 сен в 12:00
27 сен в 12:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кто растёт на Михайловской набережной
Отправляйтесь на прогулку по Михайловской набережной и откройте для себя удивительный мир растений, которые спасают нас от жары и стресса
Начало: У метро «Речной вокзал»
Завтра в 13:00
24 сен в 13:00
2500 ₽ за всё до 6 чел.
