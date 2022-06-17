Встреча с гидом у локомотива в голове состава (Табличка «Ласточкой в Псков»).

23:45 Прибытие в г. Псков поездом №811 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка».

Святочная фольклорная программа «…рады мы проказам матушки — зимы» в музее «Пушкинская деревня»: старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья.

Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьба Михайловское, прогулка по зимнему парку.

Завтрак.

Освобождение номеров.

«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.

Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2).

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:32.