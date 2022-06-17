Ласточкой в Псков на Рождество

Проведите рождественские праздники в Пскове. Насыщенная экскурсионная программа по историческим достопримечательностям

5
3 отзыва
Проведите рождественские праздники в Пскове. Насыщенная экскурсионная программа по историческим достопримечательностям.
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ласточкой в Псков на Рождество
Ближайшие даты:
05
янв

Что вас ожидает 🤩

Изборск
Изборск
Восхитимся историей древнего Труворова городища и Изборской крепости
Пушкиногорье
Пушкиногорье
Побываем в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское»
Псков
Псков
Мы прогуляемся по самым интересным местам города
Святочная программа
Святочная программа
Примем участие в святочной фольклорной программе в музее «Пушкинская деревня»

Программа тура по дням

1 день
Приезд в Псков

23:45 Прибытие в г. Псков поездом №811 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка».

Встреча с гидом у локомотива в голове состава (Табличка «Ласточкой в Псков»).

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

2 день
Музей-заповеднике «Михайловское», святочная программа

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»:  усадьба Михайловское, прогулка по зимнему парку. 

Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Святочная фольклорная программа «…рады мы проказам матушки — зимы» в музее «Пушкинская деревня»: старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки,  обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья.

19:00 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу.

3 день
Псков, Изборск, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. 

Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.

Памятник равноапостольной княгине Ольге. 

Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2).

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.

18:15 Возвращение в г. Псков. 

Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:32.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб.:
Гостиницы 2-х местный номер 1-но местный номер Доп.место для взрослого Ребенок (до 18 лет) на основное место Ребенок (до 18 лет) на доп.место
Оазис 3** 7 680 10 160 7 580 7 180 7 080
Балтхаус 2** 8 620 12 040 7 320 8 120 6 820
Old City 9 440 12 390 10 040 8 940 9 540
Чемодан 3** 8 970 11 920 7 470 8 470 6 970
Арль 8 730 12 620 7 630 8 230 7 130
Октябрьская 3** 9 790 10 500 7 390 9 290 6 890
Рижская 3** 9 200 9 680 7 800 8 700 7 300
Барселона 3** 10 830 13 590 8 350 10 330 7 850
Фаворит 10 150 14 980 7 650 9 650 7 150
Каркушин Дом 3** 10 150 13 680 7 450 9 650 6 950
Золотая набережная 3** 10 150 14 270 7 050 9 650 6 550
Двор Подзноева 3** 12 150 17 570 8 950 11 650 8 450
Двор Подзноева 3+** 12 560 19 150 9 010 12 060 8 510
Двор Подзноева 4** 13 730 20 500 9 180 13 230 8 680
Покровский 4** 13 090 19 450 9 090 12 590 8 590
Old Estate 4** 13 570 21 460 8 670 13 070 8 170

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-х разовое питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое
Н
9 июня 2022
Оценка 5 из 5!! и этим все сказано.
Г
8 июня 2022
Отлично!!! Супер!!! Спасибо!!!!

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