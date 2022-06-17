23:45 Прибытие в г. Псков поездом №811 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка».
Встреча с гидом у локомотива в голове состава (Табличка «Ласточкой в Псков»).
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьба Михайловское, прогулка по зимнему парку.
Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Святочная фольклорная программа «…рады мы проказам матушки — зимы» в музее «Пушкинская деревня»: старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья.
19:00 Возвращение в Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.
Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.
Памятник равноапостольной княгине Ольге.
Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2).
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.
18:15 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:32.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб.:
|Гостиницы
|2-х местный номер
|1-но местный номер
|Доп.место для взрослого
|Ребенок (до 18 лет) на основное место
|Ребенок (до 18 лет) на доп.место
|Оазис 3**
|7 680
|10 160
|7 580
|7 180
|7 080
|Балтхаус 2**
|8 620
|12 040
|7 320
|8 120
|6 820
|Old City
|9 440
|12 390
|10 040
|8 940
|9 540
|Чемодан 3**
|8 970
|11 920
|7 470
|8 470
|6 970
|Арль
|8 730
|12 620
|7 630
|8 230
|7 130
|Октябрьская 3**
|9 790
|10 500
|7 390
|9 290
|6 890
|Рижская 3**
|9 200
|9 680
|7 800
|8 700
|7 300
|Барселона 3**
|10 830
|13 590
|8 350
|10 330
|7 850
|Фаворит
|10 150
|14 980
|7 650
|9 650
|7 150
|Каркушин Дом 3**
|10 150
|13 680
|7 450
|9 650
|6 950
|Золотая набережная 3**
|10 150
|14 270
|7 050
|9 650
|6 550
|Двор Подзноева 3**
|12 150
|17 570
|8 950
|11 650
|8 450
|Двор Подзноева 3+**
|12 560
|19 150
|9 010
|12 060
|8 510
|Двор Подзноева 4**
|13 730
|20 500
|9 180
|13 230
|8 680
|Покровский 4**
|13 090
|19 450
|9 090
|12 590
|8 590
|Old Estate 4**
|13 570
|21 460
|8 670
|13 070
|8 170
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».