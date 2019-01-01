2019 год — особенный для Пскова и хранителей псковской старины и истории 📖. В этот год памятники древнего Пскова — 10 старинных церквей — были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Молчать об этом нельзя, поэтому мы разработали программу «Псков в ЮНЕСКО». Она знакомит со всеми храмами Пскова, которые сегодня находятся под особой опекой мировой общественности.

В список ЮНЕСКО вошли: Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь ⛪ Михаила Архангела, церковь ⛪ Покрова и Рождества от Пролома, церковь ⛪ Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь ⛪ Георгия со Взвоза, церковь ⛪ Богоявления с Запсковья, церковь ⛪ Николы с Усохи и церковь ⛪ Василия на Горке.

За 5 часов экскурсии 🧭 вы посетите их все — древние храмы Пскова от XII до XVI века, каждый из которых хранит свою историю и свои уникальные черты, проникнетесь художественным замыслом мастеров и узнаете традиции псковского зодчества, прочувствуете дух того времени, увидите, как псковские храмы и по сей день задают облик городу с многовековой историей. Вы проследите, как в Пскове менялась общественная жизнь и как эти изменения отражались в архитектуре, в том числе церковной.

Особая часть экскурсии 🧭 — осмотр уникальных фресок XII века в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Музейщики бережно хранят чудом уцелевшую роспись. Благодаря этому у псковичей и туристов сейчас есть возможность восхищаться глубиной мысли и талантом византийских мастеров.

Также вы посетите Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и вас там будет ждать знакомство с необычной, новаторской для того времени фресковой живописью, созданной псковскими художниками.