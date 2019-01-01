Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
. Псков в ЮНЕСКО
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Экскурсия

6 400 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Псков в ЮНЕСКО
Псков в ЮНЕСКО

Что вы увидите 🤩

  • Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря
  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
  • Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
  • Церковь Михаила Архангела
  • Церковь Покрова и Рождества от Пролома
  • Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья
  • Церковь Георгия со Взвоза
  • Церковь Богоявления с Запсковья
  • Церковь Николы с Усохи
  • Церковь Василия на Горке
2019 год — особенный для Пскова и хранителей псковской старины и истории 📖. В этот год памятники древнего Пскова — 10 старинных церквей — были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Молчать об этом нельзя, поэтому мы разработали программу «Псков в ЮНЕСКО». Она знакомит со всеми храмами Пскова, которые сегодня находятся под особой опекой мировой общественности.
В список ЮНЕСКО вошли: Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь ⛪ Михаила Архангела, церковь ⛪ Покрова и Рождества от Пролома, церковь ⛪ Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь ⛪ Георгия со Взвоза, церковь ⛪ Богоявления с Запсковья, церковь ⛪ Николы с Усохи и церковь ⛪ Василия на Горке.
За 5 часов экскурсии 🧭 вы посетите их все — древние храмы Пскова от XII до XVI века, каждый из которых хранит свою историю и свои уникальные черты, проникнетесь художественным замыслом мастеров и узнаете традиции псковского зодчества, прочувствуете дух того времени, увидите, как псковские храмы и по сей день задают облик городу с многовековой историей. Вы проследите, как в Пскове менялась общественная жизнь и как эти изменения отражались в архитектуре, в том числе церковной.
Особая часть экскурсии 🧭 — осмотр уникальных фресок XII века в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Музейщики бережно хранят чудом уцелевшую роспись. Благодаря этому у псковичей и туристов сейчас есть возможность восхищаться глубиной мысли и талантом византийских мастеров.
Также вы посетите Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и вас там будет ждать знакомство с необычной, новаторской для того времени фресковой живописью, созданной псковскими художниками.
🚩 Начало и место завершения: Псков, пл. Ленина
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (вы можете передвигаться на своем автомобиле или мы можем подобрать для вас транспорт за дополнительную плату)
  • Осмотр фресок в Мирожском монастыре (при подходящих погодных условиях), входные билеты: 200 руб. - взрослые, 100 руб. - пенсионеры/студенты/дети
  • Музейная экскурсия в Спасо-Преображенском храме : 1700 руб. с группы.
  • Личные расходы
  • Питание
Важная информация
  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря является музейным объектом. Осмотр фресок возможен исключительно в сухую погоду, ежедневно, кроме понедельников и последнего вторника месяца, с 10:00 до 17:00, за доп. плату.
  • Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря является религиозным объектом. Осмотр фресок возможен ежедневно, в 12:00 и 14:00, за пожертвование. Показ осуществляется при группе от 4 человек по предварительной записи.
Время проведения: ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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