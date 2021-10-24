Вы проедете через долину реки Подкумок и узнаете, где проходил Великий шелковый путь. Рассмотрите следы древнего аланского городища Рим-гора, где останавливались караваны, и преодолеете красивейший перевал Гумбаши. Оцените шикарные обзорные площадки с видом на Большой Кавказский хребет и Эльбрус, подышите кристально чистым воздухом и попробуете ароматный травяной чай.
Мы заглянем в старинные аулы Карачаево-Черкесии и поговорим о быте местных горцев. Перед нами предстанет Шоанинский храм, возведенный в X веке на краю пропасти, а после мы исследуем территорию Тебердинского национального заповедника. Прибыв в Домбай, поднимемся по канатной дороге на склон Мусса-Ачитара: полюбуемся могучими горными вершинами и ледниками. А на обратном пути отдохнем в горячих термальных бассейнах.