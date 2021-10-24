Домбай — пламенное сердце Кавказа

Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами

4
1 отзыв
Кавказ покорит вас фантастической природой, древними храмами и колоритными аулами, сохраняющими многовековые традиции.

Вы посетите знаменитый поселок Домбай, прокатитесь по канатной дороге и подниметесь на высоту 3200 метров.

Расшифруете названия горных пиков и ледников, услышите о трудностях местного климата и забавных ситуациях, которые здесь случались.
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Домбай — пламенное сердце Кавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Рим-гора, перевал Гумбаши и потрясающие панорамы

Вы проедете через долину реки Подкумок и узнаете, где проходил Великий шелковый путь. Рассмотрите следы древнего аланского городища Рим-гора, где останавливались караваны, и преодолеете красивейший перевал Гумбаши. Оцените шикарные обзорные площадки с видом на Большой Кавказский хребет и Эльбрус, подышите кристально чистым воздухом и попробуете ароматный травяной чай.

Шоанинский храм, Домбай и горячие источники

Мы заглянем в старинные аулы Карачаево-Черкесии и поговорим о быте местных горцев. Перед нами предстанет Шоанинский храм, возведенный в X веке на краю пропасти, а после мы исследуем территорию Тебердинского национального заповедника. Прибыв в Домбай, поднимемся по канатной дороге на склон Мусса-Ачитара: полюбуемся могучими горными вершинами и ледниками. А на обратном пути отдохнем в горячих термальных бассейнах.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: термальный комплекс — 350 р. с человека, канатная дорога — 1200 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

1 реальный отзыв

Виктория
24 окт 2021
Очень приветливый Гид Светлана, заранее ответила на все наши вопросы о путешествии, но уточнила имеет ли значение кто будет гидом. На общем состоянии "отпуск" мы не предали этому значения, но зря, тк только потом поняли, что выбирали мы экскурсию с Гидом и отзывами о Ней.

С нами отправился Алексей. По началу все было отлично, если не считать, что формат общения очень быстро перешёл в приятельский (на наш взгляд, гид-лицо местности, и на экскурсии должно соблюдаться формальное общение. Поясню, Алексей перешёл на Наш формат)
Далее мы были поражены фразами: "ой, а что у вас ещё и монастырь. ", "И заповедник. ", " ну мы тогда поздно вернемся"

Или нас хотели "развести" на укороченный маршрут или гид был просто не осведомлён о программе.

Исторической справки мало, информации мало, приходилось придумывать вопросы, что бы нам хоть что-то рассказали, мы по несколько часов ехали в тишине даже без музыки.

Мы изучили заранее все что было включено в данную экскурсию и адекватно понимали что указанные 9 часов это Нереально (с подъёмом на Домбай, тем более). Мы нигде не задерживались, но все равно приехали после 21.00.

В целом программа отличная, но скорее у нас это был трансфер с краткой информацией о локациях.
Светлана
Ответ гида:
Виктория, мы рады что вам и вашим подругам понравилось на Кавказе.
Формат общения задают путешественники и мы, гиды, стараемся поддерживать то общение, которое наиболее комфортно нашим гостям.
Заказывая экскурсию, вы просили уложиться до 21.00 часа, соответственно цена для вас была снижена с учетом этого. Тем не менее гид пошел вам навстречу, посетив все указанные в программе места, соответственно доставив вас домой в 23.00 согласно вашим пожеланиям.
Предполагаем, в дальнейшем вам больше подойдет групповой формат экскурсии в многоместном автобусе.
Спасибо, что вы нашли время оставить отзыв!

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