Очень приветливый Гид Светлана, заранее ответила на все наши вопросы о путешествии, но уточнила имеет ли значение кто будет гидом. На общем состоянии "отпуск" мы не предали этому значения, но зря, тк только потом поняли, что выбирали мы экскурсию с Гидом и отзывами о Ней.



С нами отправился Алексей. По началу все было отлично, если не считать, что формат общения очень быстро перешёл в приятельский (на наш взгляд, гид-лицо местности, и на экскурсии должно соблюдаться формальное общение. Поясню, Алексей перешёл на Наш формат)

Далее мы были поражены фразами: "ой, а что у вас ещё и монастырь. ", "И заповедник. ", " ну мы тогда поздно вернемся"



Или нас хотели "развести" на укороченный маршрут или гид был просто не осведомлён о программе.



Исторической справки мало, информации мало, приходилось придумывать вопросы, что бы нам хоть что-то рассказали, мы по несколько часов ехали в тишине даже без музыки.



Мы изучили заранее все что было включено в данную экскурсию и адекватно понимали что указанные 9 часов это Нереально (с подъёмом на Домбай, тем более). Мы нигде не задерживались, но все равно приехали после 21.00.



В целом программа отличная, но скорее у нас это был трансфер с краткой информацией о локациях.