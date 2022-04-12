Уллу-Тау - мать-гора

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки.
Уллу-Тау - мать-гора
Уллу-Тау - мать-гора
Уллу-Тау - мать-гора
Уллу-Тау - мать-гора

Что вас ожидает 🤩

  • Ущелье Адыр-Су
  • Гора Уллу-Тау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Окутанное легендами ущелье Адыр-Су, расположено у подножья горы Уллу-Тау в Кабардино-Балкарской республике.

Это место считается священным, сама же Уллу-Тау (Мать горы) впечатляет своей целебной энергетикой. Сюда приходят местные жители, желающие завести ребенка, а также ищут спасения для неизлечимо больных.

Множество историй и тайн хранит данная местность, многовековая история поселений дает ответы на множество вопросов. Нетронутая природа и величие делает Углу-Тау одним из интереснейших мест для посещения, это место никого не оставит равнодушным.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Подъем на транспорте повышенной проходимости к подножью горы - 1000 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 06:30

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