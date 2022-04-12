Окутанное легендами ущелье Адыр-Су, расположено у подножья горы Уллу-Тау в Кабардино-Балкарской республике.

Это место считается священным, сама же Уллу-Тау (Мать горы) впечатляет своей целебной энергетикой. Сюда приходят местные жители, желающие завести ребенка, а также ищут спасения для неизлечимо больных.

Множество историй и тайн хранит данная местность, многовековая история поселений дает ответы на множество вопросов. Нетронутая природа и величие делает Углу-Тау одним из интереснейших мест для посещения, это место никого не оставит равнодушным.