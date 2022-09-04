На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества

Отправиться в круиз из Ростова-на-Дону и познакомиться с бытом донских казаков

Приглашаем вас в путешествие на родину легендарных донских казаков — в Старочеркасск.

На теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 95 пассажиров, вы проплывете по руслу Дона, услышите истории этих мест от аудиогида и полюбуетесь видами.

А после у вас будет 3 часа свободного времени, чтобы посетить музеи Старочеркасска и пройти по его древним улочкам.
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
На теплоходе в Старочеркасск - столицу донского казачества
Ближайшие даты:
3
сен
4
сен
18
сен
24
сен
25
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь в столицу казачества. На теплоходе «Анатолий Осенний» или «Москва-76» вы отправитесь из Ростова в места, откуда происходят знаменитые донские казаки. Полюбуетесь пейзажами берегов Дона, послушаете увлекательный рассказ аудиогида, а на обратном пути — отдохнете под музыку.

Свободное время в Старочеркасске. В городе у вас будет около 3 часов, чтобы прогуляться среди старинных казачьих домов, познакомиться с укладом деревенской жизни 19 века в местном музее-заповеднике, пообедать в стилизованном кафе или пойти на пляж, чтобы позагорать и искупаться. Советуем осмотреть главные достопримечательности Старочеркасска:

  • Воскресенский Войсковой Собор
  • Шатровая колокольня
  • Майдан
  • Преображенская церковь
  • Атаманское подворье
  • Церковь Петра и Павла
  • Дом Кондратия Булавина

Программа экскурсии

08:30 — посадка на теплоход
09:00 — отправление (время в пути около 2,5 часов)
11:30 — 14:30 — стоянка в Старочеркасске (около 3 часов), свободное время в городе
14:30 — посадка на теплоход, обратный путь в Старочеркасск (время в пути около 2,5 часов)
17:00 — прибытие в Ростов-на-Дону

Организационные детали

  • Это прогулка на теплоходе «Анатолий Осенний» или «Москва-76» (до 95 пассажиров) без сопровождения гида. На борту работает аудиогид.
  • На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а остальное — переводом по реквизитам нашего агентства не позднее, чем за 3 дня до даты прогулки
  • В стоимость включен проезд на теплоходе (Ростов — Старочеркасск — Ростов) и аудиоэкскурсия на теплоходе. Входные билеты в музеи Старочеркасска оплачиваются самостоятельно на месте по желанию.
  • Вы можете взять с собой на теплоход еду и безалкогольные напитки, а вот алкогольные напитки брать на теплоход запрещено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 95 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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