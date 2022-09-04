Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путь в столицу казачества. На теплоходе «Анатолий Осенний» или «Москва-76» вы отправитесь из Ростова в места, откуда происходят знаменитые донские казаки. Полюбуетесь пейзажами берегов Дона, послушаете увлекательный рассказ аудиогида, а на обратном пути — отдохнете под музыку.
Свободное время в Старочеркасске. В городе у вас будет около 3 часов, чтобы прогуляться среди старинных казачьих домов, познакомиться с укладом деревенской жизни 19 века в местном музее-заповеднике, пообедать в стилизованном кафе или пойти на пляж, чтобы позагорать и искупаться. Советуем осмотреть главные достопримечательности Старочеркасска:
Воскресенский Войсковой Собор
Шатровая колокольня
Майдан
Преображенская церковь
Атаманское подворье
Церковь Петра и Павла
Дом Кондратия Булавина
Программа экскурсии
08:30 — посадка на теплоход 09:00 — отправление (время в пути около 2,5 часов) 11:30 — 14:30 — стоянка в Старочеркасске (около 3 часов), свободное время в городе 14:30 — посадка на теплоход, обратный путь в Старочеркасск (время в пути около 2,5 часов) 17:00 — прибытие в Ростов-на-Дону
Организационные детали
Это прогулка на теплоходе «Анатолий Осенний» или «Москва-76» (до 95 пассажиров) без сопровождения гида. На борту работает аудиогид.
На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а остальное — переводом по реквизитам нашего агентства не позднее, чем за 3 дня до даты прогулки
В стоимость включен проезд на теплоходе (Ростов — Старочеркасск — Ростов) и аудиоэкскурсия на теплоходе. Входные билеты в музеи Старочеркасска оплачиваются самостоятельно на месте по желанию.
Вы можете взять с собой на теплоход еду и безалкогольные напитки, а вот алкогольные напитки брать на теплоход запрещено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на набережной Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 95 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела 560 экскурсий для 756 туристов
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — а еще поездки в Азов, Таганрог, Старочеркасск, Новочеркасск, Пухляковку, Раздоры, Семикаракорск и т. д, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали. Летние экскурсионные поездки, совмещенные с купанием на базах отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое-многое другое… В нашей команде 8 гидов разного возраста, темперамента и артистичности, т. е мы можем предоставить гида с учетом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!