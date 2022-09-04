Приглашаем вас в путешествие на родину легендарных донских казаков — в Старочеркасск. На теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 95 пассажиров, вы проплывете по руслу Дона, услышите истории этих мест от аудиогида и полюбуетесь видами. А после у вас будет 3 часа свободного времени, чтобы посетить музеи Старочеркасска и пройти по его древним улочкам.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь в столицу казачества. На теплоходе «Анатолий Осенний» или «Москва-76» вы отправитесь из Ростова в места, откуда происходят знаменитые донские казаки. Полюбуетесь пейзажами берегов Дона, послушаете увлекательный рассказ аудиогида, а на обратном пути — отдохнете под музыку.

Свободное время в Старочеркасске. В городе у вас будет около 3 часов, чтобы прогуляться среди старинных казачьих домов, познакомиться с укладом деревенской жизни 19 века в местном музее-заповеднике, пообедать в стилизованном кафе или пойти на пляж, чтобы позагорать и искупаться. Советуем осмотреть главные достопримечательности Старочеркасска:

Воскресенский Войсковой Собор

Шатровая колокольня

Майдан

Преображенская церковь

Атаманское подворье

Церковь Петра и Павла

Дом Кондратия Булавина

Программа экскурсии

08:30 — посадка на теплоход

09:00 — отправление (время в пути около 2,5 часов)

11:30 — 14:30 — стоянка в Старочеркасске (около 3 часов), свободное время в городе

14:30 — посадка на теплоход, обратный путь в Старочеркасск (время в пути около 2,5 часов)

17:00 — прибытие в Ростов-на-Дону

Организационные детали