Что вас ожидает

Знаковые места города

Вы проедете по главной улице и пройдете по местам, где раньше находилась крепость Димитрия Ростовского, а сейчас стоит город. Увидите, где именно Ростов-на-Дону берет начало еще со времен Петра Великого и выясните, почему все же его основательницей считается дочь императора Елизавета Петровна. Прогуляетесь по набережной и главной площади, а также проедете по бывшему армянскому городу, который менее 100 лет назад стал частью Ростова-на-Дону.

Погружение в купеческое прошлое

Вы узнаете, почему до революции Ростов-на-Дону считался одним из самых богатых, модных и европейских городов. Как купцы-промышленники развивали и строили город и почему раньше его называли зернохранилищем России. Также поговорим о том, какие знаменитые личности были связаны с нашим городом: родились, жили или просто были здесь проездом.

Культурная программа в музее-заповеднике

В завершение вы отправитесь в «Шолохов-центр», расположенный в старинном особняке братьев Мартын. Вам проведут экскурсию по одной из выставок (они меняются каждый сезон), а после устроят душевное чаепитие с ароматным донским чаем с рассказами о биографии и творческой жизни лауреата Нобелевской премии по литературе, советского писателя Михаила Шолохова.

Организационные детали