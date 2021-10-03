Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова

Узнать самобытную историю купеческого города и посетить душевный музей с культурной программой

5
1 отзыв
В путешествии по знаковым и малоизвестным местам вы узнаете, как из маленькой таможни на границе России и Османской империи вырос город-миллионник Ростов-на-Дону и какую роль в его истории сыграл армянский Нахичевани.

А после отправитесь в музей-заповедник «Шолохов-центр»: осмотрите сезонную выставку и послушаете о жизни и творчестве писателя за донским чаем.
Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова
Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова
Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова
Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова
Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова
Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова
Ростов-на-Дону с чаепитием у Шолохова

Что вас ожидает

Знаковые места города

Вы проедете по главной улице и пройдете по местам, где раньше находилась крепость Димитрия Ростовского, а сейчас стоит город. Увидите, где именно Ростов-на-Дону берет начало еще со времен Петра Великого и выясните, почему все же его основательницей считается дочь императора Елизавета Петровна. Прогуляетесь по набережной и главной площади, а также проедете по бывшему армянскому городу, который менее 100 лет назад стал частью Ростова-на-Дону.

Погружение в купеческое прошлое

Вы узнаете, почему до революции Ростов-на-Дону считался одним из самых богатых, модных и европейских городов. Как купцы-промышленники развивали и строили город и почему раньше его называли зернохранилищем России. Также поговорим о том, какие знаменитые личности были связаны с нашим городом: родились, жили или просто были здесь проездом.

Культурная программа в музее-заповеднике

В завершение вы отправитесь в «Шолохов-центр», расположенный в старинном особняке братьев Мартын. Вам проведут экскурсию по одной из выставок (они меняются каждый сезон), а после устроят душевное чаепитие с ароматным донским чаем с рассказами о биографии и творческой жизни лауреата Нобелевской премии по литературе, советского писателя Михаила Шолохова.

Организационные детали

  • В стоимость включена обзорная экскурсия на автомобиле по городу, а также билеты и экскурсионное обслуживание в «Шолохов-центре» и интерактивная программа «чаепитие у Шолоховых»
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Инна
Инна
Добрый день, дорогие путешественники! Вас приветствует группа гидов-единомышленников из Ростова-на-Дону. Мы расскажем историю становления нашего купеческого города, покажем местные памятники архитектуры и поможем прочувствовать атмосферу южной столицы России.
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1 реальный отзыв

О
3 окт 2021
Все понравилось, спасибо большое

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