Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Севастополе, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На автобусе 12 часов 3 отзыва Групповая до 17 чел. Каменные идолы горы Демерджи и купание в водопаде Джур-Джур Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова «Подъем на внедорожниках к идолам горы Демерджи и самомуполноводному водопаду Крыма «Джур-Джур»» Расписание: Вторник и пятница с 8:00 3900 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе 10 часов Групповая до 18 чел. Тайны долины Привидений горы Демерджи и водопад Джур Джур Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт «Здесь находится самый полноводный водопад Крыма» Расписание: по вторникам и пятницам в 8.00. 3700 ₽ за человека Пешая На автобусе 5 часов Индивидуальная до 10 чел. К водопаду Козырек: тайны Байдарской долины Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова «Путь к водопаду стартует от села Передовое, сюда группу от точки сбора доставит комфортабельный автобус» Расписание: По воскресеньям в 08:00 часов 18 000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Севастополя

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