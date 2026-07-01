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Групповая
до 17 чел.
Каменные идолы горы Демерджи и купание в водопаде Джур-Джур
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
«Подъем на внедорожниках к идолам горы Демерджи и самомуполноводному водопаду Крыма «Джур-Джур»»
Расписание: Вторник и пятница с 8:00
3 июл в 08:00
7 июл в 08:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Тайны долины Привидений горы Демерджи и водопад Джур Джур
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
«Здесь находится самый полноводный водопад Крыма»
Расписание: по вторникам и пятницам в 8.00.
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
К водопаду Козырек: тайны Байдарской долины
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Путь к водопаду стартует от села Передовое, сюда группу от точки сбора доставит комфортабельный автобус»
Расписание: По воскресеньям в 08:00 часов
18 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас в Севастополе в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
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