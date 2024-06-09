Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Город королей, город-сад, город истории — всё это про Калининград. Вы увидите визитную карточку довоенной архитектуры — район Амалиенау. Оцените величие Кафедрального собора и по желанию послушаете органный концерт.
Постоите у могилы Канта, погуляете по туристической Рыбной деревне и пройдёте по самобытным уголкам Кёнигсберга.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Амалиенау — исторический район, где жили самые обеспеченные жители Кёнигсберга. Для проектирования роскошных домов и улиц приглашались лучшие архитекторы.
Кафедральный собор. На его территории похоронен философ Иммануил Кант. А ещё здесь можно послушать один из лучших органов Европы — сообщите нам заранее, чтобы мы приобрели для вас билеты на концерт.
Литовский вал — комплекс вальных укреплений. Своё название получил в 15 веке, когда кёнигсбержцы защищались от набегов литовцев.
Казарма «Кронпринц» — один из самых впечатляющих примеров немецкой оборонительной архитектуры.
Рыбная деревня — туристический район, который имитирует довоенную застройку Кёнигсберга.
Форт № 5 — военное сооружение и объект культурного наследия. Вы рассмотрите его снаружи и, если захотите, пройдёте внутрь — билет можно купить на месте.
Бранденбургские и Королевские ворота. Во времена Кёнигсберга все городские ворота закрывались. И до рассвета никому, кроме врачей и священников, нельзя было попасть внутрь.
И это далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть!
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автобусах туристического класса с кондиционерами, сопровождение гида
Дополнительные расходы: билет на органный концерт — 500 руб. /взрослые, 250 руб. /дети до 12 лет (мы заранее уточним, хотите ли вы посетить концерт, и закажем для вас билеты); билет на Форт № 5 — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети (билет можно купить в кассе на месте)
С июня по август можем также забрать вас из города Пионерский
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Светлогорска
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Светлогорске
Мы ведём свою деятельность с 2003 года. И всё это время мы предлагаем экскурсии и туры по Калининградской области с выездами из городов побережья с профессиональными экскурсоводами и транспортом туристического класса.