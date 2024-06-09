Город королей, город-сад, город истории — всё это про Калининград. Вы увидите визитную карточку довоенной архитектуры — район Амалиенау. Оцените величие Кафедрального собора и по желанию послушаете органный концерт. Постоите у могилы Канта, погуляете по туристической Рыбной деревне и пройдёте по самобытным уголкам Кёнигсберга.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Амалиенау — исторический район, где жили самые обеспеченные жители Кёнигсберга. Для проектирования роскошных домов и улиц приглашались лучшие архитекторы.

Кафедральный собор. На его территории похоронен философ Иммануил Кант. А ещё здесь можно послушать один из лучших органов Европы — сообщите нам заранее, чтобы мы приобрели для вас билеты на концерт.

Литовский вал — комплекс вальных укреплений. Своё название получил в 15 веке, когда кёнигсбержцы защищались от набегов литовцев.

Казарма «Кронпринц» — один из самых впечатляющих примеров немецкой оборонительной архитектуры.

Рыбная деревня — туристический район, который имитирует довоенную застройку Кёнигсберга.

Форт № 5 — военное сооружение и объект культурного наследия. Вы рассмотрите его снаружи и, если захотите, пройдёте внутрь — билет можно купить на месте.

Бранденбургские и Королевские ворота. Во времена Кёнигсберга все городские ворота закрывались. И до рассвета никому, кроме врачей и священников, нельзя было попасть внутрь.

И это далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть!

Организационные детали