Обзорные экскурсии в Твери

Что вас ожидает

За кружкой пива к Афанасию

О символе Твери знает всякий — и её житель, и гость. Я про купца-путешественника Афанасия, именем которого и назвали легендарную торговую марку пива. На заводе вас ждёт подробное знакомство с производством, а после — такая же подробная, но уже дегустация! Хмельной напиток дополнят продукты-компаньоны, которыми также занимается завод — сыр и мясные деликатесы. А пока вы будете пробовать предложенные закуски и различать оттенки пива, я расскажу о секретах производства: как фильтруется вода, варится сусло и идет розлив полюбившегося напитка.

Самобытный городок меж двух столиц

Пивная история гармонично вплетается в прошлое города. Ведь Тверь стоит на трёх реках: Волге, Тверце и Тьмаке, из которых раньше брали воду для питья. И пивзаводы специально строились по берегам рек — их бывшие здания вы обязательно увидите. Я увлеку вас хрониками старинного купеческого города, проведу по историческому центру и покажу его главные символы.

Что по крафтовому?

Спросите у тверчан, куда идти за добротным местным крафтовым? Все в один голос посоветуют домашний паб в центре города. Туда вы и отправитесь на дегустацию хмельного под пикантные закуски. Бородач-пивовар по-хозяйски поставит перед вами по три вида пива. Думаете, мало? Больше — точно не надо, поскольку эль имеет весьма насыщенный вкус. Вы услышите о его секретах приготовления, а также удивитесь тому, что рецепты почти никогда не повторяются точь-в-точь. Броварник с радостью поддержит беседу о своём любимом деле и ответит на любые вопросы.