Обзорные экскурсии в Твери

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  3. Тверь: всё о пиве и немного о городе

Узнать о секретах приготовления хмельного, отведать разных сортов и пройти по купеческому городу

Ксения
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Ксения – ваш гид
Если вы думаете, что правильно пьёте пиво — скорее всего, вы ошибаетесь.

Я научу получать от этого процесса в 3 раза больше удовольствия, расскажу о секретах производства напитка и проведу к святая святых всех пивоманов.

Вы поймёте, чем отличается верховое брожение от низового — и влюбитесь в хмельную Тверь!
12000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 5.5 часов
До 5 человек
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Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе

Что вас ожидает

За кружкой пива к Афанасию
О символе Твери знает всякий — и её житель, и гость. Я про купца-путешественника Афанасия, именем которого и назвали легендарную торговую марку пива. На заводе вас ждёт подробное знакомство с производством, а после — такая же подробная, но уже дегустация! Хмельной напиток дополнят продукты-компаньоны, которыми также занимается завод — сыр и мясные деликатесы. А пока вы будете пробовать предложенные закуски и различать оттенки пива, я расскажу о секретах производства: как фильтруется вода, варится сусло и идет розлив полюбившегося напитка.

Самобытный городок меж двух столиц
Пивная история гармонично вплетается в прошлое города. Ведь Тверь стоит на трёх реках: Волге, Тверце и Тьмаке, из которых раньше брали воду для питья. И пивзаводы специально строились по берегам рек — их бывшие здания вы обязательно увидите. Я увлеку вас хрониками старинного купеческого города, проведу по историческому центру и покажу его главные символы.

Что по крафтовому?
Спросите у тверчан, куда идти за добротным местным крафтовым? Все в один голос посоветуют домашний паб в центре города. Туда вы и отправитесь на дегустацию хмельного под пикантные закуски. Бородач-пивовар по-хозяйски поставит перед вами по три вида пива. Думаете, мало? Больше — точно не надо, поскольку эль имеет весьма насыщенный вкус. Вы услышите о его секретах приготовления, а также удивитесь тому, что рецепты почти никогда не повторяются точь-в-точь. Броварник с радостью поддержит беседу о своём любимом деле и ответит на любые вопросы.

Организационные детали

  • Такси до завода «Афанасий» — 100 руб.
Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Дорогие путешественники! Буду рада приветствовать вас в Твери и показать свой город с вкусной стороны, потому что основное направление моей работы — гастрономическое! Я люблю досконально разбираться в технологии производства продуктов питания, но в отличие от большинства технологов, умею рассказать об этом просто и понятно. Сейчас в Твери и ближайших городах развивается производство натуральных и качественных продуктов: молока, сыра, пива, мясных деликатесов, сладостей, кофе.
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