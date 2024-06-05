Экскурсии на 1 день в Улан-Удэ

Найдено 18 экскурсий в категории «На весь день» в Улан-Удэ, цены от 4 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
29 900 за всё до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
79 отзывов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900 за всё до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места древней долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
58 отзывов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
36 отзывов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000 за человека
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900 за человека
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 26 000 за человека
Ушканьи острова
Групповая
11 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за человека
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Мини-группа
7 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
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    проявила высокий уровень знаний о буддизме, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. Она делилась глубокими знаниями о буддийской философии, истории буддизма в России, обрядах и традициях буддийской культуры. Ее страсть к изучению и пониманию буддизма была заразительной, и ее объяснения были ясными и увлекательными. Благодаря Насте мы смогли глубже погрузиться в мир буддийской религии и культуры, и это сделало наше путешествие особенно запоминающимся.

    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески
  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
    Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
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    в Улан-Удэ. И вот повезло, нашла в интернете Валерия, замечательного и интересного гида! Он заехал за нами утром к гостинице и отвез на Байкал. Дорога была интересная- с рассказами про историю края, шаманизм, Байкал и известнейший Дацан, и лам. Нам дали возможность спокойно погулять одним, и насладиться видами озера. Съездили на горячие источники. Останавливались пообедать. Довольные и уставшие вернулись назад. Спасибо, Валерий! Очень советую тем у кого очень мало времени, а увидеть Байкал хочется.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Спасибо за проведенную экскурсию Алексею. Очень вежливый, корректный, хорошо знает маршрут. Посетили все запланированные локации.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На весь день»

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  1. Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
  2. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
  3. Иволгинский дацан и священные места древней долины
  4. Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
  5. Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "На весь день" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 4 400 до 29 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Улан-Удэ на 1 день, гиды Улан-Удэ подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Улан-Удэ так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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