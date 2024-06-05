1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
29 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 26 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
- ТТатьяна3 июня 2024Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ￼￼Kira1 июня 2024Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ККатерина1 июня 2024Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
- ТТатьяна31 мая 2024Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
- ААнастасия31 мая 2024Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
- ТТатьяна30 мая 2024Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию Алексею. Очень вежливый, корректный, хорошо знает маршрут. Посетили все запланированные локации.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На весь день»
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