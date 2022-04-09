По горам и ущельям Северной Осетии

«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды

Индивидуальная
Северная Осетия — одна большая достопримечательность под открытым небом.

На каждом горном повороте у вас будет захватывать дух от ее невероятной красоты.

Мы проедем по Кармадонскому и Куртатинскому ущельям, исследуем древнее селение Цмити, посетим Даргавский некрополь и увидим крупнейшую скальную крепость на Кавказе.
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
По горам и ущельям Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье и тайны «города мертвых»

Кармадонское ущелье — одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Вы узнаете подробности этой трагедии и увидите ее последствия. Преодолев очередной горный серпантин, окажетесь в Даргавском некрополе — загадочном «городе мертвых», живописно расположенном в горах Кавказа. Я расшифрую особенности древней архитектуры склепов и поделюсь связанными с ними легендами.

Село Цмити и Дзивгисская крепость

В Куртатинском ущелье мы посетим замковый комплекс Курта и Тага, погуляем среди руин старинного селения Цмити и оценим Дзивгисскую крепость — крупнейшее скальное оборонительное сооружение на Кавказе. Кроме того, вы прокатитесь на знаменитых «Качелях над пропастью» с панорамным видом на долину и прогуляетесь по тропе Чудес вдоль отвесной скалы каньона Кадаргаван.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Даргавский некрополь — 100 р., тропа Чудес — 100р.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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