Что вас ожидает

Кармадонское ущелье и тайны «города мертвых»

Кармадонское ущелье — одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Вы узнаете подробности этой трагедии и увидите ее последствия. Преодолев очередной горный серпантин, окажетесь в Даргавском некрополе — загадочном «городе мертвых», живописно расположенном в горах Кавказа. Я расшифрую особенности древней архитектуры склепов и поделюсь связанными с ними легендами.

Село Цмити и Дзивгисская крепость

В Куртатинском ущелье мы посетим замковый комплекс Курта и Тага, погуляем среди руин старинного селения Цмити и оценим Дзивгисскую крепость — крупнейшее скальное оборонительное сооружение на Кавказе. Кроме того, вы прокатитесь на знаменитых «Качелях над пропастью» с панорамным видом на долину и прогуляетесь по тропе Чудес вдоль отвесной скалы каньона Кадаргаван.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Даргавский некрополь — 100 р., тропа Чудес — 100р.