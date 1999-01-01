Одним из самых красивых 🤩 памятников архитектуры, несомненно, является Казанский кафедральный собор Волгограда. История 📖 его уходит корнями в начало XVIII столетия.

Множество легенд окутывает церковь ⛪ пророка Иоанна Предтечи, одна из них связывает Иоанно-Предтеченскую церковь и Золотоордынского хана Батыя. С этим храмом тесно связано имя донского казачьего атамана, Степана Тимофеевича Разина.

Свя́то-Ду́хов мужской, православный монастырь, отстроенный в 1908 - 1911 годах иеромонахом Илиодором. На территории монастыря находятся резиденция волгоградского архиерея, мини-зоосад и Православный университет Сергия Радонежского.

Единственный уцелевший в Волгограде старинный храм (1795 года постройки). Не действовал только три года: с 1940 по 1943 г. г. Храм был построен на средства Астраханского генерал-губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова в стиле усадебного храма и имеет интересные архитектурные решения: сочетание классицизма и эклектики (с элементами древнерусской архитектуры).

На правом берегу реки Волги, в трёхстах метрах от её крутых берегов, величаво стоит храм Святой великомученицы Параскевы Пятницы, он является одним их старейших в Волгограде, ему более 100 лет.

Святой источник апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится в пойме реки Царица. Обнаружен в 1909 году девочкой Александрой (Шурой), она увидела лежащий черный плоский камень, а на нем - нарисованный лик Иоанна Богослова. Из-под камня пробивался родник. Источник не замерзает зимой, рядом с ним построена купель.