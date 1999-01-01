  1. Россия
  2. Экскурсии

"Волгоград Православный"

Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
В ходе экскурсии 🧭 «Волгоград Православный» экскурсанты посетят самые знаковые Соборы, Храмы и Церкви нашего города.

Узнают интересные истории 📖 самых старинных Храмов Царицына, их судьбу и традиции.

В программу входит посещение: Казанского кафедрального собора, первой каменной церкви Царицына — храма Иоанна Предтечи, мужского Свято-Духового монастыря, самого старинного Никитского Храма, святого источника И.

Богослова.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
"Волгоград Православный"
"Волгоград Православный"

Что вы увидите

  • Казанский кафедральный собор
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Мужской Свято-Духов монастырь
  • Никитский Храм
Одним из самых красивых 🤩 памятников архитектуры, несомненно, является Казанский кафедральный собор Волгограда. История 📖 его уходит корнями в начало XVIII столетия.
Множество легенд окутывает церковь ⛪ пророка Иоанна Предтечи, одна из них связывает Иоанно-Предтеченскую церковь и Золотоордынского хана Батыя. С этим храмом тесно связано имя донского казачьего атамана, Степана Тимофеевича Разина.
Свя́то-Ду́хов мужской, православный монастырь, отстроенный в 1908 - 1911 годах иеромонахом Илиодором. На территории монастыря находятся резиденция волгоградского архиерея, мини-зоосад и Православный университет Сергия Радонежского.
Единственный уцелевший в Волгограде старинный храм (1795 года постройки). Не действовал только три года: с 1940 по 1943 г. г. Храм был построен на средства Астраханского генерал-губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова в стиле усадебного храма и имеет интересные архитектурные решения: сочетание классицизма и эклектики (с элементами древнерусской архитектуры).
На правом берегу реки Волги, в трёхстах метрах от её крутых берегов, величаво стоит храм Святой великомученицы Параскевы Пятницы, он является одним их старейших в Волгограде, ему более 100 лет.
Святой источник апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится в пойме реки Царица. Обнаружен в 1909 году девочкой Александрой (Шурой), она увидела лежащий черный плоский камень, а на нем - нарисованный лик Иоанна Богослова. Из-под камня пробивался родник. Источник не замерзает зимой, рядом с ним построена купель.
Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги транспорта
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
"Волгоград Православный"
"Волгоград Православный"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волга-Volga
Волга-Volga
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Волга-Volga проводит ещё 6 экскурсий

"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
2 000
2 часа
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
21 отзыв
"Царицын — Сталинград — Волгоград"
1 500
2 часа
"Царицын — Сталинград — Волгоград"
13 отзывов
"Город-герой Волгоград" (с посещением Мамаева кургана)
6 000
4 часа
"Город-герой Волгоград" (с посещением Мамаева кургана)
4 отзыва
"Волгоград — город трех эпох (с посещением Мамаева кургана)"
6 000
4 часа
"Волгоград — город трех эпох (с посещением Мамаева кургана)"
1 отзыв
"Групповая экскурсия на Мамаев курган"
2 500
2 часа
"Групповая экскурсия на Мамаев курган"
"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"
6 600
5 часов
"Старая Сарепта и Волго-Донской канал"

Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
От 3 900
2 часа
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
58 отзывов
Проследить историю памятника со времен сарматов, узнать его тайны и зарядиться энергетикой
Большое знакомство с Волгоградом
3 120
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
40 отзывов
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Добро пожаловать в Волгоград!
От 3 800
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград!
24 отзыва
Познакомиться с главными достопримечательностями города и услышать о нем интересные факты
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
3 000
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
21 отзыв
Мамаев курган — «главная высота России»
2 000
2 часа
Мамаев курган — «главная высота России»
16 отзывов
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
Прогулка по Волгограду
1 500
2 часа
Прогулка по Волгограду
14 отзывов