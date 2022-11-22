Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур

Дагестан - неизведанный край с удивительной природой и древней культурой

5
3 отзыва
Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Мы увидим древнюю крепость Нарын-Кала, которая тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. А также окунемся в быт и культуру этого интересного региона, побывав на экскурсии в Старом городе.

А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия!
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем самые вкусные блюда кавказской кухни
Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Будем дышать свежим горным воздухом и отдохнем на песчаном пляже теплого Каспийского моря
Фото на память
Фото на память
Сделаем самые яркие фотографии на фоне шедевров природы
По следам кинематографа
По следам кинематографа
Отправимся в место, где снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни»
Архитектура Грозного
Архитектура Грозного
Посетим мечеть "Сердце матери", которая поражает своей красотой и величием
Мастер-классы
Мастер-классы
Научимся готовить национальное дагестанское блюдо «Чуду» и гончарному мастерству в древнем ауле Балхар

Программа тура по дням

1 день

От Пятигорска до Дербента

05:00 Ранний выезд из Пятигорска.

Выезд на экскурсию в г. Грозный.

Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному.

Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.

Обед (доп. плата).

Переезд в Аргун.

Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.

Переезд на бархан Сарыкум.

Восхождение на бархан.

Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.

Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!

И, не обычный, а один из величайших в мире!

А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».

Переезд в г. Махачкала (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).

Размещение в отеле.

Свободное время.

От Пятигорска до ДербентаОт Пятигорска до ДербентаОт Пятигорска до ДербентаОт Пятигорска до Дербента
2 день

Дербент. Каспийское море

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».

Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.

Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города.

Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «Чуду».

Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «Чуду».

Традиционно чуду состоит из тонкого теста на воде с разнообразными начинками.

У каждой хозяюшки свой тайный секрет приготовления теста, а начинка выбирается по вкусу и сезону.

Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.

Обед.

Прогулка по современной части Дербента.

Прогуляемся в самой зеленой части города – парке носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока – Низами Гянджеви.

На его территории можно обнаружить развалины древней крепостной стены и ворота Киямат-капы IХ-Х вв.

Частью северной стены является маяк, построенный из дерева в 1853 году; в 1866-м его переделали, и он стал каменным.

Маяк входит в список охраняемых памятников России.

В парке туристы увидят и самый большой мультимедийный фонтан в России, построенный из местного природного камня в традиционном для Дагестана архитектурном стиле.

В фонтане – 2214 струй, самые мощные из которых способны поднимать воду на высоту 30 метров, а площадь самого фонтана составляет 5000 квадратных метров.

Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспийского моря.

Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.

Переезд в Махачкалу.

Возвращение в отель.

Купание в море (в теплое время года).

Свободное время.

Дербент. Каспийское мореДербент. Каспийское мореДербент. Каспийское мореДербент. Каспийское море
3 день

Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС

Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров.

Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана

Приглашаем Вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17.00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.

Переезд на Чиркейское водохранилище.

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.

Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).

Пещера "Нокъо" и подвесной мост над Сулакским каньоном.

Сулакский каньон – достопримечательность всемирного масштаба.

Чтобы увидеть его, мы выбрали самую живописную и запоминающуюся смотровую площадку.

Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.

Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.

Завораживает цвет воды, больше напоминающий воды тропических морских курортов.

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы! (за доп. плату)

Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА».

Поздний обед (за доп. плату).

Переезд в г. Пятигорск.

Позднее возвращение после 02.00 часов. Отъезд.

Сулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭС

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса г. Махачкала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость тура на 1 человека, руб.
Отель г. Махачкала, 2-х местный «Стандарт»21 900
Отель г. Махачкала, 1-но местный «Стандарт»23 900
Отель г. Махачкала, 2-х местный «Комфорт»22 900
Отель г. Махачкала, 3-х местный «Комфорт»22 900

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

ДОПЛАТА ЗА ДОП. СУТКИ, за номер в рублях в отелях г. Пятигорска:

Название отеляСтоимость номера за сутки
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»3 200
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»2 200
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»4 550
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»2 800
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»4 800*
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»4 000*
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»4 800
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»4 100
«Интурист»***, 2-х местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван)7 200
«Интурист»***, 1-но местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван)6 800
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»6 700*
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»6 100*
«Бугарь»****. 2-х местный «Стандарт»6 000*
«Бугарь»****. 1-но местный «Стандарт»5 200*

* стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель «Махачкала» 3*

2 ночи

Гостиница «Махачкала» с рестораном и бесплатным Wi-Fi расположена в Махачкале, в 2,7 км от пляжа Махачкалы и в 4,1 км от поселка Турали. До центра Махачкалы — 5,5 км, до поселка Кяхулай — 5,7 км, в до поселка Киличный — 6 км. В отеле можно забронировать семейные номера.

Станция Махачкала Вторая Портовая находится в 6,1 км от отеля, а поселок Альбурикент — в 6,7 км. Расстояние от гостиницы «Махачкала» до международного аэропорта Уйташ составляет 19 км.

Отель «Махачкала» 3*Отель «Махачкала» 3*Отель «Махачкала» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 завтрака
  • Обед в этнодоме г. Дербент
  • Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
  • Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
  • Проживание в отеле 3-4* (Махачкала)
  • Экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Входные билеты по программе
  • Курортный сбор в Пятигорске – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
  • Смотровая площадка «Грозный Сити» – 200 рублей с человека
  • Бархан Сары – Кум – 200 рублей с человека
  • Крепость Нарын-Кала входной билет – 200 рублей с человека
  • Девичьи Бани входной билет – 150 рублей с человека
  • Музей Домик Петра I (при посещении) – 150 рублей с человека
  • Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу – 1000 рублей с человека
  • Посещение пещеры и навесного моста – 500 рублей
  • Индивидуальный трансфер:Аэропорт Минеральные воды – Пятигорск 1400 рублей за машину, время в пути 30-40 минут. Глав Рыба – Аэропорт Махачкала 5000 рублей за машину, время в пути ориентировочно 2 часа.
  • Аэропорт Минеральные воды – Пятигорск 1400 рублей за машину, время в пути 30-40 минут.
  • Глав Рыба – Аэропорт Махачкала 5000 рублей за машину, время в пути ориентировочно 2 часа
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
  • удобную одежду по сезону
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик или зонтик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.

За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18.00 после позднего обеда в этнокомплексе «ГЛАВРЫБА» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).

По усмотрению туриста возможно 2 варианта:

  1. Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан.
    Выезд ориентировочно в 18.00 от этнокомплекса «ГЛАВРЫБА», время в пути до аэропорта составит около 2,0 часов (также возможно не обедать и выехать раньше примерно в 17.00 с этнокомплекса).
    Возможно, заказать дополнительно трансфер 5000 рублей или добраться до аэропорта самостоятельно.
  2. Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).
    Рекомендуем бронировать доп. сутки.

Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
22 ноя 2022
Прекрасная организация, все очень четко, особенной водитель Владимир
Н
29 сен 2022
Отлично!!! Интересно познавательно и безумно здорово)) Еду не первый раз и обязательно поеду ещё!!
И
28 сен 2022
Взяли тур на 3 дня, проехали весь Кавказ, получили море впечатлений, горы удовольствия от гор) красота нереальная

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🧒Можно с детьмиВодные развлечения🎓Мастер-классы🧳Многодневные туры3-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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