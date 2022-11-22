05:00 Ранний выезд из Пятигорска.
Выезд на экскурсию в г. Грозный.
Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).
Экскурсия по Грозному.
Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.
Обед (доп. плата).
Переезд в Аргун.
Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.
Переезд на бархан Сарыкум.
Восхождение на бархан.
Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.
Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!
И, не обычный, а один из величайших в мире!
А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».
Переезд в г. Махачкала (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».
Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.
Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города.
Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «Чуду».
Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «Чуду».
Традиционно чуду состоит из тонкого теста на воде с разнообразными начинками.
У каждой хозяюшки свой тайный секрет приготовления теста, а начинка выбирается по вкусу и сезону.
Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.
Обед.
Прогулка по современной части Дербента.
Прогуляемся в самой зеленой части города – парке носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока – Низами Гянджеви.
На его территории можно обнаружить развалины древней крепостной стены и ворота Киямат-капы IХ-Х вв.
Частью северной стены является маяк, построенный из дерева в 1853 году; в 1866-м его переделали, и он стал каменным.
Маяк входит в список охраняемых памятников России.
В парке туристы увидят и самый большой мультимедийный фонтан в России, построенный из местного природного камня в традиционном для Дагестана архитектурном стиле.
В фонтане – 2214 струй, самые мощные из которых способны поднимать воду на высоту 30 метров, а площадь самого фонтана составляет 5000 квадратных метров.
Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспийского моря.
Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.
Переезд в Махачкалу.
Возвращение в отель.
Купание в море (в теплое время года).
Свободное время.
Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров.
Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана
Приглашаем Вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.
Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.
Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17.00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.
Переезд на Чиркейское водохранилище.
Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.
Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).
Пещера "Нокъо" и подвесной мост над Сулакским каньоном.
Сулакский каньон – достопримечательность всемирного масштаба.
Чтобы увидеть его, мы выбрали самую живописную и запоминающуюся смотровую площадку.
Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.
Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.
Завораживает цвет воды, больше напоминающий воды тропических морских курортов.
И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.
Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы! (за доп. плату)
Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА».
Поздний обед (за доп. плату).
Переезд в г. Пятигорск.
Позднее возвращение после 02.00 часов. Отъезд.
Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса г. Махачкала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость тура на 1 человека, руб.
|Отель г. Махачкала, 2-х местный «Стандарт»
|21 900
|Отель г. Махачкала, 1-но местный «Стандарт»
|23 900
|Отель г. Махачкала, 2-х местный «Комфорт»
|22 900
|Отель г. Махачкала, 3-х местный «Комфорт»
|22 900
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
ДОПЛАТА ЗА ДОП. СУТКИ, за номер в рублях в отелях г. Пятигорска:
|Название отеля
|Стоимость номера за сутки
|«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»
|3 200
|«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»
|2 200
|«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»
|4 550
|«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»
|2 800
|«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»
|4 800*
|«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»
|4 000*
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|4 800
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|4 100
|«Интурист»***, 2-х местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван)
|7 200
|«Интурист»***, 1-но местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван)
|6 800
|«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»
|6 700*
|«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»
|6 100*
|«Бугарь»****. 2-х местный «Стандарт»
|6 000*
|«Бугарь»****. 1-но местный «Стандарт»
|5 200*
* стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Гостиница «Махачкала» с рестораном и бесплатным Wi-Fi расположена в Махачкале, в 2,7 км от пляжа Махачкалы и в 4,1 км от поселка Турали. До центра Махачкалы — 5,5 км, до поселка Кяхулай — 5,7 км, в до поселка Киличный — 6 км. В отеле можно забронировать семейные номера.
Станция Махачкала Вторая Портовая находится в 6,1 км от отеля, а поселок Альбурикент — в 6,7 км. Расстояние от гостиницы «Махачкала» до международного аэропорта Уйташ составляет 19 км.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.
За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18.00 после позднего обеда в этнокомплексе «ГЛАВРЫБА» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).
По усмотрению туриста возможно 2 варианта:
Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».