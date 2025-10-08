-
Индивидуальная
В трендеЙошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: На Царьградском пр-те
Завтра в 07:00
10 окт в 07:00
5340 ₽
8900 ₽ за всё до 40 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Йошкар-Ола от основания до современности
Узнайте тайны Йошкар-Олы, о которых не знают даже местные жители. История, архитектура и необычные музеи ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Вознесенской улице
Завтра в 14:00
10 окт в 17:00
1300 ₽ за человека
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского собора
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 окт в 13:30
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Небанальная Йошкар-Ола
Откройте для себя Йошкар-Олу: от кремля до знаменитых скульптур и набережных. Узнайте о культуре и истории марийского народа
Завтра в 09:30
10 окт в 14:30
4667 ₽ за всё до 7 чел.
10%
Мини-группа
до 10 чел.
По Йошкар-Оле - без спешки
Прогулка по Йошкар-Оле откроет вам тайны города: от Кремля до набережной Брюгге. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте о местных традициях и легендах
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 окт в 11:45
990 ₽
1100 ₽ за человека
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: У Воскресенского собора
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
5940 ₽
6600 ₽ за всё до 6 чел.
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: У Воскресенского собора
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Завтра в 08:45
10 окт в 08:45
1800 ₽
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 окт в 11:45
3200 ₽ за человека
