Мини-группа
до 1 чел.
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
15 мая в 09:30
3500 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
15 мая в 11:00
4000 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
15 мая в 07:30
1100 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 апреля 2025Замечательная экскурсия, которую забронировали заранее, очень ждали ее! Были 6 лет назад и ощутили более интересную программу в этом году!
- ААлександра4 января 2025Очень понравился парк, далее по программе шоу змей, вместо него лучше было бы подольше в парке. Хорошая организация, удобный минивэн и много знающий гид. Как ознакомительный тур - отлично подходит, хорошая экскурсия на полдня.
- ААртем7 декабря 2024Очень хороший гид
- ССвятослав20 ноября 2024Сад красивый, впечатляют размеры, есть зоны и тематики на вкус детей и взрослых. Если разбираться в ботанике, то было бы ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Буддийский парк Ват Пхо Лой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в мае 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Буддийский парк Ват Пхо Лой" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 4000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Буддийский парк Ват Пхо Лой», 18 ⭐ отзывов, цены от 1100฿. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль