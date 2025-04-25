Буддийский парк Ват Пхо Лой – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Буддийский парк Ват Пхо Лой» в Паттайе, цены от 1100 ฿. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Новый вечерний Бангкок
На автобусе
13 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
15 мая в 09:30
3500 ฿ за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
15 мая в 11:00
4000 ฿ за человека
Тропический сад Нонг Нуч
На автобусе
6 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
15 мая в 07:30
1100 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 апреля 2025
    Новый вечерний Бангкок
    Замечательная экскурсия, которую забронировали заранее, очень ждали ее! Были 6 лет назад и ощутили более интересную программу в этом году!
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    Все настолько организовано, начиная от встречи с гидом Евгением, который всю дорогу по пути в Бангкок и на протяжении всего дня интересно рассказывал информацию по Тайланду) Осталось только самое лучшее впечатление! Рекомендуем!!!

  • А
    Александра
    4 января 2025
    Тропический сад Нонг Нуч
    Очень понравился парк, далее по программе шоу змей, вместо него лучше было бы подольше в парке. Хорошая организация, удобный минивэн и много знающий гид. Как ознакомительный тур - отлично подходит, хорошая экскурсия на полдня.
  • А
    Артем
    7 декабря 2024
    Новый вечерний Бангкок
    Очень хороший гид
  • С
    Святослав
    20 ноября 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Сад красивый, впечатляют размеры, есть зоны и тематики на вкус детей и взрослых. Если разбираться в ботанике, то было бы ещё
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    интереснее. Трансфер нормальный, но сзади пассажиры жаловались на работу подвески и ее шум. Был заезд на змеиное шоу, интересно вел рассказ про змеи таец на русском. Все его запомнили. После продажа дорогой продукции змей. Оцените перед этим цены в аптеках.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Буддийский парк Ват Пхо Лой»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в мае 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Буддийский парк Ват Пхо Лой" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 4000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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