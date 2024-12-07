Водная прогулка
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
2400 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
20 апр в 09:30
21 апр в 09:30
3500 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
21 апр в 08:00
22 апр в 08:00
650 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем7 декабря 2024Очень хороший гид
- OOlga9 ноября 2024Нам все очень понравилось,насыщенная программа,все прошло по запланированному маршруту,ужин выше всяких похвал и благодаря гиду Мурату, мы и не стояли в очередях
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Гора Пратамнак»
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