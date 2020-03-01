Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Развлекательная и красивая поездка на Ко Крок, Ко Сак и Ко Лан

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Эта поездка — отличный способ разнообразить пляжный отдых.

За 7 часов вы успеете полетать на водном парашюте, порыбачить с корабля, полюбоваться подводным миром Таиланда, скатиться в море с горки и поплавать на банане.

А мы обеспечим комфорт и покажем экзотическую красоту «страны улыбок».
$58 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 7 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Из Паттайи на три чудо-острова
Из Паттайи на три чудо-острова

Что вас ожидает

Парасейлинг — десятиминутный полет на водных парашютах.

🐠 Традиционная тайская рыбалка у острова Ко Крок после легкого завтрака.

🌴 Активный отдых у острова Ко Сак: вы поплаваете, покатаетесь на банане и займетесь снорклингом у живописного кораллового рифа.

🌊 Развлечения у острова Ко Лан: пенная вечеринка, прыжки в воду с палубы и катание в море с горки. По желанию на лодке вы отправитесь на сам остров Ко Лан, где у вас будет полчаса, чтобы оценить чистые пляж и море.

🍍 Завтрак и обед на палубе корабля, а в перерывах между развлечениями — тайские фрукты и коктейли в одном из баров.

Организационные детали

  • Входит в стоимость: весь трансфер, еда и напитки
  • Отдельно оплачиваются лежаки на острове Ко Сак (50 бат) и депозит за маски для снорклинга (300 бат) — после их возврата деньги вам отдадут
Из Паттайи на три чудо-острова
Из Паттайи на три чудо-острова
Из Паттайи на три чудо-острова
Из Паттайи на три чудо-острова
Из Паттайи на три чудо-острова
Из Паттайи на три чудо-острова

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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