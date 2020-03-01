Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

⛴ Парасейлинг — десятиминутный полет на водных парашютах.

🐠 Традиционная тайская рыбалка у острова Ко Крок после легкого завтрака.

🌴 Активный отдых у острова Ко Сак: вы поплаваете, покатаетесь на банане и займетесь снорклингом у живописного кораллового рифа.

🌊 Развлечения у острова Ко Лан: пенная вечеринка, прыжки в воду с палубы и катание в море с горки. По желанию на лодке вы отправитесь на сам остров Ко Лан, где у вас будет полчаса, чтобы оценить чистые пляж и море.

🍍 Завтрак и обед на палубе корабля, а в перерывах между развлечениями — тайские фрукты и коктейли в одном из баров.