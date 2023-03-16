Сием Рип — самый посещаемый город в Камбодже. Здесь останавливаются, чтобы познакомиться со знаменитым храмовым комплексом Ангкор Ват — главной достопримечательностью страны. Это самое крупное сооружение в мире, состоящее из гармонично объединённых храмов и монументов на площади более 400 квадратных километров. На 6-часовой индивидуальной экскурсии вы узнаете о тайнах и легендах этого священного места.
Помимо Ангкор Вата, по желанию вы посетите Национальный заповедник Пном Кулен, по территории которого протекает священная река с целебной водой. Сюда специально приезжают, чтобы набраться здоровья и вылечиться от бесплодия.
Вы проведёте в путешествии 2 дня и 1 ночь. Мы возьмём на себя организацию комфортного путешествия, а вам останется только наслаждаться красотами Камбоджи.