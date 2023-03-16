Из Паттайи в Камбоджу - и обратно: авиатур all inclusive

Поручить заботы по организации путешествия и пройти по священным храмам с индивидуальным гидом

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Ответы на вопросы
В Камбодже находится самый крупный храмовый комплекс в мире — Ангкор Ват.

Мы возьмём все хлопоты на себя и организуем для вас двухдневное путешествие до Камбоджи и обратно: купим удобные билеты и забронируем хороший отель, доставим в аэропорт и привезём обратно.

А наш русскоговорящий гид познакомит вас с красотами и легендами храмов Ангкор Ват на индивидуальной экскурсии.
Из Паттайи в Камбоджу - и обратно: авиатур all inclusive
Из Паттайи в Камбоджу - и обратно: авиатур all inclusive
Из Паттайи в Камбоджу - и обратно: авиатур all inclusive
Из Паттайи в Камбоджу - и обратно: авиатур all inclusive
Из Паттайи в Камбоджу - и обратно: авиатур all inclusive
Из Паттайи в Камбоджу - и обратно: авиатур all inclusive
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сокровища Ангкор Вата

Сием Рип — самый посещаемый город в Камбодже. Здесь останавливаются, чтобы познакомиться со знаменитым храмовым комплексом Ангкор Ват — главной достопримечательностью страны. Это самое крупное сооружение в мире, состоящее из гармонично объединённых храмов и монументов на площади более 400 квадратных километров. На 6-часовой индивидуальной экскурсии вы узнаете о тайнах и легендах этого священного места.
Помимо Ангкор Вата, по желанию вы посетите Национальный заповедник Пном Кулен, по территории которого протекает священная река с целебной водой. Сюда специально приезжают, чтобы набраться здоровья и вылечиться от бесплодия.

Перелёт, трансфер и отель

Вы проведёте в путешествии 2 дня и 1 ночь. Мы возьмём на себя организацию комфортного путешествия, а вам останется только наслаждаться красотами Камбоджи.

  • Организуем индивидуальный трансфер из Паттайи в аэропорт Бангкока и обратно.
  • Найдём и оформим самые удобные авиабилеты из Бангкока в Сием Рип, а заодно поможем с регистрацией в аэропорту.
  • Встретим с табличкой в аэропорту Сием Рипа, отвезём в отель и обратно.
  • Забронируем проживание в уютном отеле 4 звезды с завтраком.
  • Организуем индивидуальную экскурсию по храмам Ангкор Ват с русскоговорящим гидом (и купим входные билеты в комплекс).

Организационные детали

  • В стоимость входят все необходимые расходы, кроме визы в Камбоджу (оформляется и оплачивается в аэропорту Сием Рипа — 30$/чел.). В зависимости от запланированной даты посещения, стоимость может варьироваться.
  • Если вас больше, чем 1 человек, стоимость программы для каждого следующего участника — 500$
  • После бронирования необходимо внести предоплату. Это нужно, чтобы мы успели купили билеты и оформить документы.
  • За дополнительную плату мы можем забронировать для вас индивидуальную экскурсию по заповеднику Пном Кулен (стоимость от 360$/чел. и ниже, если вас больше).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Выездные
На весь день
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

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