В Камбодже находится самый крупный храмовый комплекс в мире — Ангкор Ват. Мы возьмём все хлопоты на себя и организуем для вас двухдневное путешествие до Камбоджи и обратно: купим удобные билеты и забронируем хороший отель, доставим в аэропорт и привезём обратно. А наш русскоговорящий гид познакомит вас с красотами и легендами храмов Ангкор Ват на индивидуальной экскурсии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сокровища Ангкор Вата

Сием Рип — самый посещаемый город в Камбодже. Здесь останавливаются, чтобы познакомиться со знаменитым храмовым комплексом Ангкор Ват — главной достопримечательностью страны. Это самое крупное сооружение в мире, состоящее из гармонично объединённых храмов и монументов на площади более 400 квадратных километров. На 6-часовой индивидуальной экскурсии вы узнаете о тайнах и легендах этого священного места.

Помимо Ангкор Вата, по желанию вы посетите Национальный заповедник Пном Кулен, по территории которого протекает священная река с целебной водой. Сюда специально приезжают, чтобы набраться здоровья и вылечиться от бесплодия.

Перелёт, трансфер и отель

Вы проведёте в путешествии 2 дня и 1 ночь. Мы возьмём на себя организацию комфортного путешествия, а вам останется только наслаждаться красотами Камбоджи.

Организуем индивидуальный трансфер из Паттайи в аэропорт Бангкока и обратно.

Найдём и оформим самые удобные авиабилеты из Бангкока в Сием Рип, а заодно поможем с регистрацией в аэропорту.

Встретим с табличкой в аэропорту Сием Рипа, отвезём в отель и обратно.

Забронируем проживание в уютном отеле 4 звезды с завтраком.

Организуем индивидуальную экскурсию по храмам Ангкор Ват с русскоговорящим гидом (и купим входные билеты в комплекс).

Организационные детали