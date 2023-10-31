Шокирующий Бангкок

Поездка из Паттайи в мини-группе по трущобам, нетипичным храмам и рынкам со специфичным товаром

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Ответы на вопросы
Бангкок контрастен до рези в глазах. К подножию шикарных небоскрёбов жмутся кварталы бедных лачуг. Рядом с торговыми центрами стоят древние храмы, в которых проходят пугающие ритуалы.

Хотите узнать правду — порой неприглядную — о традициях и укладе жизни тайцев? Мы проведём вас по очень разному Бангкоку, но осторожно: вы не будете готовы ко всему!
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Шокирующий Бангкок
Ближайшие даты:
31
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ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа:

10:30 — выезд из Паттайи
12:30 — Индийский квартал и храм Мариаманн, построенный в 1879 г. Во время ритуалов в храме люди могут прокалывать себе части тела гигантскими иглами или другими предметами.
14:00 — посещение храма-корабля Ват Ян Нава в составе одного из крупнейших храмовых комплексов Бангкока, построенного при короле Раме III. Со смотровой площадки вам откроется вид на небоскрёб-призрак.
15:00 — путешествие на длиннохвостой лодке по каналам Бангкока. Вы увидите контрасты столицы: роскошные дворцы и нищие лачуги на сваях, где люди живут без воды и электричества. Быт и внешний вид жильцов действительно могут вас шокировать.
16:30 — Китайский квартал и местный рынок со специфическими продуктами. Мы пройдём по торговым рядам, где продают драгоценные камни и золото, чай и специи, рыбу и жареных насекомых, а также самые невероятные мелочи на каждый день. Увидим место, откуда отправляют почту на тот свет. Посетим трущобы Бангкока и парадную Яуварат роуд со знаменитой макашницей, имеющей мишленовскую звезду.
18:00 — ужин в заведении с традиционной кухней
19:00 — вечер в районе фешенебельного ночного рынка Азиатик Ривер фронт, где под открытым небом можно купить необычную одежду, шёлковые ткани и яркие предметы декора.
21:00 — выезд в Паттайю
23:00 — прибытие в Паттайю

Кому не подойдёт

Из-за некоторых действительно шокирующих моментов детям до 14 лет не запрещается, но не рекомендуется посещать эту программу.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед

во вторник и пятницу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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