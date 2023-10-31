Бангкок контрастен до рези в глазах. К подножию шикарных небоскрёбов жмутся кварталы бедных лачуг. Рядом с торговыми центрами стоят древние храмы, в которых проходят пугающие ритуалы. Хотите узнать правду — порой неприглядную — о традициях и укладе жизни тайцев? Мы проведём вас по очень разному Бангкоку, но осторожно: вы не будете готовы ко всему!

Описание

Что вас ожидает

Программа:

10:30 — выезд из Паттайи

12:30 — Индийский квартал и храм Мариаманн, построенный в 1879 г. Во время ритуалов в храме люди могут прокалывать себе части тела гигантскими иглами или другими предметами.

14:00 — посещение храма-корабля Ват Ян Нава в составе одного из крупнейших храмовых комплексов Бангкока, построенного при короле Раме III. Со смотровой площадки вам откроется вид на небоскрёб-призрак.

15:00 — путешествие на длиннохвостой лодке по каналам Бангкока. Вы увидите контрасты столицы: роскошные дворцы и нищие лачуги на сваях, где люди живут без воды и электричества. Быт и внешний вид жильцов действительно могут вас шокировать.

16:30 — Китайский квартал и местный рынок со специфическими продуктами. Мы пройдём по торговым рядам, где продают драгоценные камни и золото, чай и специи, рыбу и жареных насекомых, а также самые невероятные мелочи на каждый день. Увидим место, откуда отправляют почту на тот свет. Посетим трущобы Бангкока и парадную Яуварат роуд со знаменитой макашницей, имеющей мишленовскую звезду.

18:00 — ужин в заведении с традиционной кухней

19:00 — вечер в районе фешенебельного ночного рынка Азиатик Ривер фронт, где под открытым небом можно купить необычную одежду, шёлковые ткани и яркие предметы декора.

21:00 — выезд в Паттайю

23:00 — прибытие в Паттайю

Кому не подойдёт

Из-за некоторых действительно шокирующих моментов детям до 14 лет не запрещается, но не рекомендуется посещать эту программу.

Организационные детали