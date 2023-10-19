Побывать в первобытных джунглях, забраться в пещерный монастырь и покормить обезьян
Нетронутые человеком первобытные джунгли, подземные реки, свисающие со скал на лианах обезьяны, лабиринт карстовых пещер, каскад изумрудных водопадов — и это только часть того, что вы увидите на нашей экскурсии!
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Кхао Вонг
Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь. Статуя Будды, образовавшаяся внутри из сталактитов, исполняет любые желания. Вы сможете загадать самое сокровенное, а также покормить местных обезьян, которых тут превеликое множество, и, если повезет, увидеть гигантских варанов.
Экскурсия продолжится путешествием к пещерам, населённым огромным количеством летучих мышей. Пройдя через дебри многовековых сталагмитов и сталактитов, мы окажемся посреди нетронутой природы тайских джунглей. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям!
Као Ча Мао
После обеда в национальном ресторане направимся к невероятно красивому и всегда полноводному 8-уровневому водопаду Као Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном прохладной воды. На верхних уровнях водопада вы окунётесь в атмосферу настоящего релакса под шум стекающих потоков воды, а на нижних — покормите огромных рыб.
Подробная программа
07:30 — Выезд из Паттайи.
07:30-9:00 — 125 км пути до национального парка Кхао Вонг. По дороге сделаем остановку в кафе, где подают превосходные завтраки всего за 50-100 батов, а у входа в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма.
9:00 — Пещерный монастырь.
10:00 — Путешествие сквозь лабиринт карстовых пещер в «Затерянный Мир».
12:00-12.30 — Переезд в Кхао Ча Мао.
12:30-13:00 — Обед в джунглях.
13:00 — Отдых у 8-уровневого водопада Кхао Ча Мао, купание в природном бассейне с карпами.
17:00 — Отправление в Паттайю.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном 12-местном минивэне, профессиональный русскоговорящий гид, вкусный обед в джунглях, все входные билеты и сборы. Отдельно оплачивается завтрак по дороге (по желанию).
- Программа может быть скорректирована из-за погодных условий
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
- Возьмите с собой паспорт или его копию, деньги на личные расходы, завтрак из отеля, головной убор, купальные принадлежности и полотенце. Перед входом в пещеру выдаются сапоги, поэтому для вашего удобства и гигиены также рекомендуем захватить с собой носки.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.