Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы

Побывать в первобытных джунглях, забраться в пещерный монастырь и покормить обезьян

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Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальным паркам Таиланда Кхао Вонг и Кхао Ча Мао! Они расположены рядом друг с другом и всего в 120 км от Паттайи.

Нетронутые человеком первобытные джунгли, подземные реки, свисающие со скал на лианах обезьяны, лабиринт карстовых пещер, каскад изумрудных водопадов — и это только часть того, что вы увидите на нашей экскурсии!
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Затерянный мир. Путешествие в мир дикой природы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кхао Вонг

Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь. Статуя Будды, образовавшаяся внутри из сталактитов, исполняет любые желания. Вы сможете загадать самое сокровенное, а также покормить местных обезьян, которых тут превеликое множество, и, если повезет, увидеть гигантских варанов.

Экскурсия продолжится путешествием к пещерам, населённым огромным количеством летучих мышей. Пройдя через дебри многовековых сталагмитов и сталактитов, мы окажемся посреди нетронутой природы тайских джунглей. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Као Ча Мао

После обеда в национальном ресторане направимся к невероятно красивому и всегда полноводному 8-уровневому водопаду Као Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном прохладной воды. На верхних уровнях водопада вы окунётесь в атмосферу настоящего релакса под шум стекающих потоков воды, а на нижних — покормите огромных рыб.

Подробная программа

07:30 — Выезд из Паттайи.
07:30-9:00 — 125 км пути до национального парка Кхао Вонг. По дороге сделаем остановку в кафе, где подают превосходные завтраки всего за 50-100 батов, а у входа в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма.
9:00 — Пещерный монастырь.
10:00 — Путешествие сквозь лабиринт карстовых пещер в «Затерянный Мир».
12:00-12.30 — Переезд в Кхао Ча Мао.
12:30-13:00 — Обед в джунглях.
13:00 — Отдых у 8-уровневого водопада Кхао Ча Мао, купание в природном бассейне с карпами.
17:00 — Отправление в Паттайю.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном 12-местном минивэне, профессиональный русскоговорящий гид, вкусный обед в джунглях, все входные билеты и сборы. Отдельно оплачивается завтрак по дороге (по желанию).
  • Программа может быть скорректирована из-за погодных условий
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
  • Возьмите с собой паспорт или его копию, деньги на личные расходы, завтрак из отеля, головной убор, купальные принадлежности и полотенце. Перед входом в пещеру выдаются сапоги, поэтому для вашего удобства и гигиены также рекомендуем захватить с собой носки.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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