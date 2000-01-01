Первый и пока единственный аквапарк на Пхукете расположен в северной части острова, рядом с пляжем Май Као, немного севернее Пхукетского аэропорта. Добираться до него с Патонга около часа, с Карона и Ката чуть больше. Аквапарк предоставляет свой трансфер по вполне разумным ценам, это выйдет дешевле, чем самим ловить такси 🚕 на улице.

Территория аквапарка на Пхукете поделена на несколько тематических зон, выполненных в разных стилях современного и древнего мира. Представлены Азия, Африка, Америка, останки древней цивилизации и даже Антарктида. Через весь аквапарк проходит "ленивая" река, которая плавно перемещает вас по всем континентам. В аквапарке представлены около 15 различных аттракционов 🎡, включая необычный Superbowl, где на надувном круге вы сначала спускаетесь по трубе попадая в огромную чашу из которой потом проваливаетесь по следующей трубе в бассейн. Есть здесь и Boomerango, напоминающий огромную рампу для скейтбордистов, по которой вас проносит из стороны в сторону, как бумеранг. И, конечно, множество различных труб и горок для катания на надувных кругах и без. На территории аквапарка вы также найдёте детский городок для самых маленьких и сауну. Если вы проголодались, к вашим услугам кафе, бар 🍹 и отдел с деликатессами.

Splash Jungle переводится с анлийского, как "Джунгли Брызг". Вы проведете незабываемые часы в этих освежающих джунглях. Аквапарк на Пхукете безусловно предоставит лучший семейный отдых на острове 🏝️. Вы сможете отлично отдохнуть и повеселиться.