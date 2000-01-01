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Аквапарк Пхукета

Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Название аквапарка Splash Jungle переводится с английского, как «Джунгли Брызг».

Вы проведете незабываемые часы в этих освежающих джунглях, испытаете себя на экстремальных горках курорта или прокатитесь на ватрушках по «ленивой реке».

Аквапарк на Пхукете безусловно предоставит лучший семейный отдых на острове 🏝️ — здесь с удовольствием проведут время и любители водного релакса, и экстремалы, и даже самые маленькие посетители.

Также, на территории аквапарка расположены рестораны и бары 🍹, магазины, зоны отдыха и камеры хранения — так что здесь можно провести хоть целый день.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧜‍♂️Идём в аквапарк

  • $75.5 за человека

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Аквапарк Пхукета
Аквапарк Пхукета

Что вы увидите

  • аквапарк
Первый и пока единственный аквапарк на Пхукете расположен в северной части острова, рядом с пляжем Май Као, немного севернее Пхукетского аэропорта. Добираться до него с Патонга около часа, с Карона и Ката чуть больше. Аквапарк предоставляет свой трансфер по вполне разумным ценам, это выйдет дешевле, чем самим ловить такси 🚕 на улице.
Территория аквапарка на Пхукете поделена на несколько тематических зон, выполненных в разных стилях современного и древнего мира. Представлены Азия, Африка, Америка, останки древней цивилизации и даже Антарктида. Через весь аквапарк проходит "ленивая" река, которая плавно перемещает вас по всем континентам. В аквапарке представлены около 15 различных аттракционов 🎡, включая необычный Superbowl, где на надувном круге вы сначала спускаетесь по трубе попадая в огромную чашу из которой потом проваливаетесь по следующей трубе в бассейн. Есть здесь и Boomerango, напоминающий огромную рампу для скейтбордистов, по которой вас проносит из стороны в сторону, как бумеранг. И, конечно, множество различных труб и горок для катания на надувных кругах и без. На территории аквапарка вы также найдёте детский городок для самых маленьких и сауну. Если вы проголодались, к вашим услугам кафе, бар 🍹 и отдел с деликатессами.
Splash Jungle переводится с анлийского, как "Джунгли Брызг". Вы проведете незабываемые часы в этих освежающих джунглях. Аквапарк на Пхукете безусловно предоставит лучший семейный отдых на острове 🏝️. Вы сможете отлично отдохнуть и повеселиться.
Что входит
  • трансфер туда и обратно из районов Патонг, Карон, Ката, Калим, Камала, Лагуна, Майкао, Най Янг
  • день в аквапарке
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Аквапарк Пхукета
Аквапарк Пхукета
Аквапарк Пхукета
Аквапарк Пхукета

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Евгений К.
Евгений К.
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