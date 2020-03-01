Экскурсии к Большому Будде

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  4. Биг Будда и самые красивые пляжи Пхукета

Захватывающие дух смотровые площадки, купание в райских местах и лучший Том-ям на острове

Катерина
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Катерина – ваш гид
Вы отдохнете на великолепных пляжах, искупаетесь в теплом море, впечатлитесь видами острова с высоты и сделаете роскошные фотографии на фоне пальм и белоснежного песка.

Я не дам вам заскучать ни на минуту и расскажу о местных традициях, медицине, культуре и особенностях менталитета.
$135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Биг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
Биг Будда и самые красивые пляжи Пхукета

Что вас ожидает

Райский остров во всей красе
Наше путешествие начнется с небольшого уютного пляжа Януй. Вы насладитесь его изумительным подводным миром и, по желанию, поплаваете на каноэ. Далее отправитесь на смотровую площадку Ветряк и рассмотрите местные райские пляжи с высоты птичьего полета. Это еще не все! Впереди неторопливый отдых на излюбленном пляже «зимовщиков» Най Харн и на самом красивом пляже острова Ной, где вы сможете сделать шикарные снимки на фоне моря, пальм и белого песка.

Занимательные факты о Таиланде
Завершающим аккордом программы станет храмовый комплекс Биг Будда. Вы узнаете всю правду о его строительстве и услышите интересные факты о жизни при монастыре. Кроме того, я расскажу о быте тайцев и их отношении к животным, о местном образовании, медицине и королевской семье, о жизни фарангов и экзотических фруктах. А в финале мы отведаем самый вкусный Том-ям на острове!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: обед — 100 бат с человека, тук-тук для спуска на пляж — 200 бат с человека, каноэ — 100 бат за час (по желанию)
  • Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Биг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
Биг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
Биг Будда и самые красивые пляжи Пхукета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина. Посетив однажды Азию, я поняла, что для меня это рай на земле. Кропотливо и бережно я изучала историю, традиции и особенности Таиланда последние 5 лет. С радостью поделюсь своими знаниями, развею популярные мифы, раскрою все тонкости местной жизни, покажу самые красивые места и отвечу на все ваши вопросы!
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Экскурсии к Большому Будде

Первое свидание с ПхукетомПервое свидание с ПхукетомПервое свидание с Пхукетом
$128 за экскурсию
5.5 часов
96 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Вы посетите все самые интересные и красивые места Пхукета: храмовый комплекс «Большой Будда», мыс Промтеп, смотровую площадку «Ветряк», гору обезьян и слоновью ферму. Я расскажу о местной жизни, основываясь на историях из уст тайцев и личном опыте, и развею многочисленные мифы о Таиланде. Вы влюбитесь в «страну улыбок» за один день и захотите вернуться в нее еще не раз!
Пхукет для новичковПхукет для новичковПхукет для новичков
$120 за экскурсию
6.5 часов
26 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Пхукет — место, в котором переплелись азиатская культура, колониальная архитектура, древние традиции и потрясающая природа. Я помогу вам составить свой личный образ острова. Мы охватим самые интересные и небанальные локации Пхукета, поговорим о тайском быте, разберемся в обычаях буддизма и насладимся яркими видами с панорамных точек.
Визитные карточки ПхукетаВизитные карточки ПхукетаВизитные карточки Пхукета
$120 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Обзорный автомобильный тур по острову: смотровые площадки, культовые храмы и тайский быт
Маршрут экскурсии родился после того, как я, объездив и исходив весь остров вдоль и поперек, выделил из всего многообразия те места, которые открывают Пхукет с самых живописных сторон. Вы побываете на четырех лучших смотровых площадках с видами на красивые пляжи, бухты, храмы и море. О буддизме и месте религии в жизни тайцев поговорим в двух главных храмовых комплексах Ват Чалонг и Большой Будда. А в красочном Пхукет Тауне я расскажу о традиционном быте и особом менталитете людей из «страны улыбок».
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!
$190 за экскурсию
7.5 часов
21 отзыв
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
Что тайцы думают о женской красоте, зачем скрывают настоящие имена и почему так не любят среду? Об этих и сотне других вопросов поговорим на экскурсии! Я также расскажу о главном храме Пхукета, отвезу к лучшим панорамам, открою секреты Старого города и накормлю деликатесами. А в конце «организую» вашу встречу с заходящим солнцем на самом краю острова.
Природа, культура и история ПхукетаПрирода, культура и история ПхукетаПрирода, культура и история Пхукета
$29 за человека
6.5 часов
8 отзывов
Узнать о местных обычаях и осмотреть визитные карточки острова на обзорной автомобильной экскурсии
Вы посетите главные достопримечательности Пхукета: от статуи Большого Будды до рынка живых морепродуктов, от смотровой площадки на мысе Промтеп до храма Ват Чалонг, а еще пять пляжей и улочки Старого города! Я помогу вам открыть для себя буддийскую культуру и тропическую природу Таиланда, познакомлю с местной кухней и расскажу о древних традициях. Предлагаю на несколько часов погрузиться в атмосферу Пхукета и запечатлеть себя на фоне захватывающих прибрежных видов!
Неизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототур
скидка30%
$220
$154 за человека
5 часов
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Экскурсия на мотобайке — пожалуй, лучший способ познакомиться с Пхукетом. За один день вы изучите главные объекты острова и проедете по удивительным нетуристическим местам: затерянным рыбацким деревушкам, диким джунглям и красивым безлюдным пляжам. Вы познакомитесь с бытом и традициями тайцев, попробуете вкуснейшие блюда местной кухни и откроете для себя незаезженные смотровые площадки с потрясающими видами на соседние острова, лагуны и бухты. Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!

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