Экскурсии к Большому Будде

Что вас ожидает

Райский остров во всей красе

Наше путешествие начнется с небольшого уютного пляжа Януй. Вы насладитесь его изумительным подводным миром и, по желанию, поплаваете на каноэ. Далее отправитесь на смотровую площадку Ветряк и рассмотрите местные райские пляжи с высоты птичьего полета. Это еще не все! Впереди неторопливый отдых на излюбленном пляже «зимовщиков» Най Харн и на самом красивом пляже острова Ной, где вы сможете сделать шикарные снимки на фоне моря, пальм и белого песка.

Занимательные факты о Таиланде

Завершающим аккордом программы станет храмовый комплекс Биг Будда. Вы узнаете всю правду о его строительстве и услышите интересные факты о жизни при монастыре. Кроме того, я расскажу о быте тайцев и их отношении к животным, о местном образовании, медицине и королевской семье, о жизни фарангов и экзотических фруктах. А в финале мы отведаем самый вкусный Том-ям на острове!