Практически весь день вы проведёте на большой, двухпалубной лодке ⚓, специально оборудованной компрессорами и баллонами для дайвинга. Вы сделаете 2 погружения, между которыми вас ждёт обед на лодке. Продолжительность погружения зависит от того как вы дышите, как много двигаетесь, объёма ваших лёгких и многого другого. Обычно первые погружения длятся 30-40 минут.

Вы увидите множество разнообразных тропических рыб, сможете сами покормить их из рук бананами. При желании сфотографироваться с ними или снять видео.

Экскурсия проходить в недалеко от на о. Рача. Здесь глубина набирается не так резко и течения не такие сильные. Риск получить травму практически исключён. При соблюдении указаний инструктора, вы уже через 5 минут нахождения под водой, почувствуете себя в безопасности и начнёте уверенно передвигаться в поисках чего-нибудь интересного.

Важная информация

Экскурсия проходит на лодке, на которой может быть 10-50 чел. Если 1 человек, то инструктор индивидуально. Если 2-3 чел, то 1 инструктор на всех. Если более 3-х, то даем второго инструктора.