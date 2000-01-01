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Дайвинг на Пхукете (Рача Яй)

Phuket C.
Phuket C. – Гид из Пхукета
Практически весь день вы проведёте на большой двухпалубной лодке ⚓ и сделаете 2 погружения, между которыми вас ждёт обед.

Вы увидите множество разнообразных тропических рыб, сможете сами покормить их из рук бананами.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $155 за человека

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Дайвинг на Пхукете (Рача Яй)
Дайвинг на Пхукете (Рача Яй)

Что вы увидите

  • остров Рача Яй
Практически весь день вы проведёте на большой, двухпалубной лодке ⚓, специально оборудованной компрессорами и баллонами для дайвинга. Вы сделаете 2 погружения, между которыми вас ждёт обед на лодке. Продолжительность погружения зависит от того как вы дышите, как много двигаетесь, объёма ваших лёгких и многого другого. Обычно первые погружения длятся 30-40 минут.
Вы увидите множество разнообразных тропических рыб, сможете сами покормить их из рук бананами. При желании сфотографироваться с ними или снять видео.
Экскурсия проходить в недалеко от на о. Рача. Здесь глубина набирается не так резко и течения не такие сильные. Риск получить травму практически исключён. При соблюдении указаний инструктора, вы уже через 5 минут нахождения под водой, почувствуете себя в безопасности и начнёте уверенно передвигаться в поисках чего-нибудь интересного.
Важная информация
Экскурсия проходит на лодке, на которой может быть 10-50 чел. Если 1 человек, то инструктор индивидуально. Если 2-3 чел, то 1 инструктор на всех. Если более 3-х, то даем второго инструктора.
Что входит
  • трансфер
  • 2 погружения
  • обед
  • русский инструктор
  • аренда оборудования для дайвинга
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Пирс Чалонг
Дайвинг на Пхукете (Рача Яй)
Дайвинг на Пхукете (Рача Яй)
Дайвинг на Пхукете (Рача Яй)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Phuket C.
Phuket C.
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