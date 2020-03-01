Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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  4. Дельфинарий на Пхукете

Посмотреть лучшее шоу на острове, удивиться цирковым пируэтам дельфинов и погладить морского котика

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Это шоу — отличный шанс познакомиться с морскими циркачами: увидеть, как дельфины выпрыгивают из воды и ловят кольца, а морские котики «ходят» на хвосте! Для вас дрессировщики взлетят под купол и исполнят сложнейшие трюки.

Вы станете зрителем и при желании поучаствуете в «хвостатом» представлении.
$27 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле или в общеизвестном месте
Забронировать экскурсию
Дельфинарий на Пхукете
Дельфинарий на Пхукете

Что вас ожидает

  • Шоу морских талантов. Вы удивитесь харизматичности и дружелюбию хвостатых циркачей. Увидите, как дельфины прыгают через перекладины, играют в мяч и ныряют под воду с дрессировщиками, а морские котики «хлопают в ладоши» и даже целуются. Очаровательные артисты споют, станцуют и нарисуют для вас картину!
  • Выступления дрессировщиков. Вы поймете, как профессиональные русскоговорящие тренеры общаются с хвостатыми участниками шоу, и в полной мере прочувствуете все, что будет происходить на сцене. Вас впечатлит, как ловкие дрессировщики «летают» на дельфинах и делают сальто под куполом арены.
  • Стать участником представления. При желании вы сможете погладить морских котиков, поплавать с дельфинами и даже заняться дайвингом в окружении этих морских животных.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • В стоимость включены билеты на стандартные места
  • Доступны Делюкс (3-5 ряды) и ВИП (1-2 ряды) места, а также купание (с 6 лет) и дайвинг (с 10 лет) с дельфинами. Если вам нужны дополнительные опции — пожалуйста, напишите об этом в комментарии до оформления заказа.

Трансфер

  • Трансфер из центральных районов — 200 бат/место (в 2 стороны, забирает с отеля). Уточняйте стоимость трансфера из других удаленных районов Пхукета до оформления заказа.
  • Только для шоу в 14:00: бесплатный трансфер — автобус, забирает с общеизвестного места (Патонг 12.45 / Карон 13.00 / Ката 13.15)
Дельфинарий на Пхукете
Дельфинарий на Пхукете
Дельфинарий на Пхукете
Дельфинарий на Пхукете
Дельфинарий на Пхукете
Дельфинарий на Пхукете
Дельфинарий на Пхукете

Экскурсия проводится в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле или в общеизвестном месте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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Аквапарк Splash Jungle — это 7 тематических зон, 15 увлекательных аттракционов и масса впечатлений! Вас ждут спиральные горки и водовороты, по которым можно съехать на надувных подушках, огромные бассейны с искусственными волнами и непредсказуемыми гейзерами, разнообразные кафе, массажные кабинеты и даже пляж. Поездка сюда станет ярким событием для всей семьи.
Остров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дня
$88 за человека
13 часов
Понежиться на заповедных пляжах и рассмотреть с маской жизнь рифа
Это поездка — двухдневный релакс на острове Корал, ближайшем к Пхукету! Вы отдохнете на идеальном песчаном пляже, поплаваете на каноэ по прозрачной воде, понаблюдаете за стаями тропических рыбок и исследуете «жемчужину» острова — «морские тропические леса» из коралловых рифов.
Дайвинг на ПхукетеДайвинг на ПхукетеДайвинг на Пхукете
$144 за человека
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Погрузиться в подводный мир Таиланда с профессиональным инструктором
В окрестностях островов Рача вы овладеете азами погружений с помощью инструктора-дайвера, а затем изучите мир коралловых рифов и экзотических рыб. Также вас ждут подводная фотосессия и обед на корабле.
День на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове Майтон
$95 за человека
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Отдохнуть вдали от суеты Пхукета и толп туристов и представить, что райский пляж принадлежит вам
Что может быть прекраснее для релакс-дня, чем райский уголок, практически нетронутый цивилизацией? Закрытый остров Майтон порадует идеальными пейзажами и блаженной тишиной, в которой слышен только шелест волн. Вы сможете заняться снорклингом, подняться на смотровую площадку или просто отдохнуть, лёжа под пальмами. Уединённый остров — целиком в вашем распоряжении!
День на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко Ха
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Фотопрогулка по Пхукет-ТаунуФотопрогулка по Пхукет-ТаунуФотопрогулка по Пхукет-Тауну
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Приготовьтесь к встрече с легендарным Пхукет-Тауном, запутанные улочки которого станут идеальными декорациями для фотографий! Я проведу вас мимо интересных магазинчиков, старинных китайских особняков и буддийских храмов, расскажу малоизвестные факты о Таиланде, познакомлю с бытом и традициями местных жителей и постараюсь поймать самые яркие моменты нашей прогулки. В результате вы увидите настоящую, а не туристическую «райскую» жизнь острова и получите отличные снимки от профессионального фотографа.
Другой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места острова
скидка20%
$300
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Биг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
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Захватывающие дух смотровые площадки, купание в райских местах и лучший Том-ям на острове
Вы отдохнете на великолепных пляжах, искупаетесь в теплом море, впечатлитесь видами острова с высоты и сделаете роскошные фотографии на фоне пальм и белоснежного песка. Я не дам вам заскучать ни на минуту и расскажу о местных традициях, медицине, культуре и особенностях менталитета.
Большой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из Пхукета
$700 за экскурсию
13 часов
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
Краби — это место, где слились воедино все картинки из фильмов, снятых в Таиланде. В двухдневном путешествии вы исколесите всю провинцию вдоль и поперек. Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами в стиле Аватара с волшебными долинами и скалами, поросшими зеленью. Посетите самобытные храмы и секретные площадки. Прокатитесь на лодочке по гротам и пещерам, изведаете джунгли и встретите сумасшедшие рассветы и закат. А под звуки регги погрузитесь в атмосферу пляжа Рэйли — одного из 10 самых красивых пляжей мира.

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