Ко Рок и Ко Ха находятся в отдалении от Пхукета и популярных крупных островов, поэтому здесь вы не найдете толпу докучливых туристов, оккупирующих пляж 🏖️. Вместо этого вас встретит первозданная и почти дикая природа острова, окруженного кристальной лазурной водой. На Ко Рок вы насладитесь солнцем на уединенном просторном пляже, прогуляетесь 👣 по неизведанным джунглям и наверняка встретите местных обитателей — варанов, которые не прочь попозировать для фотографий путешественников. А Ко Ха поразит скалистыми пиками, выступающими из моря 🌊, и красивейшей лагуной: этот вид ничуть не уступает декорациям острова Джеймса Бонда, зато отличается практически полным отсутствием людей.

Пожалуй, именно у островов Ко Рок и Ко Ха вас ждет лучший снорклинг на Пхукете, ведь здесь нет многочисленных лодок, которые обычно пугают рыб и повреждают кораллы. Вы убедитесь, что неслучайно к островам любят приезжать дайверы: в прибрежных водах Ко Рок можно понаблюдать за муренами, рыбами-попугаями, мавританскими идолами, спинорогами и другими морскими обитателями. А от видов пологого кораллового рифа у островов Ко Ха, который сменяется резким бездонным обрывом, у вас непременно захватит дух!

Подробная программа

6:30 — трансфер из отеля (точное время сообщаем после бронирования);

7:30 — отправление с пирса на остров 🏝️ Ко Рок;

9:30 — прибытие на остров, купание, снорклинг, отдых на пляже;

11:00 — обед;

12:30 — катание вокруг острова, снорклинг с лодки;

14:00 — прибытие на остров Ко Ха;

15:00 — отправление на Пхукет;

17:00 — прибытие на Пхукет, трансфер в отель 🏨 информация

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года.

В путешествии с вами буду я или другой гид из нашей команды.

Программа экскурсии 🧭 может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.