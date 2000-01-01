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День на островах Ко Рок и Ко Ха

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Откройте для себя удивительный мир дикого Таиланда.

Вас ждет лучший снорклинг Таиланда, прогулки по джунглям, плавание в кристальных водах и отдых на пустынном пляже.
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  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $112 за человека

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День на островах Ко Рок и Ко Ха
День на островах Ко Рок и Ко Ха

Что вы увидите

  • Острова Ко Рок и Ко Ха
  • Нетуристические уютные пляжи
  • Дикая природа Таиланда
  • Захватывающий подводный мир
Ко Рок и Ко Ха находятся в отдалении от Пхукета и популярных крупных островов, поэтому здесь вы не найдете толпу докучливых туристов, оккупирующих пляж 🏖️. Вместо этого вас встретит первозданная и почти дикая природа острова, окруженного кристальной лазурной водой. На Ко Рок вы насладитесь солнцем на уединенном просторном пляже, прогуляетесь 👣 по неизведанным джунглям и наверняка встретите местных обитателей — варанов, которые не прочь попозировать для фотографий путешественников. А Ко Ха поразит скалистыми пиками, выступающими из моря 🌊, и красивейшей лагуной: этот вид ничуть не уступает декорациям острова Джеймса Бонда, зато отличается практически полным отсутствием людей.
Пожалуй, именно у островов Ко Рок и Ко Ха вас ждет лучший снорклинг на Пхукете, ведь здесь нет многочисленных лодок, которые обычно пугают рыб и повреждают кораллы. Вы убедитесь, что неслучайно к островам любят приезжать дайверы: в прибрежных водах Ко Рок можно понаблюдать за муренами, рыбами-попугаями, мавританскими идолами, спинорогами и другими морскими обитателями. А от видов пологого кораллового рифа у островов Ко Ха, который сменяется резким бездонным обрывом, у вас непременно захватит дух!
Подробная программа
6:30 — трансфер из отеля (точное время сообщаем после бронирования);
7:30 — отправление с пирса на остров 🏝️ Ко Рок;
9:30 — прибытие на остров, купание, снорклинг, отдых на пляже;
11:00 — обед;
12:30 — катание вокруг острова, снорклинг с лодки;
14:00 — прибытие на остров Ко Ха;
15:00 — отправление на Пхукет;
17:00 — прибытие на Пхукет, трансфер в отель 🏨 информация
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года.
В путешествии с вами буду я или другой гид из нашей команды.
Программа экскурсии 🧭 может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.
Что входит
  • Обед
  • Трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно
  • Страховка
  • Спасательный жилет, трубки и маски для плавания
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
День на островах Ко Рок и Ко Ха
День на островах Ко Рок и Ко Ха
День на островах Ко Рок и Ко Ха
День на островах Ко Рок и Ко Ха
День на островах Ко Рок и Ко Ха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алекс Т.
Алекс Т.
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