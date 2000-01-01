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Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача
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  • 👥Групповая
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 33 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $95 за человека

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Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача
Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача

Что вы увидите

  • Коралловый остров (Coral Island) и остров Райа (Raya)
За южным побережьем Пхукета есть много маленьких удивительно красивых 🤩 островов. Коралловый остров 🏝️ (Coral Island) и остров Райа (Raya) – это настоящий рай для аквалангистов и любителей пляжного отдыха.
Коралловый остров – это прекрасные белые пляжи с кристально чистой водой и множеством тропических рыб, которых можно покормить. Также несколько тихих бухт. На острове можно заняться дайвингом (лицензия не нужна), покататься на банане, полетать на парашюте 🪂, и т. д. Эти развлечения здесь дешевле, чем на Пхукете. Остров Райа – красивый остров с чистейшей водой, белым песком и коралловым разнообразием, это место даже называют “мини Симиланы”. Отличная возможность заглянуть в рай, не уезжая далеко от Пхукета. На острове Райя есть несколько маленьких бухт и 2 больших пляжа: Bungalo Bay и Siam bay. Raya и Coral привлекают дайвингистов и любителей снорклинга своей кристально чистой водой и относительно небольшой глубиной, которая подходит и для обучения дайвингу, и для ныряния с маской и трубкой. Доставьте себе райское наслаждение, посетив чудесный Коралловый остров и остров Райа!
День 1
08:00 трансфер из отелей на Пхукете (точное время сообщаем после бронирования)
08:30 прибытие на пирс, перерыв на кофе/чай, получение снаряжения для снорклинга
09:00 отправление на спидботе с пирса Чалонг
09:20 прибытие на остров Корал, пляжный 🏖️ отдых, снорклинг, купание, активный отдых (не входит в стоимость)
10:30 отправление с острова Корал на остров Рача
11:00 прибытие на остров Рача, снорклинг у острова
12:00 обед
13:00 отдых на острове Рача на пляже Паток, пляжный отдых, снорклинг, купание
15:30 заселение в бунгало на острова Рача, свободное время
День 2
07:00-08:00 завтрак в отеле, свободное время
11:00 выселение из отеля, свободное время
15:00 отправление на Пхукет
15:30 прибытие в порт Чалонг, трансфер в отель
Важная информация
Поездка проводится на комфортном скоростном катере.
Поездка на скоростных лодка противопоказана беременным женщинам и детям в возрасте до 1 года.
Доплата за одноместное размещение THB 1200
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Что входит
  • Профессиональный гид
  • 1 обед, 1 завтрак
  • Страхование
  • Снаряжение для снорклинга
  • Проживание в бунгало
  • Трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Ужин в первый день, обед во второй день
  • Сувениры и личные приобретения из местных магазинов
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача
Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача
Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача
Двухдневная экскурсия на острова Корал и Рача

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алекс Т.
Алекс Т.
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