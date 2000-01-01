За южным побережьем Пхукета есть много маленьких удивительно красивых 🤩 островов. Коралловый остров 🏝️ (Coral Island) и остров Райа (Raya) – это настоящий рай для аквалангистов и любителей пляжного отдыха.

Коралловый остров – это прекрасные белые пляжи с кристально чистой водой и множеством тропических рыб, которых можно покормить. Также несколько тихих бухт. На острове можно заняться дайвингом (лицензия не нужна), покататься на банане, полетать на парашюте 🪂, и т. д. Эти развлечения здесь дешевле, чем на Пхукете. Остров Райа – красивый остров с чистейшей водой, белым песком и коралловым разнообразием, это место даже называют “мини Симиланы”. Отличная возможность заглянуть в рай, не уезжая далеко от Пхукета. На острове Райя есть несколько маленьких бухт и 2 больших пляжа: Bungalo Bay и Siam bay. Raya и Coral привлекают дайвингистов и любителей снорклинга своей кристально чистой водой и относительно небольшой глубиной, которая подходит и для обучения дайвингу, и для ныряния с маской и трубкой. Доставьте себе райское наслаждение, посетив чудесный Коралловый остров и остров Райа!

День 1

08:00 трансфер из отелей на Пхукете (точное время сообщаем после бронирования)

08:30 прибытие на пирс, перерыв на кофе/чай, получение снаряжения для снорклинга

09:00 отправление на спидботе с пирса Чалонг

09:20 прибытие на остров Корал, пляжный 🏖️ отдых, снорклинг, купание, активный отдых (не входит в стоимость)

10:30 отправление с острова Корал на остров Рача

11:00 прибытие на остров Рача, снорклинг у острова

12:00 обед

13:00 отдых на острове Рача на пляже Паток, пляжный отдых, снорклинг, купание

15:30 заселение в бунгало на острова Рача, свободное время

День 2

07:00-08:00 завтрак в отеле, свободное время

11:00 выселение из отеля, свободное время

15:00 отправление на Пхукет

15:30 прибытие в порт Чалонг, трансфер в отель

Важная информация

Поездка проводится на комфортном скоростном катере.

Поездка на скоростных лодка противопоказана беременным женщинам и детям в возрасте до 1 года.

Доплата за одноместное размещение THB 1200

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.