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Экскурсия на частный остров Майтон

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Экскурсия на частный остров Майтон
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $95 за человека

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Экскурсия на частный остров Майтон
Экскурсия на частный остров Майтон

Что вы увидите

  • Закрытый частный остров Майтон
Что может быть прекраснее для релакс-дня, чем райский уголок, практически нетронутый цивилизацией? Закрытый остров 🏝️ Майтон порадует идеальными пейзажами и блаженной тишиной, в которой слышен только шелест волн. Вы сможете заняться снорклингом, подняться на смотровую площадку или просто отдохнуть, лёжа под пальмами. Уединённый остров — целиком в вашем распоряжении!
Утром в компании гида вы отправитесь на остров Майтон, посетить который редко кому удаётся. Оказавшись в этом уголке Таиланда, вы ощутите его спокойную атмосферу и сможете выбрать себе занятие по душе. Если вы любитель активного отдыха, вам понравится снорклинг у потрясающе красивого морского побережья: здесь много видов рыб и кораллов. После обеда гид покажет смотровую площадку с великолепным видом. А в свободное время вы погуляете по острову, вдоволь наплаваетесь в лазурных водах и позагораете на пляже.
Программа
08:00-09:00 — выезд из отеля (точное время сообщим после бронирования);
09:30 — отплытие с пирса;
10:15 — прибытие на остров Майтон;
10:30 — плавание с масками или отдых на пляже;
12:00 — обед;
12:45 — поход на смотровую площадку;
13:00 — свободное время;
15:30 — отправление на Пхукет;
16:00 — прибытие на Пхукет, отправление по отелям.
Что входит
  • В стоимость включено: обед и напитки
  • страхование
  • снаряжение для снорклинга (трубки, маски)
  • трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно.
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
  • Сувениры и личные приобретения из местных магазинов
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Экскурсия на частный остров Майтон
Экскурсия на частный остров Майтон
Экскурсия на частный остров Майтон
Экскурсия на частный остров Майтон
Экскурсия на частный остров Майтон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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