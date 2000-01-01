Что может быть прекраснее для релакс-дня, чем райский уголок, практически нетронутый цивилизацией? Закрытый остров 🏝️ Майтон порадует идеальными пейзажами и блаженной тишиной, в которой слышен только шелест волн. Вы сможете заняться снорклингом, подняться на смотровую площадку или просто отдохнуть, лёжа под пальмами. Уединённый остров — целиком в вашем распоряжении!

Утром в компании гида вы отправитесь на остров Майтон, посетить который редко кому удаётся. Оказавшись в этом уголке Таиланда, вы ощутите его спокойную атмосферу и сможете выбрать себе занятие по душе. Если вы любитель активного отдыха, вам понравится снорклинг у потрясающе красивого морского побережья: здесь много видов рыб и кораллов. После обеда гид покажет смотровую площадку с великолепным видом. А в свободное время вы погуляете по острову, вдоволь наплаваетесь в лазурных водах и позагораете на пляже.

Программа

08:00-09:00 — выезд из отеля (точное время сообщим после бронирования);

09:30 — отплытие с пирса;

10:15 — прибытие на остров Майтон;

10:30 — плавание с масками или отдых на пляже;

12:00 — обед;

12:45 — поход на смотровую площадку;

13:00 — свободное время;

15:30 — отправление на Пхукет;

16:00 — прибытие на Пхукет, отправление по отелям.