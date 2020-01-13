Что вас ожидает

Спокойный отдых и развлечения Кораллового острова

С пирса Чалонг вблизи Большого Будды скоростной катер всего за 15 минут домчит вас до райского островка неподалеку от Пхукета. Вы сами выберете, как провести время: понежитесь на белоснежном песке, заглянете в уединенные бухты, поплаваете в прозрачном море, попьете тропические коктейли. А еще на Корале можно полетать на водном парашюте, прокатиться на банане или водном мотоцикле и, конечно, заняться снорклингом (плаванием с маской) — остров славится «морскими тропическими лесами» и яркими рыбками.

Тайминг поездки

08:00 — 09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Chalong

09:15 — 09:30 — Отправление с пирса и прибытие на Коралловый остров (Koh Hey)

09:45 — 12:00 — Отдых на пляже, прогулки и купание. По желанию: дайвинг, катание на банане и на парашюте.

12:00 — 13:00 — Обед в местном ресторане

13:00 — 15:00 — Отдых на пляже

15:00 — Возвращение на пирс Chalong и трансфер в отель