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  4. Идеальный день на острове Корал

Провести 7 часов на пляжах с открытки и полюбоваться подводным миром

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Коралловый остров ждет путешественников, которые хотят сбежать от суеты.

Вы почувствуете себя в рекламе «баунти», прогуляетесь среди зелени острова, исследуете красивейшие коралловые рифы с маской и трубкой, а также сможете заняться парасейлингом.

Поездка порадует всех путешественников, в том числе семей с маленькими детьми.
$42 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 7 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал

Что вас ожидает

Спокойный отдых и развлечения Кораллового острова
С пирса Чалонг вблизи Большого Будды скоростной катер всего за 15 минут домчит вас до райского островка неподалеку от Пхукета. Вы сами выберете, как провести время: понежитесь на белоснежном песке, заглянете в уединенные бухты, поплаваете в прозрачном море, попьете тропические коктейли. А еще на Корале можно полетать на водном парашюте, прокатиться на банане или водном мотоцикле и, конечно, заняться снорклингом (плаванием с маской) — остров славится «морскими тропическими лесами» и яркими рыбками.

Тайминг поездки

08:00 — 09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Chalong
09:15 — 09:30 — Отправление с пирса и прибытие на Коралловый остров (Koh Hey)
09:45 — 12:00 — Отдых на пляже, прогулки и купание. По желанию: дайвинг, катание на банане и на парашюте.
12:00 — 13:00 — Обед в местном ресторане
13:00 — 15:00 — Отдых на пляже
15:00 — Возвращение на пирс Chalong и трансфер в отель

Организационные детали

Важно знать до бронирования
Поездка проводится на комфортном скоростном катере, но противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года

Как проходит поездка

  • В поездке буду я или другой сопровождающий из нашей команды
  • Порядок остановок, время и прочее в поездке может незначительно меняться из-за погоды и условий в море на усмотрение команды без предварительного уведомления
  • Поездка пройдёт на английском языке

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед и напитки, страхование, снаряжение для снорклинга (трубки, маски), трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно включены в стоимость
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатные. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал
Идеальный день на острове Корал

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо за отличный день на прекрасном острове! Забрали из отеля, потом 15 минут на спидботе с пирса Чалонг и мы весь день на райском острове! Был англоязычный гид, особо ничего не рассказывал, но нас это сильно и не интересовало.

Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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Аквапарк на ПхукетеАквапарк на ПхукетеАквапарк на Пхукете
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Отправиться в мир водных развлечений и получить море эмоций, прокатившись на всех аттракционах
Аквапарк Splash Jungle — это 7 тематических зон, 15 увлекательных аттракционов и масса впечатлений! Вас ждут спиральные горки и водовороты, по которым можно съехать на надувных подушках, огромные бассейны с искусственными волнами и непредсказуемыми гейзерами, разнообразные кафе, массажные кабинеты и даже пляж. Поездка сюда станет ярким событием для всей семьи.
Остров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дня
$88 за человека
13 часов
Понежиться на заповедных пляжах и рассмотреть с маской жизнь рифа
Это поездка — двухдневный релакс на острове Корал, ближайшем к Пхукету! Вы отдохнете на идеальном песчаном пляже, поплаваете на каноэ по прозрачной воде, понаблюдаете за стаями тропических рыбок и исследуете «жемчужину» острова — «морские тропические леса» из коралловых рифов.
Дайвинг на ПхукетеДайвинг на ПхукетеДайвинг на Пхукете
$144 за человека
8 часов
Погрузиться в подводный мир Таиланда с профессиональным инструктором
В окрестностях островов Рача вы овладеете азами погружений с помощью инструктора-дайвера, а затем изучите мир коралловых рифов и экзотических рыб. Также вас ждут подводная фотосессия и обед на корабле.
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Посмотреть лучшее шоу на острове, удивиться цирковым пируэтам дельфинов и погладить морского котика
Это шоу — отличный шанс познакомиться с морскими циркачами: увидеть, как дельфины выпрыгивают из воды и ловят кольца, а морские котики «ходят» на хвосте! Для вас дрессировщики взлетят под купол и исполнят сложнейшие трюки. Вы станете зрителем и при желании поучаствуете в «хвостатом» представлении.
День на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове Майтон
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Что может быть прекраснее для релакс-дня, чем райский уголок, практически нетронутый цивилизацией? Закрытый остров Майтон порадует идеальными пейзажами и блаженной тишиной, в которой слышен только шелест волн. Вы сможете заняться снорклингом, подняться на смотровую площадку или просто отдохнуть, лёжа под пальмами. Уединённый остров — целиком в вашем распоряжении!
День на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко Ха
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Нетуристические уютные пляжи, дикая природа Таиланда и захватывающий подводный мир
Острова Ко Рок и Ко Ха приятно поразят тишиной и уединенностью. Вы насладитесь дикой природной красотой Таиланда вдали от шумных туристов, познакомитесь с гигантскими варанами и погрузитесь в лазурные воды Андаманского моря. А после займетесь снорклингом среди нетронутых цивилизацией коралловых рифов и бесчисленных экзотических рыбок.

Экскурсии на острова Пхукета

Острова Корал, Майтон и РачаОстрова Корал, Майтон и РачаОстрова Корал, Майтон и Рача
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За один день вы успеете посетить три потрясающих острова в Андаманском море. Вы побываете на недавно открытом частном острове Майтон, откроете белоснежные, похожие на муку, пляжи Корала, окруженного красочными рифами, а на Раче поплаваете в одной из прекрасных лагун и пообедаете в приятном местном ресторанчике.

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