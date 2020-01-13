Спокойный отдых и развлечения Кораллового острова
С пирса Чалонг вблизи Большого Будды скоростной катер всего за 15 минут домчит вас до райского островка неподалеку от Пхукета. Вы сами выберете, как провести время: понежитесь на белоснежном песке, заглянете в уединенные бухты, поплаваете в прозрачном море, попьете тропические коктейли. А еще на Корале можно полетать на водном парашюте, прокатиться на банане или водном мотоцикле и, конечно, заняться снорклингом (плаванием с маской) — остров славится «морскими тропическими лесами» и яркими рыбками.
08:00 — 09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Chalong
09:15 — 09:30 — Отправление с пирса и прибытие на Коралловый остров (Koh Hey)
09:45 — 12:00 — Отдых на пляже, прогулки и купание. По желанию: дайвинг, катание на банане и на парашюте.
12:00 — 13:00 — Обед в местном ресторане
13:00 — 15:00 — Отдых на пляже
15:00 — Возвращение на пирс Chalong и трансфер в отель
Важно знать до бронирования
Поездка проводится на комфортном скоростном катере, но противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года
Как проходит поездка
Что входит в стоимость, а что — нет