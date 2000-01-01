Морская прогулка 👣 в стиле знаменитого МАДАГАСКАР КРУИЗ в Паттайе!

Весёлое морское путешествие на огромном деревянном корабле 🛳️ Фридом, с посещением изумительного острова Koh Rang Yai. Вас ожидает не просто плавание, а целое море 🌊 позитива, новая, веселая, развлекательная экскурсия ⛳ в водах Андаманского моря. Вы можете поехать в тур с детьми. Детский аниматор займет их играми, конкурсами, поисками сокровищ. Ваша задача - отдохнуть. Вас ожидают коктейли, танцы 💃, шоу-программа. Полный сабай!

Программа экскурсии:

6:30-7:30 - Трансфер до пирса Аo По

Посадка на корабль - Информирование - отъезд на Ранг Яй - кофе / чай

Шоу-программа и анимация для детей

Отправление на другой остров 🏝️ - анимационная программа

Плавание, прыжки - сезонные фрукты 🍉 (во время стоянки на втором острове)

Пенная вечеринка на пути к пирсу

Прибытие в пирс Аo По - трансфер в отель

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРАБЛЯ:

Не экстремальная поездка (в отличии от скачек по волнам на спидботах или поперечной качки на катамаранах), корабль большой, килевой, на нём не ощущается качка на волнах 1-2 балла. Нет никакого риска для малолетних детей и беременных.

Очень много места для каждого туриста. Трехпалубный корабль с отдельными зонами для: питания, шоупрограммы, детской анимации, солнечно-воздушных ванн с шезлонами, местом для курения, 3 туалета, 2 душа с пресной водой.

большая команда тайского и русскоязычного персонала (шоумены, инструкторы по безопасности, детские аниматоры, бармен, хостес).

корабль оборудован площадками для прыжков в воду (3 м и 5 м).

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСТРОВА РАНГ ЯЙ:

Остров благоустроенный с туалетми, рестораном, регулярно очищаемыми пляжами, белый коралловые песок, много маленьких веточек кораллов на полосе прибоя (хорошо для сувениров).

Много деревьев создают естественную защиту от солнца.

Остров большой зеленый с множеством прогулочных тропинок в тени деревьев и пальм 🌴 возможность для беременных женщин и с малолетними детьми увидеть тропические красоты и насладиться чистейшим лазурным морем вдали от пляжной суеты побережья Пхукета и популярных туристических маршрутов на другие острова.

Всегда доступны питьевая (холодная) вода, напитки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИТАНИЯ НА КОРАБЛЕ:

Вкусные эксклюзивные легкие завтраки, свежая выпечка 🥨, обеды из 4-х блюд (европейский стол), индивидуальные порции для каждого туриста, приготовленные настоящими поварами (не тайстайл, приготовление не на корабле).

Бар с алкогольными (ром, виски) не суррогатные и безалкогольными напитками (перси, меринда, 7aп), чаем и кофе. Все напитки не лимитированы

Нет очередей как на катамаранах, люди обслуживаются очень быстро.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ БАРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО НА КОРАБЛЕ ФРИДОМ:

Так как на корабле присутствуют дети, беременные женщины, туристы предпочитающие релакс, организаторы вовсе не заинтересованы в создании "коллективной попойки" со всеми вытекающими последствиями. Наоборот, мы не рекомендуем предлагать программу ФРИДОМ ПАТИ, ярко выраженными любителям выпить 🍹 и покуролесить.

Мы не наливаем чистый алкоголь, напитки предлагаются в виде коктейлей. Уровень алкоголя в стакана четко регулируется опытным барменом. Мы не допускаем чрезмерного опьянения туристов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШОУПРОГРАММЫ И ПЕННОЙ ДИСКОТЕКИ:

Очень качественный звук, опытный диджей, музыкальные новинки, хиты, отличная миксовка.

Оочень хорошая пена на пенной дискотеке (не щиплет глаза и не вызывает аллергических реакций) специальный сертифицированный состав.

За порядком на пенной дискотеке следят 4 инструктора.

На шоупрограмме разыгрываются и дарятся туристам ценные призы с фирменной символикой.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ФОТОВИДЕО СТУДИИ:

На корабле ФРИДОМ, на острове Ранг Яй работают опытные операторы, с хорошей аппаратурой, используются сертифицированные квадрокоптеры

благодаря раздельной (конвейерной) работы студии, конечная продукция на 50% дешевле аналогичных продуктов на Пхукете.

ФРИДОМ ПАТИ КРУИЗ выходит по расписанию, независимо от количества туристов на борту (мы не делаем отмен по причине ненабора группы). Туристы, как правило, всегда остаются довольны, потому что на борту почти индивидуальный сервис для каждого.