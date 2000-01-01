Веревочный парк 🌳 Мир Ханумана – самый новый и большой парк на Пхукете! Этот парк основан теми же владельцами, которые организовали полет гиббона на Пхукете и он получился лучше остальных конкурентов благодаря своим масштабам. Как и в других парках, тут предлагается вдоволь полетать между деревьями и почувствовать себя богом Хануман! Выбирайте этот парк, если готовы проявить отвагу при свободном падении и насладится этим! Также вы сможете показать всю сноровку и аккуратность при прохождении мостов! После всех приключений, когда силы почти на исходе, вы сможете посетить ресторан на территории парка. Традиционные блюда тайской кухни 🥧 в исполнение шеф пора с фантастическим видом на джунгли!
Программа экскурсии 🧭 (на выбор):
World A (3 часа)
Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00
30 платформ + Sky Walk + обед
16 пролетов, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 2 «небесных» моста в натяжении, 2 винтовые лестницы, 1 небесная прогулка 👣, 1 пролет “сладкая парочка”.
Особенности:
Самый длинный пролет = 400 м
Несколько точек обозрения на Андаманское море
Точка обозрения на острова Пхи-Пхи
Вид на удивительные панорамы города Пхукет
Пролет “Сладкая парочка” для любящих пар
World B+ (2 часа)
Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00
16 платформ + Sky Walk + Роллер
10 пролетов, 1 «небесный» мост в натяжении, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 1 пролет “сладкая парочка”, 1 винтовая лестница, роллер.
Особенности:
Самый длинный пролет = 300 м
Один захватывающий 30 м спуск
Вид на достопримечательности 🏛️ Андаманского моря 🌊 и острова Пхи-Пхи
World B (1, 5 часа)
Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00
16 платформ + Sky Walk
10 пролетов, 1 «небесный» мост в натяжении, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 1 пролет “сладкая парочка”, 1 винтовая лестница.
Особенности:
Самый длинный пролет = 300 м
Один 30 м спуск
Вид на достопримечательности Андаманского моря и на острова Пхи-Пхи
Вид на удивительные панорамы города Пхукет
World C (1 час)
Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00
7 платформ + Sky Walk
3 пролета, 2 сумасшедших спуска по вертикали, 1 винтовая лестница.
Особенности:
Самый длинный пролет = 500 м
Спуски 15 м и 40 м
Вид на достопримечательности Андаманского моря и острова Пхи-Пхи
Вид на удивительные панорамы города Пхукет
Дополнительно – Roller Zipline! (При заказе одной из основных программ)
(время – каждый час с 08:00 до 17:00)
Данная экскурсия ⛳ не подходит для беременных женщин и детей до 4 лет.
Имеется ограничение по весу — до 120 кг!
Время выезда на экскурсию зависит от удаленности отеля.
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
За расширенные программы World A, World B+, World В и дополнительную функцию Roller Zipline идет доплата. При заказе этих программ, пожалуйста, сперва уточните их стоимость в комментарии до оформления заказа.
Экскурсия проводится в сопровождении профессиональной команды на английском языке.
Пожалуйтса, уточняйте наличие свободных мест до оформления экскурсии.