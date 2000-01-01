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Мир Ханумана на Пхукете

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Мир Ханумана на Пхукете
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $73 за человека

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Мир Ханумана на Пхукете
Мир Ханумана на Пхукете

Что вы увидите

  • Веревочный парк Мир Ханумана
Веревочный парк 🌳 Мир Ханумана – самый новый и большой парк на Пхукете! Этот парк основан теми же владельцами, которые организовали полет гиббона на Пхукете и он получился лучше остальных конкурентов благодаря своим масштабам. Как и в других парках, тут предлагается вдоволь полетать между деревьями и почувствовать себя богом Хануман! Выбирайте этот парк, если готовы проявить отвагу при свободном падении и насладится этим! Также вы сможете показать всю сноровку и аккуратность при прохождении мостов! После всех приключений, когда силы почти на исходе, вы сможете посетить ресторан на территории парка. Традиционные блюда тайской кухни 🥧 в исполнение шеф пора с фантастическим видом на джунгли!

Программа экскурсии 🧭 (на выбор):

    World A (3 часа)
    Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00
    30 платформ + Sky Walk + обед
    16 пролетов, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 2 «небесных» моста в натяжении, 2 винтовые лестницы, 1 небесная прогулка 👣, 1 пролет “сладкая парочка”.

    Особенности:

      Самый длинный пролет = 400 м
      Несколько точек обозрения на Андаманское море
      Точка обозрения на острова Пхи-Пхи
      Вид на удивительные панорамы города Пхукет
      Пролет “Сладкая парочка” для любящих пар
      World B+ (2 часа)
      Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00
      16 платформ + Sky Walk + Роллер
      10 пролетов, 1 «небесный» мост в натяжении, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 1 пролет “сладкая парочка”, 1 винтовая лестница, роллер.

      Особенности:

        Самый длинный пролет = 300 м
        Один захватывающий 30 м спуск
        Вид на достопримечательности 🏛️ Андаманского моря 🌊 и острова Пхи-Пхи
        World B (1, 5 часа)
        Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00
        16 платформ + Sky Walk
        10 пролетов, 1 «небесный» мост в натяжении, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 1 пролет “сладкая парочка”, 1 винтовая лестница.

        Особенности:

          Самый длинный пролет = 300 м
          Один 30 м спуск
          Вид на достопримечательности Андаманского моря и на острова Пхи-Пхи
          Вид на удивительные панорамы города Пхукет
          World C (1 час)
          Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00
          7 платформ + Sky Walk
          3 пролета, 2 сумасшедших спуска по вертикали, 1 винтовая лестница.

          Особенности:

            Самый длинный пролет = 500 м
            Спуски 15 м и 40 м
            Вид на достопримечательности Андаманского моря и острова Пхи-Пхи
            Вид на удивительные панорамы города Пхукет
            Дополнительно – Roller Zipline! (При заказе одной из основных программ)
            (время – каждый час с 08:00 до 17:00)
            Данная экскурсия ⛳ не подходит для беременных женщин и детей до 4 лет.
            Имеется ограничение по весу — до 120 кг!
            Время выезда на экскурсию зависит от удаленности отеля.
            Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
            За расширенные программы World A, World B+, World В и дополнительную функцию Roller Zipline идет доплата. При заказе этих программ, пожалуйста, сперва уточните их стоимость в комментарии до оформления заказа.
            Экскурсия проводится в сопровождении профессиональной команды на английском языке.
            Пожалуйтса, уточняйте наличие свободных мест до оформления экскурсии.
            Что входит
            • Трансфер
            • Профессиональный гид
            • Национальные сборы
            • Страхование
            • Программа World C
            Что не входит
            • Фотосессия
            • Алкогольные напитки
            • Питание
            Начало и место завершения
            🚩 Ресепция Вашего отеля
            Мир Ханумана на Пхукете
            Мир Ханумана на Пхукете
            Мир Ханумана на Пхукете
            Мир Ханумана на Пхукете

            Выберите дату для вашей экскурсии

            • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
            • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
            • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
            • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
            🕐 Показать доступные даты
            Алекс Т.
            Алекс Т.
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