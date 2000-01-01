Веревочный парк 🌳 Мир Ханумана – самый новый и большой парк на Пхукете! Этот парк основан теми же владельцами, которые организовали полет гиббона на Пхукете и он получился лучше остальных конкурентов благодаря своим масштабам. Как и в других парках, тут предлагается вдоволь полетать между деревьями и почувствовать себя богом Хануман! Выбирайте этот парк, если готовы проявить отвагу при свободном падении и насладится этим! Также вы сможете показать всю сноровку и аккуратность при прохождении мостов! После всех приключений, когда силы почти на исходе, вы сможете посетить ресторан на территории парка. Традиционные блюда тайской кухни 🥧 в исполнение шеф пора с фантастическим видом на джунгли!

Программа экскурсии 🧭 (на выбор):

World A (3 часа)

Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00

30 платформ + Sky Walk + обед

16 пролетов, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 2 «небесных» моста в натяжении, 2 винтовые лестницы, 1 небесная прогулка 👣, 1 пролет “сладкая парочка”.

Особенности:

Самый длинный пролет = 400 м

Несколько точек обозрения на Андаманское море

Точка обозрения на острова Пхи-Пхи

Вид на удивительные панорамы города Пхукет

Пролет “Сладкая парочка” для любящих пар

World B+ (2 часа)

Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00

16 платформ + Sky Walk + Роллер

10 пролетов, 1 «небесный» мост в натяжении, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 1 пролет “сладкая парочка”, 1 винтовая лестница, роллер.

Особенности:

Самый длинный пролет = 300 м

Один захватывающий 30 м спуск

Вид на достопримечательности 🏛️ Андаманского моря 🌊 и острова Пхи-Пхи

World B (1, 5 часа)

Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00

16 платформ + Sky Walk

10 пролетов, 1 «небесный» мост в натяжении, 3 сумасшедших спуска по вертикали, 1 пролет “сладкая парочка”, 1 винтовая лестница.

Особенности:

Самый длинный пролет = 300 м

Один 30 м спуск

Вид на достопримечательности Андаманского моря и на острова Пхи-Пхи

Вид на удивительные панорамы города Пхукет

World C (1 час)

Время проведения 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00

7 платформ + Sky Walk

3 пролета, 2 сумасшедших спуска по вертикали, 1 винтовая лестница.

Особенности:

Самый длинный пролет = 500 м

Спуски 15 м и 40 м

Вид на достопримечательности Андаманского моря и острова Пхи-Пхи

Вид на удивительные панорамы города Пхукет

Дополнительно – Roller Zipline! (При заказе одной из основных программ)

(время – каждый час с 08:00 до 17:00)

Данная экскурсия ⛳ не подходит для беременных женщин и детей до 4 лет.

Имеется ограничение по весу — до 120 кг!

Время выезда на экскурсию зависит от удаленности отеля.

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

За расширенные программы World A, World B+, World В и дополнительную функцию Roller Zipline идет доплата. При заказе этих программ, пожалуйста, сперва уточните их стоимость в комментарии до оформления заказа.

Экскурсия проводится в сопровождении профессиональной команды на английском языке.

Пожалуйтса, уточняйте наличие свободных мест до оформления экскурсии.