Что вы увидите
- пляжи Карон, Ката, Ката Ной
- обзорная площадка Карон
- Биг Будда
- храмовый комплекс Ват Чалонг
- мыс Пром Теп
- Обзорная площадка "Ветряная мельница"
- Храм Пром Теп с нефритовым Буддой
Тур может быть организован, как для одного участника, так и для группы (на каждого участника - свой байк с водителем)
Что вы получаете:
- Личного водителя - гида. Вы - пассажир на нашем мотобайке. Вам остается лишь расслабиться и получать удовольствие от поездки.
- Уникальную возможность за один день увидеть все самые интересные достопримечательности 🏛️ острова.
- Яркие эмоции и впечатления, которые останутся в вашей памяти надолго.
- Незабываемое и увлекательное путешествие в компании профессионалов, которые знают о Пхукете все!
- Кучу красивых 🤩 и сочных фото для ваших социальных сетей.
- Новых друзей и интересные истории 📖 о Пхукете, так как наши туры всегда проходят в непринужденной и дружественной обстановке.
В программе:
- Обзор южных пляжей Карон, Ката, Ката Ной
- Обзорная площадка Карон (вид на три пляжа)
- Кормим слонов и обезьянок, по желанию - прогулка 👣 на слоне
- Биг Будда - самая главная достопримечательность острова, где вы можете завязать фенечку у монаха
- Самый красивый храмовый комплекс - Ват Чалонг
- Самый известный вью пойнт острова - мыс Пром Теп
- Обзорная площадка "Ветряная мельница" - потрясающий вид на южное побережье
- Не туристический и малоизвестный храм Пром Теп с нефритовым Буддой
- Купание на уютном и малолюдном пляже с чистой голубой водой
Что входит
- личный водитель на мотобайке
- услуги гида
Что не входит
- обед
- катание на слонах от 600 бат (по желанию)
- корм для слонов, обезьян - 100 бат (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Пхукете
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анастасия А.
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