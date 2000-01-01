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Мототур по югу Пхукета

Анастасия А.
Анастасия А. – Гид из Пхукета
Мы предлагаем совершенно новую и уникальную обзорную экскурсию ⛳ по острову — путешествие на мотобайке с личным водителем, который знает о Пхукете все.

Никаких душных автобусов и толп туристов, мы не возим вас по коммерческим шоу и магазинам — только самое интересные места острова на самом популярном транспорте в Таиланде.

Данная экскурсия может быть организована как для одного участника, так и для группы, а каждый участник получит отдельный байк с водителем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $70 за экскурсию

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Мототур по югу Пхукета
Мототур по югу Пхукета

Что вы увидите

  • пляжи Карон, Ката, Ката Ной
  • обзорная площадка Карон
  • Биг Будда
  • храмовый комплекс Ват Чалонг
  • мыс Пром Теп
  • Обзорная площадка "Ветряная мельница"
  • Храм Пром Теп с нефритовым Буддой
Тур может быть организован, как для одного участника, так и для группы (на каждого участника - свой байк с водителем)

Что вы получаете:

  • Личного водителя - гида. Вы - пассажир на нашем мотобайке. Вам остается лишь расслабиться и получать удовольствие от поездки.
  • Уникальную возможность за один день увидеть все самые интересные достопримечательности 🏛️ острова.
  • Яркие эмоции и впечатления, которые останутся в вашей памяти надолго.
  • Незабываемое и увлекательное путешествие в компании профессионалов, которые знают о Пхукете все!
  • Кучу красивых 🤩 и сочных фото для ваших социальных сетей.
  • Новых друзей и интересные истории 📖 о Пхукете, так как наши туры всегда проходят в непринужденной и дружественной обстановке.

В программе:

  • Обзор южных пляжей Карон, Ката, Ката Ной
  • Обзорная площадка Карон (вид на три пляжа)
  • Кормим слонов и обезьянок, по желанию - прогулка 👣 на слоне
  • Биг Будда - самая главная достопримечательность острова, где вы можете завязать фенечку у монаха
  • Самый красивый храмовый комплекс - Ват Чалонг
  • Самый известный вью пойнт острова - мыс Пром Теп
  • Обзорная площадка "Ветряная мельница" - потрясающий вид на южное побережье
  • Не туристический и малоизвестный храм Пром Теп с нефритовым Буддой
  • Купание на уютном и малолюдном пляже с чистой голубой водой
Что входит
  • личный водитель на мотобайке
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
  • катание на слонах от 600 бат (по желанию)
  • корм для слонов, обезьян - 100 бат (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Пхукете
Мототур по югу Пхукета
Мототур по югу Пхукета
Мототур по югу Пхукета

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия А.
Анастасия А.
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Анастасия А. проводит ещё 1 экскурсию

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