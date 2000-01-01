Анастасия А. – Гид из Пхукета

Мы предлагаем совершенно новую и уникальную обзорную экскурсию ⛳ по острову — путешествие на мотобайке с личным водителем, который знает о Пхукете все.



Никаких душных автобусов и толп туристов, мы не возим вас по коммерческим шоу и магазинам — только самое интересные места острова на самом популярном транспорте в Таиланде.



Данная экскурсия может быть организована как для одного участника, так и для группы, а каждый участник получит отдельный байк с водителем.