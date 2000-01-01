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На большом корабле к острову Джеймса Бонда

5
1 отзыв
Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $50 за человека

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На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда

Что вы увидите

  • Остров Джеймса Бонда
  • остров Панак
  • пещеру бриллиантов или пещеры летучих мышей
  • остров Хонг
  • остров Лана.
Насладитесь прогулкой по лабиринту из островов: вы проплывете под сводами пещер острова Панак, побываете там, где в Джеймса Бонда стреляли из золотого пистолета, а в конце поездки вас ждет прекрасный отдых и купание на живописном пляже острова Лан.
Тысяча островов
Путешествие к островам Джеймса Бонда поразит калейдоскопом мест и событий. Вы увидите не только знаменитый остров 🏝️ Као Пинг Кан, где снимали один из фильмов Бондианы, но и остальные уголки заповедного залива Пханг Нга. Так, вы сможете на каноэ добраться до пещер и центральной лагуны острова Панак — путь к ней открывается только во время отлива. Перед вами предстанут удивительные мангровые заросли и встретятся летучие мыши.
Гвоздь программы — остров Джеймса Бонда. В фильме 🎥 главная перестрелка происходит на фоне его красочной бухты и небольшого скалистого острова Ко Тапу, сужающегося к основанию — кажется, он вот-вот обрушится в воду. После выхода киноленты фотографии 📸 на фоне этого пейзажа приобрели большую популярность.
Поездка с комфортом
Прогулка пройдет на большой лодке ⚓, поэтому вам не грозит тряска, которая обычно сопровождает поездку на скоростном катере. Плавное движение вокруг зеленых островов позволит вам полюбоваться прекрасными видами и сделать фотографии с необычных ракурсов — ведь высота лодки почти 6 метров, и с нее открывается отличный обзор.
Подробная программа
08:00 — 08:30 — трансфер из отеля;
10:00 — отправление с пирса Ао По;
10:45 — посещение острова Панак, а также пещеры бриллиантов или пещеры летучих мышей на каноэ;
11:30 — катание на каноэ возле острова Хонг и обед на борту корабля (шведский стол)
13:00 — посещение острова Джеймса Бонда;
14:30 — отдых и купание на острове Лана;
17:00 — прибытие в порт и возвращение в отель 🏨 информация:
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Что входит
  • Профессиональный гид
  • Обед, напитки
  • Страхование
  • Катание на каноэ
  • Трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алекс Т.
Алекс Т.
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1 отзыв оставили туристы

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