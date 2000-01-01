Насладитесь прогулкой по лабиринту из островов: вы проплывете под сводами пещер острова Панак, побываете там, где в Джеймса Бонда стреляли из золотого пистолета, а в конце поездки вас ждет прекрасный отдых и купание на живописном пляже острова Лан.

Тысяча островов

Путешествие к островам Джеймса Бонда поразит калейдоскопом мест и событий. Вы увидите не только знаменитый остров 🏝️ Као Пинг Кан, где снимали один из фильмов Бондианы, но и остальные уголки заповедного залива Пханг Нга. Так, вы сможете на каноэ добраться до пещер и центральной лагуны острова Панак — путь к ней открывается только во время отлива. Перед вами предстанут удивительные мангровые заросли и встретятся летучие мыши.

Гвоздь программы — остров Джеймса Бонда. В фильме 🎥 главная перестрелка происходит на фоне его красочной бухты и небольшого скалистого острова Ко Тапу, сужающегося к основанию — кажется, он вот-вот обрушится в воду. После выхода киноленты фотографии 📸 на фоне этого пейзажа приобрели большую популярность.

Поездка с комфортом

Прогулка пройдет на большой лодке ⚓, поэтому вам не грозит тряска, которая обычно сопровождает поездку на скоростном катере. Плавное движение вокруг зеленых островов позволит вам полюбоваться прекрасными видами и сделать фотографии с необычных ракурсов — ведь высота лодки почти 6 метров, и с нее открывается отличный обзор.

Подробная программа

08:00 — 08:30 — трансфер из отеля;

10:00 — отправление с пирса Ао По;

10:45 — посещение острова Панак, а также пещеры бриллиантов или пещеры летучих мышей на каноэ;

11:30 — катание на каноэ возле острова Хонг и обед на борту корабля (шведский стол)

13:00 — посещение острова Джеймса Бонда;

14:30 — отдых и купание на острове Лана;