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Остров Корал (2 дня)

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Вас ждет отдых на идеальном песчаном пляже, плавание на каноэ, наблюдения за стаями тропических рыбок, во время снорклинга, а также исследование «морских тропических лесов» из коралловых рифов.
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  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🕐Длительность 33 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $88 за человека

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Остров Корал (2 дня)
Остров Корал (2 дня)

Что вы увидите

  • Остров Корал
Путешествие начнется с пирса Чалонг, который находится под горой со статуей Большого Будды — самой известной достопримечательностью 🏛️ Пхукета. На остров 🏝️ Корал вы отправитесь на скоростном катере и уже через двадцать минут окажетесь на месте! Остров, окруженный джунглями и водой, славится особенной атмосферой уединения и покоя. Здесь вы отдохнете на пляже, поплаваете в чистейшей воде, попробуете кокосы и фирменные коктейли острова.
Визитная карточка острова — коралловые рифы, в которых обитают сотни видов рыб. Вы понаблюдаете за жизнью, которая царит в «морских тропических лесах» Корала, а за отдельную плату — попробуете погружение с аквалангом, чтобы стать одним из действующих героев морской истории 📖 программа
День 1
08:00-08:45 — трансфер из отелей на Пхукете (точное время мы сообщим после бронирования);
09:00 — отправление на остров Корал с пирса Чалонг на спидботе;
09:15 — прибытие на остров Корал, пляжный 🏖️ отдых, снорклинг, купание, активный отдых (не входит в стоимость);
12:00-13:00 — обед в ресторане Корал;
14:00 — заселение в номер, пляжный или активный отдых, предоставляемый отелем;
18:00 — ужин в ресторане на пляже.
День 2
07:00-10:00 — завтрак в отеле и свободное время;
10:00-12:00 — пляжный отдых;
12:00 — сборы;
16:00 — прибытие в порт Чалонг, трансфер в отель 🏨 знать:
  • Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года.
  • Данная экскурсия ⛳ проводится в сопровождении англоговорящего гида.
Порядок остановок, время и прочее на экскурсии 🧭 может незначительно изменяться в зависимости от погоды и условий в море 🌊 на усмотрение команды без предварительного уведомления. ​
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, карманные деньги.
  • С собой НЕЛЬЗЯ привозить еду, напитки и алкоголь.
  • Доплата за одноместное размещение в отеле — 1200 бат.
  • Трансферы Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите об этом в комментарии до оформления заказа.
Что входит
  • Наземный трансфер
  • Лодочный трансфер
  • Пляжные стулья
  • Маски для снорклинга и спасательные жилеты
  • Каноэ
  • Страхование
  • Номер с завтраком
  • Бесплатный Wi-Fi
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Обеды и ужины
  • Активный отдых на острове.
  • <b>Дополнительные услуги и мероприятия:</b>
  • Шведский стол или комплексный обед/ужин: THB 450 взрослый/300 детский
  • Катание на банане: THB 800 за человека
  • Парасейлинг: THB 1400 за человека
  • Морская прогулка: THB 1800 за человека
  • Дайвинг: THB 1900 за человека
  • Индивидуальная морская прогулка и снорклинг: THB 1500 за час, минимум — 2 часа
  • Индивидуальная рыбалка: THB 1500 за час, минимум — 2 часа
  • Дополнительные услуги и мероприятия заказываются ДО поездки и прибавляются к сумме остатка за экскурсию.
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Остров Корал (2 дня)
Остров Корал (2 дня)
Остров Корал (2 дня)
Остров Корал (2 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алекс Т.
Алекс Т.
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