Путешествие начнется с пирса Чалонг, который находится под горой со статуей Большого Будды — самой известной достопримечательностью 🏛️ Пхукета. На остров 🏝️ Корал вы отправитесь на скоростном катере и уже через двадцать минут окажетесь на месте! Остров, окруженный джунглями и водой, славится особенной атмосферой уединения и покоя. Здесь вы отдохнете на пляже, поплаваете в чистейшей воде, попробуете кокосы и фирменные коктейли острова.
Визитная карточка острова — коралловые рифы, в которых обитают сотни видов рыб. Вы понаблюдаете за жизнью, которая царит в «морских тропических лесах» Корала, а за отдельную плату — попробуете погружение с аквалангом, чтобы стать одним из действующих героев морской истории 📖 программа
День 1
08:00-08:45 — трансфер из отелей на Пхукете (точное время мы сообщим после бронирования);
09:00 — отправление на остров Корал с пирса Чалонг на спидботе;
09:15 — прибытие на остров Корал, пляжный 🏖️ отдых, снорклинг, купание, активный отдых (не входит в стоимость);
12:00-13:00 — обед в ресторане Корал;
14:00 — заселение в номер, пляжный или активный отдых, предоставляемый отелем;
18:00 — ужин в ресторане на пляже.
День 2
07:00-10:00 — завтрак в отеле и свободное время;
10:00-12:00 — пляжный отдых;
12:00 — сборы;
16:00 — прибытие в порт Чалонг, трансфер в отель 🏨 знать:
- Экскурсия проходит на скоростной лодке ⚓, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до 1 года.
- Данная экскурсия ⛳ проводится в сопровождении англоговорящего гида.
Порядок остановок, время и прочее на экскурсии 🧭 может незначительно изменяться в зависимости от погоды и условий в море 🌊 на усмотрение команды без предварительного уведомления.
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, карманные деньги.
- С собой НЕЛЬЗЯ привозить еду, напитки и алкоголь.
- Доплата за одноместное размещение в отеле — 1200 бат.
- Трансферы Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите об этом в комментарии до оформления заказа.