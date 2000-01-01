Путешествие начнется с пирса Чалонг, который находится под горой со статуей Большого Будды — самой известной достопримечательностью 🏛️ Пхукета. На остров 🏝️ Корал вы отправитесь на скоростном катере и уже через двадцать минут окажетесь на месте! Остров, окруженный джунглями и водой, славится особенной атмосферой уединения и покоя. Здесь вы отдохнете на пляже, поплаваете в чистейшей воде, попробуете кокосы и фирменные коктейли острова.

Визитная карточка острова — коралловые рифы, в которых обитают сотни видов рыб. Вы понаблюдаете за жизнью, которая царит в «морских тропических лесах» Корала, а за отдельную плату — попробуете погружение с аквалангом, чтобы стать одним из действующих героев морской истории 📖 программа

День 1

08:00-08:45 — трансфер из отелей на Пхукете (точное время мы сообщим после бронирования);

09:00 — отправление на остров Корал с пирса Чалонг на спидботе;

09:15 — прибытие на остров Корал, пляжный 🏖️ отдых, снорклинг, купание, активный отдых (не входит в стоимость);

12:00-13:00 — обед в ресторане Корал;

14:00 — заселение в номер, пляжный или активный отдых, предоставляемый отелем;

18:00 — ужин в ресторане на пляже.

День 2

07:00-10:00 — завтрак в отеле и свободное время;

10:00-12:00 — пляжный отдых;

12:00 — сборы;