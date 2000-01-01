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Острова Кхай: нетронутая природа Таиланда

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Если вы устали от шумных улиц и суеты города, и вам хочется попасть на необитаемые пляжи, острова Кхай позволят вам почувствовать себя в тропическом Эдеме.

Они располагаются недалеко от Пхукета, всего в 20 минутах езды на скоростном катере, и состоят из трех небольших островов – Кхай Нок, Кхай Най и Кхай Нуй.
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  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $38 за человека

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Острова Кхай: нетронутая природа Таиланда
Острова Кхай: нетронутая природа Таиланда

Что вы увидите

  • Кай Нуй
  • Кай Нок
  • Кхай Най
3 небольших тропических острова с бирюзовой водой, ракушками, обломками кораллов, белоснежным коралловым песком и тропическими рыбками расположены в 8 км от острова Пхукет. Поэтому если вы с трудом переносите морские путешествия, но полны желания отдохнуть на таком пляже, этот вариант для вас! Путь от причала до самих островов занимает около 25 минут на скоростной лодке ⚓ моменты:
  • Любителям позагорать и покупаться на чистых пляжах близ Пхукета
  • На всех островах прозрачная вода и огромное количество разноцветных тропических рыбок
  • Отлично подходит людям всех возрастов, особенно детям, ведь вода здесь спокойная и они могут сами покормить рыбок бананами, хлебом или рисом
  • На островах есть небольшие лавочки и кафе, есть возможность арендовать лежак под навесом

Программа экскурсии:

    06. 40 / 09. 40 Встреча в отеле
    07. 30 / 10. 30 Прибытие на пирс, встреча с гидом, перерыв на чай и кофе
    08. 00 / 11. 00 Отъезд с пирса на скоростной лодке
    08. 30 / 11. 30 Достопримечательности 🏛️ острова Кай Нуй. Плавание с масками и трубками, возможность насладиться подводным миром Андаманского моря
    09. 45 / 12. 45 Прибытие на остров 🏝️ Кай Нок, пляжный 🏖️ отдых, посещение пляжных баров, плавание с масками и трубками, обед
    10. 45 / 13. 45 Прибытие на остров Кай Най, пляжный отдых
    12. 00 / 17. 00 Прибытие на пирс и возвращение в отель
    Что входит
    • Транспорт (автобус и лодка)
    • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
    • Страховка
    • русскоговорящий гид
    • Опытные капитан и экипаж
    • Спасательные жилеты
    • Маски и трубки для снорклинга
    Что не входит
    • Лежак на пляже
    • Обед
    • Алкогольные напитки
    Начало и место завершения
    🚩 Рецепция Вашего отеля
    Острова Кхай: нетронутая природа Таиланда
    Острова Кхай: нетронутая природа Таиланда
    Острова Кхай: нетронутая природа Таиланда
    Острова Кхай: нетронутая природа Таиланда

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алекс Т.
    Алекс Т.
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