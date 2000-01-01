Любителям позагорать и покупаться на чистых пляжах близ Пхукета

На всех островах прозрачная вода и огромное количество разноцветных тропических рыбок

Отлично подходит людям всех возрастов, особенно детям, ведь вода здесь спокойная и они могут сами покормить рыбок бананами, хлебом или рисом

На островах есть небольшие лавочки и кафе, есть возможность арендовать лежак под навесом

Программа экскурсии:

06. 40 / 09. 40 Встреча в отеле

07. 30 / 10. 30 Прибытие на пирс, встреча с гидом, перерыв на чай и кофе

08. 00 / 11. 00 Отъезд с пирса на скоростной лодке

08. 30 / 11. 30 Достопримечательности 🏛️ острова Кай Нуй. Плавание с масками и трубками, возможность насладиться подводным миром Андаманского моря

09. 45 / 12. 45 Прибытие на остров 🏝️ Кай Нок, пляжный 🏖️ отдых, посещение пляжных баров, плавание с масками и трубками, обед

10. 45 / 13. 45 Прибытие на остров Кай Най, пляжный отдых

12. 00 / 17. 00 Прибытие на пирс и возвращение в отель

3 небольших тропических острова с бирюзовой водой, ракушками, обломками кораллов, белоснежным коралловым песком и тропическими рыбками расположены в 8 км от острова Пхукет. Поэтому если вы с трудом переносите морские путешествия, но полны желания отдохнуть на таком пляже, этот вариант для вас! Путь от причала до самих островов занимает около 25 минут на скоростной лодке ⚓ моменты: