6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые и нетуристические места острова и узнать о жизни тайцев в насыщенной поездке

Артём
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Артём – ваш гид
Мотобайк — самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии.

Вы побываете на слоновьей ферме, проверите, как скрипит музыкальный песок пляжа Карон, искупаетесь в лазурных водах Най Харн.

Полюбуетесь природой острова с лучших обзорных площадок, узнаете о культуре, традициях и современной жизни тайцев.

Отправитесь к сказочно красивому храму Ват Чалонг и услышите легенду, связанную с Большим Буддой.

Приятное общение и веселое настроение гарантировано!
От
$146
$103 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
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У этой экскурсии6 отзывов
5
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках

Что вас ожидает:

Море, солнце, белый песок
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности южной части Пхукета. Мы отправимся к живописным пляжам Карон и Ката — здесь можно снимать рекламу Баунти. Но искупаться лучше на Най Харн: тропические заросли, широкая полоса песка и прозрачные волны создают ощущение уединенности и покоя. Рядом же находится секретный каменистый пляж Ао Сейн, затерявшийся в джунглях.

Зоопарк и виды с открытки
На слоновьей ферме вы сможете близко пообщаться с животными. Покормите слонов, понаблюдаете за ручными обезьянками и умилитесь оленятам. На смотровой площадке у ветряка Виндмилл вам откроется отличный обзор на пляж Януй бич и скалистый остров Ман . Мы отправимся к мысу Промтеп — это место считается одной из лучших точек в мире для наслаждения закатом. Здесь вас ждет великолепный вид на острова, лазурное Андаманское море и белоснежные пляжи с высокими пальмами.

Красота таиландской архитектуры
Вы увидите главный храм Пхукета — Ват Чалонг. Внешне он похож на сказочный дворец; красные стены и позолота эффектно смотрятся на фоне голубого неба Пхукета. В местном кафе вы попробуете вкусные блюда тайской кухни, а я помогу определиться с выбором. После мы поднимемся к Большому Будде — высота этой мраморной статуи почти 500 метров! Белоснежный, он восседает в позе лотоса и охраняет посвященный ему храм. Вы услышите легенду, связанную с этим местом, ударите в магический гонг и полюбуетесь фантастической панорамой на весь остров.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на мотобайках с опытными русскими водителями-гидами, которые более 3 лет живут на острове и катают туристов. Путешественник — пассажир на байке.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер, шлем, дождевик.
  • В стоимость не входит обед (50-150 бат), а также орешки для обезьян (20 бат) и бананы для слонов (100 бат) на слоновьей ферме.
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках
По югу Пхукета на мотобайках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
Привет! Меня зовут Артём. Более 4 лет я живу на Пхукете. За это время я изучил его вдоль и поперек, знаю, где найти пустынные секретные пляжи, аутентичные храмы, обзорные площадки без толп туристов, где поесть вкуснейший Том Ям и Пад Тай. Я покажу все интересные места и расскажу о культуре, обычаях и лайфхаках. В моей команде только опытные водители-гиды, и с нами вы будете в безопасности на экскурсии! За последние 4 года я посетил 16 стран, проехал около 150 тыс. км на мотоцикле по дорогам Европы и Азии и каждый год знакомлю с нашим островом более сотни туристов.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Экскурсия замечательная! Артем образованный молодой человек, прекрасный собеседник! Провез по самым интересным точкам южного Пхукета, узнали много нового , увидели массу необычного и интересного. Всем рекомендую!!!
9 декабря 2019
Очень интересный формат экскурсии! Можно индивидуально подкорректировать программу! С опытным водителем комфортно и безопасно передвигаться по острову на байке ,минуя все пробки. За пол дня удалось посетить множество уникальных мест и насладиться красотами острова!
Рекомендую, останетесь довольны!
11 ноября 2019
Были с подругой на экскурсии. Просто супер!!! Ребята молодцы! Большое спасибо Артему и Тимуру, нам очень понравилось,да так, что взяли еще одну экскурсию с ними,только уже по северу Пхукета. Картинка полностью сложилась! Всем очень,очень рекомендую!! Получите массу впечатлений,интересную информацию и приятное общение!!!!!
6 ноября 2019
Всем хорошего дня! На эту экскурсию ездили вдвоем с подругой, которую запланировали, будуче ещё в Москве. Прочитали отзывы и решили, что нам такая экскурсия очень подходит. Очень хотелось посмотреть остров Пхукет не из окна автобуса. И мы не ошиблись. Нас сопровождали Артём и Тимур. Они показали нам необыкновенной красоты острова, пляжи, тропической лес, смотровые площадки с которых открывается незабываемый вид на Пхукет. Рассказали много интересного про жизнь острова и местных жителей. Можно ещё много описывать насколько сильно нам понравилось, но лучше это увидеть своими глазами!!!
1 апреля 2019
Очень полезная обзорная экскурсия по острову, рекомендую брать ее не позднее, чем на 3й день пребывания, за первые два дня вы изучите местный быт и если это будет быт в патонге, то через два дня вы будете сильно разочарованы Таем. И тут с неким скепсисом вы садитесь на байк возле своего отеля и покидаете место своего обитания и сразу начинаете понимать, что место где стоит ваш отель не есть Тайланд, что Тайланд гораздо разнообразнее, красивее и приятнее. В сопровождении рассказов гида Артема становится еще интереснее, он живет там уже 2года и очень многое знает о пхукете, о местах на нем и о культуре Тая в целом. В общем очень здорово.
P. S. Для покатушек, рекомендую купить льняную рубаху, чтобы руки были прикрыты от солнца, а ноги обильно мажте кремом не меньше 50 т.к при езде вы все время будуте под солнцем. Оценка 5+
12 января 2019
Ездила на экскурсию с 3 детьми.Первый эксперимент с мотоциклом в их жизни).Думаю эмоции остались на всю жизнь.

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