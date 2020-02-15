6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает:

Море, солнце, белый песок

На экскурсии вы увидите главные достопримечательности южной части Пхукета. Мы отправимся к живописным пляжам Карон и Ката — здесь можно снимать рекламу Баунти. Но искупаться лучше на Най Харн: тропические заросли, широкая полоса песка и прозрачные волны создают ощущение уединенности и покоя. Рядом же находится секретный каменистый пляж Ао Сейн, затерявшийся в джунглях.

Зоопарк и виды с открытки

На слоновьей ферме вы сможете близко пообщаться с животными. Покормите слонов, понаблюдаете за ручными обезьянками и умилитесь оленятам. На смотровой площадке у ветряка Виндмилл вам откроется отличный обзор на пляж Януй бич и скалистый остров Ман . Мы отправимся к мысу Промтеп — это место считается одной из лучших точек в мире для наслаждения закатом. Здесь вас ждет великолепный вид на острова, лазурное Андаманское море и белоснежные пляжи с высокими пальмами.

Красота таиландской архитектуры

Вы увидите главный храм Пхукета — Ват Чалонг. Внешне он похож на сказочный дворец; красные стены и позолота эффектно смотрятся на фоне голубого неба Пхукета. В местном кафе вы попробуете вкусные блюда тайской кухни, а я помогу определиться с выбором. После мы поднимемся к Большому Будде — высота этой мраморной статуи почти 500 метров! Белоснежный, он восседает в позе лотоса и охраняет посвященный ему храм. Вы услышите легенду, связанную с этим местом, ударите в магический гонг и полюбуетесь фантастической панорамой на весь остров.