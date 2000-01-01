Аттракцион Tarzan Adventure Phuket – это единственный парк 🌳 в данном тихоокеанском азиатском регионе, где введена система «Coudou Pro» – не снимающийся карабин позволяет двигаться беспрерывно, не останавливаясь на промежуточных платформах. Аттракцион вас удивит! Естественно, перед тем как приступить к отдыху, вы пройдете подробный инструктаж, в ходе которого узнаете, как нужно сидеть в обвязке, правильно затормозить при приземлении, добраться на площадку, если вы на нее не попали. Главное условие – отдохнуть с удовольствием! Желательно захватить дополнительную одежду, средство от солнца и очки. По окончании «полета» вас угостят прохладительными напитками, легкими блюдами, предложат сезонные фрукты 🍉. Как правило, посетители проводят на аттракционе-тарзанке около двух часов.

Программа экскурсии 🧭 (на выбор):

Программа А:

42 станции

17 пролетов

15 натяжных мостов

3 станции для скалолазания

2 канатные дороги

1 летающий скейтборд

1 супер восхождение

Включено — питьевая вода, сезонные фрукты, тайская еда

Программа Б:

21 станция

9 пролетов

6 натяжных мостов

3 канатных спуска

2 канатные дороги

1 супер восхождение

Включено — питьевая вода, сезонные фрукты, тайская еда

Важная информация

Время выезда на экскурсию ⛳ зависит от удаленности отеля.

Экскурсия будет занимать два часа, выезд возможен в любое удобное время с 9:00 до 15:00.

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

За расширенную программу А идет доплата. При заказе этой программы, пожалуйста, сперва уточните ее стоимость в комментарии до оформления заказа.

Экскурсия проводится в сопровождении профессиональной команды на английском языке.