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Полет Тарзана на Пхукете

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Полет Тарзана на Пхукете
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $80 за человека

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Полет Тарзана на Пхукете
Полет Тарзана на Пхукете

Что вы увидите

  • Аттракцион Tarzan Adventure Phuket
Аттракцион Tarzan Adventure Phuket – это единственный парк 🌳 в данном тихоокеанском азиатском регионе, где введена система «Coudou Pro» – не снимающийся карабин позволяет двигаться беспрерывно, не останавливаясь на промежуточных платформах. Аттракцион вас удивит! Естественно, перед тем как приступить к отдыху, вы пройдете подробный инструктаж, в ходе которого узнаете, как нужно сидеть в обвязке, правильно затормозить при приземлении, добраться на площадку, если вы на нее не попали. Главное условие – отдохнуть с удовольствием! Желательно захватить дополнительную одежду, средство от солнца и очки. По окончании «полета» вас угостят прохладительными напитками, легкими блюдами, предложат сезонные фрукты 🍉. Как правило, посетители проводят на аттракционе-тарзанке около двух часов.

Программа экскурсии 🧭 (на выбор):

    Программа А:

      42 станции
      17 пролетов
      15 натяжных мостов
      3 станции для скалолазания
      2 канатные дороги
      1 летающий скейтборд
      1 супер восхождение
      Включено — питьевая вода, сезонные фрукты, тайская еда

      Программа Б:

        21 станция
        9 пролетов
        6 натяжных мостов
        3 канатных спуска
        2 канатные дороги
        1 супер восхождение
        Включено — питьевая вода, сезонные фрукты, тайская еда
        Важная информация
        Время выезда на экскурсию ⛳ зависит от удаленности отеля.
        Экскурсия будет занимать два часа, выезд возможен в любое удобное время с 9:00 до 15:00.
        Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
        За расширенную программу А идет доплата. При заказе этой программы, пожалуйста, сперва уточните ее стоимость в комментарии до оформления заказа.
        Экскурсия проводится в сопровождении профессиональной команды на английском языке.
        Что входит
        • Трансфер
        • Профессиональный гид
        • Питание и напитки
        • Национальные сборы
        • Страхование
        • Программа В
        Что не входит
        • Фотосессия на экскурсии
        • Алкогольные напитки
        Начало и место завершения
        🚩 Ресепция Вашего отеля
        Полет Тарзана на Пхукете
        Полет Тарзана на Пхукете
        Полет Тарзана на Пхукете
        Полет Тарзана на Пхукете

        Выберите дату для вашей экскурсии

        • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
        🕐 Показать доступные даты
        Алекс Т.
        Алекс Т.
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        Алекс Т. проводит ещё 6 экскурсий

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