Аттракцион Tarzan Adventure Phuket – это единственный парк 🌳 в данном тихоокеанском азиатском регионе, где введена система «Coudou Pro» – не снимающийся карабин позволяет двигаться беспрерывно, не останавливаясь на промежуточных платформах. Аттракцион вас удивит! Естественно, перед тем как приступить к отдыху, вы пройдете подробный инструктаж, в ходе которого узнаете, как нужно сидеть в обвязке, правильно затормозить при приземлении, добраться на площадку, если вы на нее не попали. Главное условие – отдохнуть с удовольствием! Желательно захватить дополнительную одежду, средство от солнца и очки. По окончании «полета» вас угостят прохладительными напитками, легкими блюдами, предложат сезонные фрукты 🍉. Как правило, посетители проводят на аттракционе-тарзанке около двух часов.
Программа экскурсии 🧭 (на выбор):
Программа А:
42 станции
17 пролетов
15 натяжных мостов
3 станции для скалолазания
2 канатные дороги
1 летающий скейтборд
1 супер восхождение
Включено — питьевая вода, сезонные фрукты, тайская еда
Программа Б:
21 станция
9 пролетов
6 натяжных мостов
3 канатных спуска
2 канатные дороги
1 супер восхождение
Включено — питьевая вода, сезонные фрукты, тайская еда
Важная информация
Время выезда на экскурсию ⛳ зависит от удаленности отеля.
Экскурсия будет занимать два часа, выезд возможен в любое удобное время с 9:00 до 15:00.
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
За расширенную программу А идет доплата. При заказе этой программы, пожалуйста, сперва уточните ее стоимость в комментарии до оформления заказа.
Экскурсия проводится в сопровождении профессиональной команды на английском языке.