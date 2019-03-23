6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Три оазиса Андаманского моря

🐠 Сперва мы отправимся на частный остров Майтон, который совсем недавно стал открыт для посещения и уже успел прославиться фантастическими коралловыми рифами всевозможных видов, цветов и структур. Идеальное место для снорклинга! Вы погрузитесь в чистейшую воду, рассматривая экзотических морских обитателей, а мы расскажем об особенностях здешней подводной фауны.

🐠 Следующая остановка, Коралловый остров с белоснежным, похожим на муку песком, придется по душе всем любителям пляжного отдыха. А охотники за впечатлениями поныряют в прозрачной воде и понаблюдают за красочными косяками рыбок в тихих бухтах острова.

🐠 Остров Рача нередко сравнивают с заповедными Симиланскими островами — вы сразу влюбитесь в природную красоту и тихую гармонию этого места. Вы узнаете о знаменитых обитателях острова — варанах — и, если повезет, даже встретите этих животных. А после искупаетесь в кристальных водах лагуны Кон Кае среди кораллов, прогуляетесь по природным тропам острова и наберетесь сил на берегу лазурной бухты перед обратной дорогой к мысу Чалонг.

Подробная программа

8:30 — трансфер из отелей на Пхукете к пирсу Чалонг;

10:00 — отправление на остров Майтон для снорклинга;

11:30 — прибытие к острову Корал, пляжный отдых и снорклинг;

13:30 — обед на острове Рача, свободное время;

15:30 — отправление в лагуну Кон Кае для снорклинга и купания;

17:00 — отправление с острова Рача на пирс Чалонг, трансфер к отелям.