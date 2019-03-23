6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал

Провести день в окружении райских пляжей, разноцветных кораллов и обитателей подводного мира

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Это путешествие позволит за один день охватить острова Майтон, Рача Яй и Корал, которые заново откроют для вас природу Таиланда.

Вы искупаетесь в прозрачных голубых лагунах, займетесь снорклингом среди причудливых кораллов и разноцветных рыбок, понаблюдаете за варанами и отдохнете на белоснежном песке.

И, конечно, пополните копилку любимых уголков Таиланда!
$42 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии6 отзывов
4.33
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал

Что вас ожидает

Три оазиса Андаманского моря
🐠 Сперва мы отправимся на частный остров Майтон, который совсем недавно стал открыт для посещения и уже успел прославиться фантастическими коралловыми рифами всевозможных видов, цветов и структур. Идеальное место для снорклинга! Вы погрузитесь в чистейшую воду, рассматривая экзотических морских обитателей, а мы расскажем об особенностях здешней подводной фауны.

🐠 Следующая остановка, Коралловый остров с белоснежным, похожим на муку песком, придется по душе всем любителям пляжного отдыха. А охотники за впечатлениями поныряют в прозрачной воде и понаблюдают за красочными косяками рыбок в тихих бухтах острова.

🐠 Остров Рача нередко сравнивают с заповедными Симиланскими островами — вы сразу влюбитесь в природную красоту и тихую гармонию этого места. Вы узнаете о знаменитых обитателях острова — варанах — и, если повезет, даже встретите этих животных. А после искупаетесь в кристальных водах лагуны Кон Кае среди кораллов, прогуляетесь по природным тропам острова и наберетесь сил на берегу лазурной бухты перед обратной дорогой к мысу Чалонг.

Подробная программа

8:30 — трансфер из отелей на Пхукете к пирсу Чалонг;
10:00 — отправление на остров Майтон для снорклинга;
11:30 — прибытие к острову Корал, пляжный отдых и снорклинг;
13:30 — обед на острове Рача, свободное время;
15:30 — отправление в лагуну Кон Кае для снорклинга и купания;
17:00 — отправление с острова Рача на пирс Чалонг, трансфер к отелям.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Перед занятием снорклингом гид проведет для вас обязательный инструктаж

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии включены: обед и напитки, страховка, снаряжение для снорклинга, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал
Путешествие к островам Рача, Майтон и Корал

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 марта 2019
Хорошо организован сервис по сбору людей, а в остальном - экскурсия конечно недорогая,но не до такой степени чтобы использовать катер с крайне неудобным размещением сидений в ТРИ ряда да ещё и забивать оный катер полностью(одному человеку пришлось сидеть на холодильнике с напитками!!!), было крайне неудобно даже просто сидеть не говоря о моментах когда катер двигался прыгая на волнах. Сидели как кильки в банке.
Тайский персонал был уставшим и неприветливым(я даже удивился насколько). Русскоязычный персонал просто «трясся»(другого слова не подберу) над инвентарём(трубки и маски) - на пляжи маски с трубками запретили брать и отобрали перед последней остановкой(мол теряют). Обед никакой(есть почитай что нечего), первый и второй остров не впечатлили - понравилась разве что крайняя остановка. Общее впечатление - съездили и съездили. Если бы заранее знал о такой экскурсии - однозначно бы не поехали.
В дополнение(аки вишенка на тортик) - я был в линзах и без своего инвентаря - когда на крайней остановке попросил гида оставить мне маску для купания на пляже - мне было отказано.... Никому не рекомендую! Лучше приплатите пару тысяч и выберите другую экскурсию.
1 марта 2019
Ездили на экскурсию семьей, двое взрослых и двое детей. Путешествие проходит на скоростной лодке, поэтому будьте готовы к тому, что будет сильно бить об волны. 1-й остров Майтон: подплыли к нему на 20 минут. На остров не высаживают, плавали в небольшой бухте рядом с островом. Вода не очень прозрачная, рыбки есть, но мало. 2-й остров Корал. На нем обед и немного свободного времени. Обед нормальный. На острове красивый пляж, есть тень, но вглубь острова не пройти. Есть туалеты и душ, они бесплатные. Далее поездка на остров Рача. Сначала нас привезли в небольшую бухту поплавать и посмотреть на рыбок. 40 минут. Бухта маленькая и на этом маленьком пространстве оказалось очень много лодок и людей. Короче человеческих ног оказалось больше чем рыбок. Далее отвезли на сам остров. Остров большой, но на нем находятся действующие отели, куда вход закрыт. Получается Вас высадили на маленьком пляже, с которого Вы никуда не можете сходить. Тени до 16 часов нет. Огромное количество китайских туристов. ПЛАТНЫЙ туалет и душ. Один магазинчик возле которого куча народу прячется в тени. Это самая ужасная часть экскурсии. Все туристы ждут, когда их отсюда заберут. Нам немного повезло с тем, что мы заказали фотосессию и фотограф провела нас через территорию отеля на другой пляж. Там есть тень и по дороге магазин, где нет народу. Но все равно пришлось возвращаться обратно, так как долго там нельзя находиться. Гид нормальный, как и вся команда на лодке.
В принципе, экскурсия была бы нормальной, если бы острова Рача и Корал поменяли местами. Потому что в самое пекло находиться на пляже, без возможности укрыться в тени и бесплатно принять душ очень тяжело. А также обилие китайских туристов. На острове Корал места как-то больше.
Отдельно про фотосессию: вся фотосессия занимает 10-15 минут. 10 минут на маленьком куске пляжа на острове Корал (самое живописное место) и 10 минут на пляже на острове Рача. Ничего особенного, но мы хотели получить семейные фотографии. Сделали коррекцию фотографий, но не супер. Так что, если нет необходимости в семейных фотографиях, можно не заказывать.
11 февраля 2019
Хотим выразить благодарность команде, которая показала нам три замечательных острова. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Кириллу. У меня вышла небольшая проблема с маской (слишком плотно прилегала к лицу из-за чего было трудно дышать). А не понырять в тех водах было бы дико обидно. Кирилл одолжил свою маску из-за чего смогла насладиться подводным миром
23 января 2019
Забрали из отеля без опоздания, довезли до места сбора и отправления на спит-боте.
Прождали отправление около 40 мин, так как ждали ещё один микроавтобус. В это время предложили чай/кофе, провели технику безопасности, предупредили о качке и т.д.
Программа экскурсии была построена таким образом, что вместе с нами было мало туристов (приезжали, когда кто-то уплывал, уплывали, когда кто-то приплывал).
Обед был вкусный, еды достаточно.
Описание экскурсии соответствует действительности, все красиво, интересно.
Команда сопровождения хорошая. Кое-что рассказывают про историю, где-то шутят, следят за участниками экскурсии. Обо всем предупреждают и советуют куда идти, а куда не стоит из-за туристов.
В целом отличная экскурсия, команда хорошая.
Любовь
10 декабря 2018
Всё было замечательно организовано. Очень весёлые, доброжелательные экскурсоводы и команда лодки. Приятно удивило угощение и в порту, и на лодке в конце экскурсии.
Спасибо за замечательную экскурсию!
28 ноября 2018
Всё отлично. Всё понравилось.

Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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Остров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дня
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8 часов
Погрузиться в подводный мир Таиланда с профессиональным инструктором
В окрестностях островов Рача вы овладеете азами погружений с помощью инструктора-дайвера, а затем изучите мир коралловых рифов и экзотических рыб. Также вас ждут подводная фотосессия и обед на корабле.
Дельфинарий на ПхукетеДельфинарий на ПхукетеДельфинарий на Пхукете
$27 за человека
3 часа
Посмотреть лучшее шоу на острове, удивиться цирковым пируэтам дельфинов и погладить морского котика
Это шоу — отличный шанс познакомиться с морскими циркачами: увидеть, как дельфины выпрыгивают из воды и ловят кольца, а морские котики «ходят» на хвосте! Для вас дрессировщики взлетят под купол и исполнят сложнейшие трюки. Вы станете зрителем и при желании поучаствуете в «хвостатом» представлении.
День на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове Майтон
$95 за человека
8 часов
Отдохнуть вдали от суеты Пхукета и толп туристов и представить, что райский пляж принадлежит вам
Что может быть прекраснее для релакс-дня, чем райский уголок, практически нетронутый цивилизацией? Закрытый остров Майтон порадует идеальными пейзажами и блаженной тишиной, в которой слышен только шелест волн. Вы сможете заняться снорклингом, подняться на смотровую площадку или просто отдохнуть, лёжа под пальмами. Уединённый остров — целиком в вашем распоряжении!
День на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко Ха
$112 за человека
10 часов
Нетуристические уютные пляжи, дикая природа Таиланда и захватывающий подводный мир
Острова Ко Рок и Ко Ха приятно поразят тишиной и уединенностью. Вы насладитесь дикой природной красотой Таиланда вдали от шумных туристов, познакомитесь с гигантскими варанами и погрузитесь в лазурные воды Андаманского моря. А после займетесь снорклингом среди нетронутых цивилизацией коралловых рифов и бесчисленных экзотических рыбок.

Экскурсии на острова Пхукета

Острова Корал, Майтон и РачаОстрова Корал, Майтон и РачаОстрова Корал, Майтон и Рача
$60 за человека
9 часов
6 отзывов
Белоснежные пляжи, коралловые рифы и фантастические лагуны
За один день вы успеете посетить три потрясающих острова в Андаманском море. Вы побываете на недавно открытом частном острове Майтон, откроете белоснежные, похожие на муку, пляжи Корала, окруженного красочными рифами, а на Раче поплаваете в одной из прекрасных лагун и пообедаете в приятном местном ресторанчике.

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