9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и тайные уголки острова на обзорной автомобильной экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Мы посетим места, куда мечтает попасть каждый, кто прилетел на Пхукет: Биг Будда, Пхукет Таун, таинственный буддийский храм и пляж с пролетающими над головой самолетами.

Я расскажу интересные истории о жизни в Таиланде, поделюсь местными «паролями и явками» и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго!
$125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.44
С Пхукетом на «ты»!
С Пхукетом на «ты»!

Что вас ожидает

Все краски Пхукета
Мы начнем путешествие с известного пляжа Май Кхао, где вы сделаете необычные фотографии с пролетающими прямо над головой самолетами. Далее заглянем в уютный буддийский храм, который покорит вас ощущением истинного умиротворения. А еще на его территории есть пруд, где вы сможете покормить рыбок и «почистить» карму. Кроме того, мы проедем по самой первой улице Пхукет Тауна, которая запомнится вам яркой португало-китайской архитектурой.

Биг Будда, слоны и обезьяны
Пхукет — это не только пляжи и древние храмы, но и милейшие животные. Вы познакомитесь с местными слонами и обезьянами, покормите их с руки и сделаете совместные фотографии. В завершение подниметесь на самую высокую точку острова — к статуе Большого Будды — загадаете заветное желание, повяжете на руку священную ниточку и насладитесь видами Пхукета с высоты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле и предполагает выходы у всех знаковых достопримечательностей
  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Дополнительные расходы: еда, напитки и проезд к пляжу с самолетами — 40 бат с человека
С Пхукетом на «ты»!
С Пхукетом на «ты»!
С Пхукетом на «ты»!
С Пхукетом на «ты»!
С Пхукетом на «ты»!
С Пхукетом на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день! Меня зовут Сергей. Я живу на Пхукете 5 лет, за это время исследовал все его самые интересные места и изучил местные культурные особенности. С радостью поделюсь своими открытиями, расскажу занимательные истории о жизни в Таиланде и дам полезные советы!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Приятно удивлены с женой экскурсией.... С первой минуты и до окончания, все было классно...
Особое спасибо Сергею за проведенное мероприятие... Масса положительных эмоций и заряд доброты.... Спасибо!!! От души!..
12 февраля 2020
Сергей провёл замечательную экскурсию. Живо, неформально, интересно. Маршрут корректировали с учетом наших пожеланий. Помимо основных исторических фактов ответил на все наши вопросы. После экскурсии порекомендовал отличные места для самостоятельного посещения, помог с арендой авто. Большое спасибо! Очень рекомендуем. 👍
11 февраля 2020
Мы летели на Пхукет во второй раз, друзья были там впервые. Встал вопрос в том как быстро и не дорого показать основные достопримечательности остпова за короткое время и сравнительно небольшие деньги. Вариант тур маршрутов отмели сразу поскольку это на 50%разводилово для хомячков. Сначала вас катают а потом привозят в магазин и разводят на покупки, и так несколько раз за день. Мы этим наелись в прошлый визит. Вариант с этой экскурсией понравился мобильностью- всегда можно скорректировать маршрут. Хоть за час до выезда, хоть во время него. Отсутствием временных потерь на тёток которые скупили ещё не всю косметику в магазине на экскурсии или на лысеющих мужиков которому до зарезу нужно купить пиво, потому что трезвым быть в отпуске грешно. Здесь вы используете оплаченное время по максимуму.
Гид. Сергей на острове 6 лет и знает основные достопримечательности и не туристические маршруты. Было бы странно, будь по другому) перед посещением каждого объекта был короткий экскурс в тему и время на ознакомление с объектом, после в машину и к следующей точке. Без воды и достаточно весело.
Чего небыло. Сергей не говорил без умолку, да, но на вопросы отвечал развернуто и с учетом собственного опыта, по этому если вам нужно получить гида - радиостанцию, накопите вопросы. У нас их было не много поскольку опыт посещения этих объектов был.
Всегда поможет с билетами куда либо, и арендой техники, и жилья.
Резюме 9/10 кондей в машине всё же слегка подпортил впечатление о поездке, но не сильно.
Я рекомендую данную экскурсию для тех кто только знакомится с островом и тайландом. 02.2020
17 января 2020
Здравствуйте, все кто сюда заглянул! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии. Начну с того, что я как и многие являлась заложником «стандартных» экскурсий на огромном автобусе с кучей людей и очень уставшим и неинтересным гидом, НО на мое счастье,мне совершенно случайно попался этот сайт и Сергей! Это совершенно другая реальность! Это абсолютный комфорт и мега интересные люди, влюблённые в Пхукет. Сказать, что это было классно , не сказать ничего! Много красивейших мест и площадок, маршрут составлен с учётом всех наших пожеланий От души рекомендую Сергея и Катю, очень милые и позитивные люди , спасибо вам за необыкновенный день и колоритный Пхукет , обязательно вернёмся сюда !!! Всем, кто боится и сомневается, мой совет :не теряйте драгоценное время и нервы, обязательно берите экскурсию и вперёд за потрясающими впечатлениями, а Сергей вам обязательно в этом поможет! Удачи, вам, ребята, СПАСИБО ♥️️
15 января 2020
Хотели узнать что-то интерестное особенное про Пхукет но гид толком ничего не рассказал, можете он и владеет этой информацией но она явно не структурирована, халатное отношение, как экскурсию точно не могу рекомендовать, если рассматривать как трансфер между тур местами то хорошо, чистый комфортный авто и приятный водитель
14 января 2020
8 января 2020
Все отлично. Приехал вовремя всегда был на связи. Ответил на все вопросы. Изменил план экскурсии по нашему желанию. Все было здорово. Советую.
1 января 2020
Это был чудесный день! За такой короткий промежуток времени посетить столько прекрасных мест, да ещё и с рассказами и объяснениями этих мест, в одиночку нереально. Экскурсия гибкая и вариативная, мы не стали посещать некоторые локации, потому что нам хотелось других, и Сергей все это чётко скорректировал под Пхукетские пробки)) мы везде успели и встретили закат с шикарной смотровой площадке, о которой знают немногие) это было клево)
30 декабря 2019
Очень понравилась. Сергей учёл все наши пожелания и показал нам остров, опираясь не только на стандартный экскурсионный маршрут, но и на личные ощущения человека, который здесь живёт и действительно знает, с каких точек раскрываются самые красивые и необычные виды Тайланда.

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