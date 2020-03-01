9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы летели на Пхукет во второй раз, друзья были там впервые. Встал вопрос в том как быстро и не дорого показать основные достопримечательности остпова за короткое время и сравнительно небольшие деньги. Вариант тур маршрутов отмели сразу поскольку это на 50%разводилово для хомячков. Сначала вас катают а потом привозят в магазин и разводят на покупки, и так несколько раз за день. Мы этим наелись в прошлый визит. Вариант с этой экскурсией понравился мобильностью- всегда можно скорректировать маршрут. Хоть за час до выезда, хоть во время него. Отсутствием временных потерь на тёток которые скупили ещё не всю косметику в магазине на экскурсии или на лысеющих мужиков которому до зарезу нужно купить пиво, потому что трезвым быть в отпуске грешно. Здесь вы используете оплаченное время по максимуму.

Гид. Сергей на острове 6 лет и знает основные достопримечательности и не туристические маршруты. Было бы странно, будь по другому) перед посещением каждого объекта был короткий экскурс в тему и время на ознакомление с объектом, после в машину и к следующей точке. Без воды и достаточно весело.

Чего небыло. Сергей не говорил без умолку, да, но на вопросы отвечал развернуто и с учетом собственного опыта, по этому если вам нужно получить гида - радиостанцию, накопите вопросы. У нас их было не много поскольку опыт посещения этих объектов был.

Всегда поможет с билетами куда либо, и арендой техники, и жилья.

Резюме 9/10 кондей в машине всё же слегка подпортил впечатление о поездке, но не сильно.

Я рекомендую данную экскурсию для тех кто только знакомится с островом и тайландом. 02.2020