9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Все краски Пхукета
Мы начнем путешествие с известного пляжа Май Кхао, где вы сделаете необычные фотографии с пролетающими прямо над головой самолетами. Далее заглянем в уютный буддийский храм, который покорит вас ощущением истинного умиротворения. А еще на его территории есть пруд, где вы сможете покормить рыбок и «почистить» карму. Кроме того, мы проедем по самой первой улице Пхукет Тауна, которая запомнится вам яркой португало-китайской архитектурой.
Биг Будда, слоны и обезьяны
Пхукет — это не только пляжи и древние храмы, но и милейшие животные. Вы познакомитесь с местными слонами и обезьянами, покормите их с руки и сделаете совместные фотографии. В завершение подниметесь на самую высокую точку острова — к статуе Большого Будды — загадаете заветное желание, повяжете на руку священную ниточку и насладитесь видами Пхукета с высоты.