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Солнце, море, самолеты!

Владимир Б.
Владимир Б. – Гид из Пхукета
Солнце, море, самолеты!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $32 за человека

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Солнце, море, самолеты!
Солнце, море, самолеты!

Что вы увидите

  • пляж Лем Синг
  • пляж Банана
  • пляж с самолетами Майкхао
  • рисовые поля местных фермеров
  • незабываемо красивый пруд, усыпанный гигантскими кувшинками
Вы не любите продолжительные поездки на целый день и большое количество переездов? Вам по душе пляжный 🏖️ отдых и вы предпочли бы провести время на уединенных, почти безлюдных и пляжах Пхукета? А что, если во время этой поездки вы посетите еще и пляж с самолетами, где у вас будет потрясающая возможность сделать массу ярких фотографий на фоне заходящих на посадку самолетов?! А что, если мы вам покажем роскошный сад с прудом, усыпанным гигантскими кувшинками? И это всё всего за полдня!
Удобство этой экскурсии 🧭 состоит еще и в том, что выезды на экскурсию ⛳ начинаются с 7 часов утра, а это значит, что вы успеваете спокойно позавтракать в отеле и собраться на экскурсию. Экскурсия проходит на Пхукете и все переезды между остановками составят не более 25-30 минут.
Начнется экскурсия с одной из самых впечатляющих смотровых площадок острова - площадки с панорамным видом на пляжи Лем Синг и Камала, где у вас будет возможность сделать памятные снимки с семьей, близкими и друзьями.
А затем вас ждет полтора часа пляжного отдыха на чудеснейшем, затерянном в джунглях севера острова пляже Банана, где с утра, кроме вас, почти никого не будет! Лазурное море 🌊, нежнейший бархатный песок, солнце ☀️ и яркое зеленое одеяло тропиков - вы ведь именно об этом мечтали, планируя свой отдых!
По приезду на пляж Майкхао, наш автобус остановится на разрешенной для автобусов парковке, которая находится в 10 минутах пешком от самого известного "пятачка" перед аэропортом, где можно почти ухватить самолет ✈️, заходящий на посадку. До этого "пятачка" вы сможете добраться или пешком, или на небольших мото-такси. Стоимость - 20 бат с человека в одну сторону (дети - бесплатно). На этом же "пятачке" находятся макашницы с напитками и шашлычками для тех, кто проголодается. Два с половиной часа будет в вашем полном распоряжении, чтобы в полной мере насладиться отдыхом на пляже Майкхао, искупаться и сделать массу памятных снимков!
По пути к нашей следующей остановке, мы посмотрим на рисовые поля местных крестьян, собирающих урожай главной сельскохозяйственной культуры Королевства аж три раза в год!
В завершение нашей неутомительной поездки вы посетите удивительный пруд, усыпанный гигантскими кувшинками, которые могут выдержать даже вес взрослого человека (на самом деле это растение называется Виктория Круса, а родиной его является Латинская Америка), на террасе перед прудом вам предложат прохладительный напиток (включен в стоимость экскурсии). И уже после этого, наш микроавтобус доставит вас обратно в отель 🏨, сделанные за этот день фотографии 📸, по праву займут достойное место в ваших семейных фотоальбомах и будут многие годы согревать вас долгими зимними вечерами!
Что входит
  • трансфер на экскурсию и обратно
  • русский гид
  • страховка на все время экскурсии
  • один прохладительный напиток на человека в кафе на террасе перед прудом с гигантскими кувшинками
Что не входит
  • еда и напитки в кафе и макашницах
  • мото-такси на парковке пляжа Майкхао до пляжа с самолетами (можно от парковки дойти пешком 15 минут или доехать на мото-такси за 20 бат в одну сторону на человека)
Начало и место завершения
🚩 на ресепшн / в лобби вашего отеля
Солнце, море, самолеты!
Солнце, море, самолеты!
Солнце, море, самолеты!
Солнце, море, самолеты!
Солнце, море, самолеты!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир Б.
Владимир Б.
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