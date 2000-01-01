Вы не любите продолжительные поездки на целый день и большое количество переездов? Вам по душе пляжный 🏖️ отдых и вы предпочли бы провести время на уединенных, почти безлюдных и пляжах Пхукета? А что, если во время этой поездки вы посетите еще и пляж с самолетами, где у вас будет потрясающая возможность сделать массу ярких фотографий на фоне заходящих на посадку самолетов?! А что, если мы вам покажем роскошный сад с прудом, усыпанным гигантскими кувшинками? И это всё всего за полдня!

Удобство этой экскурсии 🧭 состоит еще и в том, что выезды на экскурсию ⛳ начинаются с 7 часов утра, а это значит, что вы успеваете спокойно позавтракать в отеле и собраться на экскурсию. Экскурсия проходит на Пхукете и все переезды между остановками составят не более 25-30 минут.

Начнется экскурсия с одной из самых впечатляющих смотровых площадок острова - площадки с панорамным видом на пляжи Лем Синг и Камала, где у вас будет возможность сделать памятные снимки с семьей, близкими и друзьями.

А затем вас ждет полтора часа пляжного отдыха на чудеснейшем, затерянном в джунглях севера острова пляже Банана, где с утра, кроме вас, почти никого не будет! Лазурное море 🌊, нежнейший бархатный песок, солнце ☀️ и яркое зеленое одеяло тропиков - вы ведь именно об этом мечтали, планируя свой отдых!

По приезду на пляж Майкхао, наш автобус остановится на разрешенной для автобусов парковке, которая находится в 10 минутах пешком от самого известного "пятачка" перед аэропортом, где можно почти ухватить самолет ✈️, заходящий на посадку. До этого "пятачка" вы сможете добраться или пешком, или на небольших мото-такси. Стоимость - 20 бат с человека в одну сторону (дети - бесплатно). На этом же "пятачке" находятся макашницы с напитками и шашлычками для тех, кто проголодается. Два с половиной часа будет в вашем полном распоряжении, чтобы в полной мере насладиться отдыхом на пляже Майкхао, искупаться и сделать массу памятных снимков!

По пути к нашей следующей остановке, мы посмотрим на рисовые поля местных крестьян, собирающих урожай главной сельскохозяйственной культуры Королевства аж три раза в год!

В завершение нашей неутомительной поездки вы посетите удивительный пруд, усыпанный гигантскими кувшинками, которые могут выдержать даже вес взрослого человека (на самом деле это растение называется Виктория Круса, а родиной его является Латинская Америка), на террасе перед прудом вам предложат прохладительный напиток (включен в стоимость экскурсии). И уже после этого, наш микроавтобус доставит вас обратно в отель 🏨, сделанные за этот день фотографии 📸, по праву займут достойное место в ваших семейных фотоальбомах и будут многие годы согревать вас долгими зимними вечерами!