12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Смотровые площадки — увидеть Пхукет со всех ракурсов!

В программе четыре замечательных точки, с которых вы рассмотрите окрестности и сможете сделать впечатляющие снимки. На юго-востоке посетите смотровую площадку Кхао Кхад с обзором 360°, где вам откроются виды на залив Чалонг, мыс Панва, восточные бухты и острова, Пхукет Таун и статую Большого Будды. На юго-запад отправитесь к Ката-Карону, откуда взглянете на гладь Андаманского моря и красивые пляжи Карон, Ката и Ката Ной. В самой южной части острова подниметесь на мыс Промтеп с, пожалуй, самыми красочными панорамными пейзажами. И, наконец, побываете на площадке, известной как «Ветряки», с которой перед вами предстанут как на ладони пляжи Януй и Най Харн.

Культовые храмы Ват Чалонг и Большой Будда

На территории главного храмового комплекса Пхукета — Ват Чалонга — вы снаружите осмотрите закрытое для посещения здание Убосот, где проводятся важные религиозные обряды. Зайдете в белоснежную башню Чеди Пхра Махатхат, где я расскажу о важной буддистской реликвии и объясню значение многочисленных фресок, изображающих эпизоды из жизни Будды. В павильоне Вихара, возле бронзовых статуй монахов-целителей сможете загадать желание. А также посетите келью настоятеля, где хранится посох целителя Чема, благодаря которому храм обрел известность. Затем я отвезу вас в комплекс Большой Будда — один из символов острова. На фоне величественной статуи, украшенной белым мрамором из бирманского нефрита, поговорим о легендах, объясняющих священность этого места, а также религии и ее месте в жизни тайцев.

Пхукет Таун — знакомство с бытом местных жителей

Маршрут пройдет через центральную часть острова и Пхукет Таун — так вы увидите некурортные районы, заселенные преимущественно самими тайцами. В Старом городе познакомитесь с яркой смесью китайской и португальской архитектуры, увидите интересные образцы стрит-арта и понаблюдаете за тайской повседневностью. Я расскажу, чем занято большинство местных жителей и как характер их деятельности отразился на облике города. В чем особенности их менталитета и чему стоит поучиться у людей из «cтраны улыбок». Кроме того, я буду рад побеседовать с вами об истории тайского бокса и спортивных кэмпах на Пхукете.

Неформальная прогулка

Я провожу экскурсии в формате свободного и дружеского общения — по пути вы сможете задать мне любые вопросы о Пхукете и Тайланде, в целом. Я с радостью дам советы от местного жителя и подскажу, что привезти друзьям из путешествия, куда пойти самостоятельно, где повеселиться, какие блюда и в каких заведения стоит попробовать, и на какие еще экскурсии отправиться. А если будет интересно — поделюсь собственным опытом переезда в эту страну, вдруг вы тоже планируете обосноваться в этом тропическом раю?)