12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорный автомобильный тур по острову: смотровые площадки, культовые храмы и тайский быт

Михаил
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Михаил – представитель гидов
Маршрут экскурсии родился после того, как я, объездив и исходив весь остров вдоль и поперек, выделил из всего многообразия те места, которые открывают Пхукет с самых живописных сторон.

Вы побываете на четырех лучших смотровых площадках с видами на красивые пляжи, бухты, храмы и море.

О буддизме и месте религии в жизни тайцев поговорим в двух главных храмовых комплексах Ват Чалонг и Большой Будда.

А в красочном Пхукет Тауне я расскажу о традиционном быте и особом менталитете людей из «страны улыбок».
$120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета

Что вас ожидает

Смотровые площадки — увидеть Пхукет со всех ракурсов!
В программе четыре замечательных точки, с которых вы рассмотрите окрестности и сможете сделать впечатляющие снимки. На юго-востоке посетите смотровую площадку Кхао Кхад с обзором 360°, где вам откроются виды на залив Чалонг, мыс Панва, восточные бухты и острова, Пхукет Таун и статую Большого Будды. На юго-запад отправитесь к Ката-Карону, откуда взглянете на гладь Андаманского моря и красивые пляжи Карон, Ката и Ката Ной. В самой южной части острова подниметесь на мыс Промтеп с, пожалуй, самыми красочными панорамными пейзажами. И, наконец, побываете на площадке, известной как «Ветряки», с которой перед вами предстанут как на ладони пляжи Януй и Най Харн.

Культовые храмы Ват Чалонг и Большой Будда
На территории главного храмового комплекса Пхукета — Ват Чалонга — вы снаружите осмотрите закрытое для посещения здание Убосот, где проводятся важные религиозные обряды. Зайдете в белоснежную башню Чеди Пхра Махатхат, где я расскажу о важной буддистской реликвии и объясню значение многочисленных фресок, изображающих эпизоды из жизни Будды. В павильоне Вихара, возле бронзовых статуй монахов-целителей сможете загадать желание. А также посетите келью настоятеля, где хранится посох целителя Чема, благодаря которому храм обрел известность. Затем я отвезу вас в комплекс Большой Будда — один из символов острова. На фоне величественной статуи, украшенной белым мрамором из бирманского нефрита, поговорим о легендах, объясняющих священность этого места, а также религии и ее месте в жизни тайцев.

Пхукет Таун — знакомство с бытом местных жителей
Маршрут пройдет через центральную часть острова и Пхукет Таун — так вы увидите некурортные районы, заселенные преимущественно самими тайцами. В Старом городе познакомитесь с яркой смесью китайской и португальской архитектуры, увидите интересные образцы стрит-арта и понаблюдаете за тайской повседневностью. Я расскажу, чем занято большинство местных жителей и как характер их деятельности отразился на облике города. В чем особенности их менталитета и чему стоит поучиться у людей из «cтраны улыбок». Кроме того, я буду рад побеседовать с вами об истории тайского бокса и спортивных кэмпах на Пхукете.

Неформальная прогулка
Я провожу экскурсии в формате свободного и дружеского общения — по пути вы сможете задать мне любые вопросы о Пхукете и Тайланде, в целом. Я с радостью дам советы от местного жителя и подскажу, что привезти друзьям из путешествия, куда пойти самостоятельно, где повеселиться, какие блюда и в каких заведения стоит попробовать, и на какие еще экскурсии отправиться. А если будет интересно — поделюсь собственным опытом переезда в эту страну, вдруг вы тоже планируете обосноваться в этом тропическом раю?)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном легковом автомобиле
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Дополнительные опции

  • Все локации маршрута располагаются в южной части острова. Если вы остановились на севере острова (пляж Банг Тао и севернее), возможно, потребуется доплата 300-500 бат.
  • Также я могу предложить шоп-тур, посещение других храмов Пхукета, слоновьей фермы, змеиного и крокодильего шоу, дельфинария, океанариума, парка птиц и многое другое (входные билеты приобретаются самостоятельно)
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета
Визитные карточки Пхукета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Привет! Мы — команда гидов! Вот уже четвертый год мы живём здесь и знакомим своих гостей с островом. Мы хорошо ориентируемся в законах, знаем множество исторических фактов, знакомы с особенностями культуры и быта местного населения. Мы покажем Пхукет изнутри, глазами людей, которые любят этот остров и точно знают, за что. Надеемся, что экскурсия подарит вам новый взгляд на Таиланд и принесет массу ярких впечатлений. До встречи!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Все понравилось, спасибо большое! Ездили с детьми, по ходу подкорректировали программу. На 4-х получается несильно дороже, а может даде столько же, групповой экскурсии, но тут все доя вас. В общем, оно того стоило,
29 февраля 2020
Мы ездили по индивидуальной программе, гид Стас составил ее с учетом наших поэеланий. Все очень понравилось. Рассказывал обо всем интересно)) мы были с двумя маленькими детьми, и прекрасно провели время. Спасибо :))
25 февраля 2020
Экскурсия неплохая для знакомства с островом, но автомобиль с неработающим кондиционером в 33 - градусную жару существенно ухудшил впечатление. А заявлен был комфортабельный автомобиль!
18 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Нашему гиду, Екатерине, удалось передать нам свою любовь к Таиланду и ее жителям. От нее мы узнали много интересных фактов про быт и обычаи тайцев. Получили массу полезных советов. Отмечу хорошую дикцию гида, аккуратную технику вождения. Хочется поблагодарить эту замечательную и необыкновенную девушку, и пожелать Екатерине успехов и удачи!
13 февраля 2020
Можно добавите кондеционер (и доплотить если нужно)
3 февраля 2020
Экскурсия прошла замечательно. У нас не было особых пожеланий изначально, поэтому все шло по общему плану. Очень хорошо, что выбрали индивидуальную экскурсию, т.к. не надо было никого ждать, время можно распланировать, где задержаться, куда заехать. Экскурсию проводила Екатерина. Спасибо ей огромное!!!!!!
1 января 2020
Экскурсия прошла хорошо, с учётом наших пожеланий. Для первой обзорной по острову самое то 👌
4 декабря 2019
Это наша с женой первая поездка в Таиланд и первая экскурсия здесь. Гидом был Сергей. Экскурсия понравилась. Помогла уточнить планы на отпуск, возможно, не на один. Главное преимущество (по сравнению с групповой) в возможности получить помимо общих сведений именно то, что нужно вам. Ничего лишнего. К такой экскурсии лучше подготовиться заранее, чтобы сразу узнать максимум из того, что вас интересует. В целом, позитивные впечатления. Удобно все: от поиска и заказа до возвращения в отель. Спасибо!
26 ноября 2019
Очень довольны экскурсией. Всё происходило в нашем темпе, учитывались наши интересы и маршрут был построен соответственно им. Рекомендую.
18 ноября 2019
Вся экскурсия прошла очень хорошо. Гид рассказал много интересного. Всё было в хорошем и удобном темпе.
Ещё 2 отзыва

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